Romská otázka ve východní Evropě: „všední šovinismus“ nebo skrytá diskriminace?

Sputnik se obrátil na moldavského novináře a sociálního odborníka Sergeje Turkana (Curkana), aby okomentoval dnešní situaci.

Jak byste okomentoval dnešní postavení Romů ve východní Evropě? Existuje nějaká diskriminace ze strany vlády, úřadů?

Postavení Romů ve východní Evropě je momentálně velice rozmanité. Skoro v každé zemi existují určitá místa jejich pobytu — v některých městech celé čtvrti. Situace je stejná v Rumunsku, Bulharsku a v Moldavsku, které není členem Evropské unie. Co se týče diskriminace, lze mluvit spíše o všedním šovinismu. Stačí si vzpomenout na to, jak bývalý prezident Rumunska Traian Băsescu nazval jednu novinářku smradlavou cikánkou. Také moldavský politik Renato Usatii použil slovo „cikán" jako urážlivé, za což se musel omlouvat. Podobné situace se bohužel občas vyskytují. Ovšem diskriminační protiromské zákony, samozřejmě oficiálně neexistují

Před několika týdny proběhla konference, která byla věnovaná nucené sterilizaci romských žen. V minulosti existoval problém nucené sterilizace romských žen v československém prostředí. Existují určitá svědectví, že se nucená sterilizace prováděla i v České republice. Oficiální úřady podobnou praktiku popírají. Co si myslíte, opravdu by mohla probíhat nucená sterilizace v ČSR, jsou známé podobné případy v současnosti?

Nelze vyloučit to, že se v ČSR něco podobného provádělo. Existuje příliš svědectví a svědků takových případů, aby to bylo možné považovat za prázdná slova. Ovšem je podivuhodné, že podobná praktika se prováděla v relativně pozdní době i v Česku. Právě tuhle informaci je třeba pečlivě prozkoumat. Podobné případy naštěstí nejsou známy v jiných zemích.

Nedávno v České republice vznikla složitá situace v souvislosti s vystěhováním romských rodin z ubytoven v Ústeckém kraji. Rodinám bylo sociálními pracovnicemi v podstatě navrženo, aby odložily děti do opatrovnických zařízení a tím „zvýšily své šance na nalezení nového ubytování". Myslíte si, že taková situace vznikla pouze kvůli tomu, že to byly romské rodiny? Víte o nějakých dalších podobných případech?

© AFP 2018 / Guillemtte Villemin Česko je kritizováno za odmítavý postoj k migrantům a diskriminaci Romů

Bohužel ano, podobné případy vznikají právě kvůli romskému původu těchto lidí. Příčinou je všední xenofobie, která je zapříčiněná nízkou úrovní vzdělání Romů, jejich kočovným způsobem života, což lze považovat za anachronismus vyplývající z národnostních zvláštností Romů. V Moldavsku jsou Romové často obviňováni z obchodování s drogami, ale když se podíváte na seznamy zajatých obchodníků, je vidět, že počet Romů mezi nimi nepřevyšuje celkový poměr Romů ve společnosti. V Moldavsku existují další případy — občas jsou rodiče znepokojeni tím, že do škol chodí romské děti, údajně by měly chodit do zvláštní třídy. Nicméně podobné případy odsuzují a zastavují na nejvyšší úrovni. Naštěstí v Moldavsku nedochází k útokům na Romy jako na Ukrajině, právě kvůli národnostní nenávisti.

Moldavsko, stejně jako i Rumunsko, má s Romy svůj dlouhý příběh — dějiny dlouhých vztahů, dějiny s romantickým nádechem stejně jako u téhož Puškina. Je třeba si vzpomenout na jeden pozoruhodný historický moment — v Rumunsku nikdy Rumun nemohl být otrokem, nevolníkem. Ale Rom mohl.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce.