Úspěšnost teroristického útoku by byla vysoká, hodnotí expert bezpečnostní situaci v Praze

Akci iniciovala primátorka města Adriana Krnáčová. Bezpečnostní cvičení proběhne ve stanici metra Muzeum na lince C v nočních hodinách, takže k narušení provozu nedojde. Cvičení bude simulovat teroristický útok třemi pachateli, z nichž dva budou zabiti policisty a třetí spáchá sebevražedný útok ve vagónu metra s pomocí výbušniny na těle. V podobné situaci ve skutečnosti musí být rychlá reakce, aby byla dobrá koordinace se všemi bezpečnostními složkami. Hlavní příčinou této připravenosti jsou stále častější teroristické útoky v Evropě a po celém světě.

© AFP 2018 / Bertrand Guay Nový normál? Kolem Eiffelovy věže roste zeď, aby bránila teroristickým útokům

Proč v jednom z nejbezpečnějších měst na světě se konají podobná cvičení? Vzrostla hrozba teroristického útoku v Praze a v celém státě? Situace kolem bezpečnostních cvičení v pražském metru okomentoval bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby ČR generál Andor Šándor.

„Já si nemyslím, že ta situace se nějak dramaticky zhoršila. Samozřejmě opatření, o kterých se mluvilo, to znamená zvýšení bezpečnosti měkkých cílů, se buď neudělala, nebo nejsou plně funkční. Já vím, že mluvíme o cvičení v metru, ale já mluvím o takových věcech, jako bylo zavedení kvalitních kamerových systémů s rozpoznáním obličejů a podobně na letišti, tady jsou evidentně skluzy v čase, aby ty systémy byly plně funkční," uvedl generál Šándor.

Podobná cvičení se pořádají pravidelně. Například v roce 2006 se taková akce konala na stanici metra Náměstí Republiky. Podle generála Šándora tehdy bylo vidět, že některé složky nebyly dobře připraveny na kritickou situaci.

„Přišlo mi to spíš jako taková oslava toho, jak jsme dobří, než skutečný fakt, jak si to vyzkoušet, už jenom to, že hasiči sbíhali do stanice metra, a teprve na stanici metra si nasazovali ochranné masky, ukazujíce, že v tu dobu moc dobře nechápali, co to jsou bojovné jedovaté chemické látky, a že v zásadě pokud by byla použita chemická látka, tak by byli hasiči počítáni mezi další oběti," řekl generál.

Cvičení v roce 2006 také ukázalo, že mezi státem a městem nebyla úzká spolupráce, což se v situaci útoku projevilo negativně.

„V té době to organizoval stát, přitom pražské metro je ve vlastnictví DPP a tehdejší primátor Bém se demonstrativně odmítl účastnit tohoto cvičení, protože měl pocit, že stát si uzurpuje roli řízení krizové situace v Praze . Tady má samozřejmě ze zákona každý hejtman či primátor svoji nezastupitelnou roli. Na druhou stranu je naivní se domnívat, že při útoku v metru by se stát choval, jako že nic ne stalo. Takže tady v té chvíli by mělo být to, aby stát úzce kooperoval a nikoliv aby to bylo rozděleno podle politických příslušností, tak jak to bylo v té době," zdůraznil generál Šándor.

Ohledně bezpečnostního současného stavu pražského metra ho generál ohodnotil jako „klasický měkký cíl" a nazval iluzorními myšlenky, že se do metra bude vstupovat tak jako na letiště.

„V pražském metru nejsou ani turnikety, takže je přístupné. Myslím si, že z hlediska technologického je metro bezpečné, ale samotný teroristický útok by nedal velkou práci a obávám se, že i jeho úspěšnost by byla vysoká," uvedl generál Šándor.

