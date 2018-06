Pentagon dal rozkaz dohnat a předehnat Rusko. Ale zatím to není možné. Názor

Toto prohlášení šéfa Pentagonu zaznělo ve stejnou dobu, kdy začínala protiponorková cvičení Dynamic Mongoose, která se budou konat od 25. června do 6. července v Severním moři nedaleko Norska. Podle místa provedení cvičení je jasné, komu jsou adresovány. Nehledě na to nejvyšší velitel amerického námořnictva admirál John Richardson prohlásil, že cvičení je signálem pro Rusko.

© AFP 2018 / Marit Hommedal Americký admirál informoval o signálu pro Rusko

Podrážděnost a nespokojenost amerických vojáků ohledně aktivity Ruska v arktickém regionu se dá pochopit. Jsou natolik napřed, že perspektivy USA o dohnání a předehnání Ruska jsou s každým rokem mlhavější.

Krátce před cvičeními NATO v Barentsově moři skončilo nejrozsáhlejší tažení Severního loďstva za deset let. Zúčastnilo se ho 36 válečných lodí, ponorek a pomocných lodí, asi 20 letounů, více než 150 kusů zbraní a speciálního vybavení pobřežních raketových, dělostřeleckých a pozemních vojsk, mořské pěchoty a vojsk protivzdušné obrany. A američtí vojáci asi nebyli potěšeni prohlášením ruského velitele Severního loďstva Nikolaje Evmenova, že toto cvičení je jen obranné.

Na takovém pozadí jsou americké arktické ambice trochu směšné, jestliže bereme v úvahu početné potíže NATO — například problémy s uniformou do extrémně nízké teploty a katastrofickou situaci s ledoborci (absence lodí v USA a příliš mlhavé vyhlídky jejich stavby).

© AFP 2018 / Wolfgang Kumm V NATO bijí na poplach kvůli letectvu

Klíčová role arktického regionu z ekonomického, politického a vojenského hlediska není v 21. století tajemstvím. Mezi světovými velmocemi probíhá otevřený závod o Arktidu a její zdroje. Proč se lídrem stalo Rusko, zatímco USA vypadají nevýrazně?

Zdá se, že je nutné hledat v ekonomice. Arktida má obrovský potenciál v různých sférách — od přírodní do transportní. Aby to přinášelo reálné zisky, jsou zapotřebí velké investice.

Zpočátku výhodou Ruska v této situaci bylo to, že jeho cesta od potenciálních výhod do aktiv, které přináší peníze, byla kratší než u konkurentů. To všechno díky předkům, kteří tuto krajinu ovládali během několika desetiletí. Právě to dovolilo ruské vládě udělat „arktický" výběr strategického rozvoje Ruska natolik efektivním.

Bylo také zapotřebí přehodnotit metody a mechanismy ovládnutí Arktidy s ohledem na moderní možnosti, znalosti a technologie. Proto se natolik důležitou stala ekologická sféra, například vyčištění regionu od odpadů.

© Sputnik / Vitaliy Ankov „Jsme i pod ledy.“ Velitel Severního loďstva RF promluvil o ponorkách v Arktidě

Důležitou je bez pochyby ekonomika — rozvoj severní mořské cesty s unikátními logistickými možnostmi a principiálně nové projekty těžby a dodávek přírodních zdrojů (například projekt Jamal SPG). Následují stavby nové flotily ledoborců a vojenská sféra, která znepokojuje NATO.

Je nutné také vzít v úvahu jednu okolnost. V posledních letech jsou všechny země nuceny jednat za podmínek přísně omezených zdrojů, když vybírají objekt financování. Svobodné přebytečné prostředky nikdo nemá. USA nejsou výjimkou.

Američtí specialisté mohou dobře chápat, jaký geopolitický význam má arktický region a jeho perspektivy. Ale kvůli různým příčinám toto pochopení nepřekonává hranici teorie, financuje se zbytkově. Z toho vyplývá, že včetně všech ambicí je Arktida pro USA příliš vzdálená, potřebuje obrovské investice a výsledek ještě není jasný.

Co se týče Ruska, Arktida je pro něj důležitým územím, které už teď přináší zemi velké výhody. Proto na financování arktických projektů (civilních, komerčních a obranných) Rusko nešetří.

