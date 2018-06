Šmejdi roku, aneb jak Češi bojují proti globálnímu systému konzumerismu

„Plánované zastarávání výrobků je fenomén, se kterým se spotřebitelé setkávají nejen ve vyspělých zemích, ale i u nás," říká Sputniku ředitel Sdružení českých spotřebitelů (SČS) Viktor Vodička. „Problém je v tom, že se tyto praktiky daří prokázat jen ve velmi ojedinělých případech," dodává.

Právě to se snaží změnit Jan Charvát, zakladatel online platformy Opravárna, která sdružuje opraváře v Česku, díky které si spotřebitelé mohou kdekoliv v zemi najít opraváře a nechat si odstranit závadu. Tento start-up je jeden z úspěšných příkladů sdílené ekonomiky.

„Teď se rozšiřujeme i do osvětové oblasti," říká Sputniku Jan Charvát. „Působíme jak na spotřebitele, aby si kupovali výrobky, které lze opravit, tak i na firmy, aby na trh dodávaly kvalitní výrobky a postupně bychom eliminovali šmejdy, které opravit nejdou," dodává.

Jeho kampaň Opravme Česko, které se účastní i SČS, se bude snažit motivovat jak spotřebitele, tak i výrobce. Díky své rozsáhlé databázi plánuje vybrat výrobky, které lze opravit a které nikoliv. „Uděláme stupnici dle kategorií (např. mobily nebo počítače), tak i dle konkrétních značek a budeme vše veřejně komunikovat skrze média a sociální sítě," vysvětluje svůj nápad Jan Charvát. Výsledek bude i anticena „Šmejdi roku", tj. seznam výrobků, které jsou záměrně konstruovány tak, aby nešly opravit.

„Například u tyčových mixérů to zkrátka dělají naschvál," říká Jan Charvát. „Dají tam plastové kolečko, co roztáčí mixér, to se ojede a nové neseženete. Nicméně i na tuhle aktivitu se snažíme zapůsobit. Spolupracujeme s 3D tiskárnou Open Innovation. Plánujeme vytvořit databázi náhradních dílů a pak je tisknout (to stojí pár korun), a proto i tohle budeme v budoucnu schopni opravit," přichází s řešením Charvát.

Jenže nejde pouze o vadné součástky. Jedná se i o samotný design výrobku. „Například jsme se setkali s problémem, kdy výrobci dávají v televizi kondenzátor blízko tepelného zdroje. Za ty dva roky kondenzátor odejde a výrobce vám řekne, že s tím nic bohužel neudělají a kupte si nový výrobek. „Stačilo by ale kondenzátor dát jinam. Dle našeho názoru je to úmysl," mluví o svých zkušenostech Charvát.

Nejedná se proto samozřejmě pouze o český problém. Uvědomuje si ho i EU , která se prostřednictvím směrnice o ekodesignu snaží přinutit výrobce, aby navrhovaly své výrobky tak, aby se záměrně nesnižovala jejich životnost a daly by se opravit. Přitom se může jednat i o problém softwaru, kdy je například tiskárna naprogramována tak, že po nějaké době přestane tisknout. „V týmu jsme měli jednoho ‚hackera‘, ten to zjistil, program změnil a tiskárna mohla tisknout dál," vzpomíná Jan Charvát.

„Na národní úrovni však legislativa zatím neexistuje. Naopak ve Francii, pokud se prokáže, že někdo úmyslně zkracuje životnost výrobků, to bude trestný čin," upozorňuje Viktor Vodička. Jenže i v celé EU je to spíše výjimka. „Žaloby jsou sice možné, jenže prokázaní škody, nebo újmy je dlouhé a náročné, což v případě sporu jednotlivce není racionální," dodává ředitel SČS.

Jenže největší problém může právě spočívat v tom, že si spotřebitel sám raději koupí nový výrobek, než aby opravil starý. „Můžeme se snažit, jak chceme, ale pokud si spotřebitel bude chtít každé 2 roky koupit nový mobil, tak s tím nic nenaděláme," říká Charvát. U jiných výrobků tak ale nemusí být. „V případě vysavačů je jejich hlavní funkcí, aby vysávaly co nejdéle, a je jedno jakou mají barvu," dodává.

Právě proto je osvětová kampaň tak důležitá. „Je potřeba, abychom si jako spotřebitelé uvědomili, že si můžeme vybrat, a proto, abychom toto právo mohli naplnit, tak by ti výrobci informaci měli sdělit. Musíme se naučit informace od těchto výrobců chtít," zdůrazňuje Vodička.

Kromě spotřebitelů o to mají zájem i prodejci. Není proto náhoda, že obchodní gigant Alza.cz se stal jedním z partnerů kampaně Opravme Česko. „Zavázali se, že ze svého segmentu budou vyřazovat nekvalitní šmejdy," říká Charvát.

První veřejná akce, kde budou slavnostně odhaleni Šmejdi roku, se bude konat již 15. září v kampusu Hybernská v Praze. Budou zde přítomni zástupci Komise, OSN, Ministerstva životního prostředí i firem. Na místě se bude opravovat, přednášet, budou zde i workshopy a nakonec vše završí slavnostní koncert.

