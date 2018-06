Korán je překážkou na cestě k modernímu státu. Názor

Název knihy je samozřejmě mírně zkrácená verze a je polarizující, říká Weinberger v rozhovoru se Sputnikem.

„Pouze na základě Koránu je skutečně nemožné vybudovat moderní stát. Myslím si to, i když každý stát můžeme samozřejmě nějak vybudovat. Zkušenosti ukazují, že moderní demokratické síly v Tunisku byly donuceny vzdorovat těm, kteří ukazovali Korán a říkali, že bychom to měli dělat tak, jak to dělal prorok ve své době. Tunisko se proti tomu postavilo, avšak doposud neprosadili svou pozici. Myslím si, že to tak zůstane," řekl autor knihy.

Ve své knize Weinberger nejprve kritizuje úzkou interpretaci Koránu. „Ale samozřejmě také říkám, že tato přísná interpretace je koránu blízká." To znamená, že reformní síly v islámu nejsou nemožné, ale je obtížné překonat Korán a interpretovat ho v moderním duchu.

Ve své knize se Weinberger odkazuje hlavně na tuniské a francouzsko-tuniské odborníky. Jeden z nich se domnívá, že „problém islámu s jeho historií spočívá v tom, že se do dneška nevyrovnal se svými základními texty". „Největším problémem je podle Weinbergera a odborníků zacházení s lidmi jiné víry.

„Hlavní část Koránu vychází z následujícího: ten, kdo nevěří v to, co je tam napsáno, je vystaven trestu v jakékoliv formě." Ať už v pozemském životě nebo na druhé straně. Toto je zastaralé, nedemokratické a ve skutečnosti téměř totalitní zacházení s těmi, kteří se tohoto názoru nedrží. Toto je hlavní překážka," uzavírá Weinberger.