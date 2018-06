Americký novinář: Trump ví, že hlavní hrozba pochází z Číny, ne Ruska

Americká média a elity se snaží démonizovat Rusko nehledě na to, že existenciální hrozba pro USA pochází především z Číny. Napsal to pro list Washington Post novinář Todd Wood.

Mnozí konservativní humoristé a komentátoři rádi točí videa na univerzitách s nevzdělanými americkými bojovníky za sociální spravedlnost, jak lidé nadávají na politiku Donalda Trumpa, která je podle novináře ve skutečnosti politikou Baracka Obamy.

© Sputnik / Natalia Seliverstova Expert tvrdí, že Rusko, Čína a Indie mohou kvůli clu izolovat USA

„Mám stejný nápad. Pojďme natočit reakci bojovníka za sociální spravedlnost na popsání nepřátele, který ukradl americké projekty zbraní, další naše strategické technologie a který dostává půl trilionu obchodní převahy každoročně, protože militarizoval jednu z nejdůležitějších mořských cest a zaslal do USA asi 40 tisíc špionů," nabízí autor článku.

Wood pokračuje, že tato země brzy podle hodnocení předstihne USA v HDP. „Dodáme, že tato velmoc je jedna z nejrepresivnějších na světě. Nazývejme je komunisté, protože jimi ve skutečnosti jsou." Podle novináře se tato země rychle stává prakticky panující podle moci hypersonických zbraní.

„Abychom to video udělali veselejším, nazveme tuto zemi — ano, správně — Ruskem. Jsem si jist, že 95 % naší mládeží skočí na ten prank," zdůrazňuje Wood.

Nejde samozřejmě o Rusko, ale o Čínu.

© AFP 2018 / Philippe Lopez Pět způsobů, jak Čína může zranit USA v obchodní válce

Rusko podle autora na rozdíl od Číny existenciálně neohrožuje USA. Novinář uvádí, že vedoucí americká média se snaží udržet téma „ruského zásahu do voleb". „Ti lidé dnes pracují na démonizaci Moskvy, aby zničili prezidenta Trumpa."

Americký lídr chápe, že situace se Severní Koreou je možná nejsložitější v amerických dějinách, její řešení je důležité. Moskva může pomoct vyřešit tento problém, protože má vliv na Kim Čong-una, bude ho používat, pokud bude mít zájem.

„Čelit Rusku je nutné tam, kde jsou americké zájmy v ohrožení. S Rusy je zapotřebí vést dialog, když ho potřebují americké zájmy. Rusko je protivník, ale není nutné, aby bylo nepřítelem."

„Několik stovek tisíc dolarů utracených za reklamu na Facebooku se nedá srovnat s existenciální hrozbou. Deep state (stínový stát) to ví, média to ví. Prostě nechtějí, aby to věděl americký lid," je přesvědčen Wood.

© Sputnik / Yuri Streletc Rozvědka USA: Čína bude mít nejsilnější námořní zbraň na světě připravenou do roku 2025

V tomto kontextu se summit Trumpa a Putina musí konat. „Prezident Trump může najít a najde možnost pro dobrou dohodu, užitečnou pro americký lid, která upevní naší národní bezpečnost. Ano, možná pro Kreml udělá nějaké ústupky."

Podle autora vzhledem k růstu amerického potenciálu v těžbě ropy Washington už nepotřebuje přítomnost na Blízkém východě, aby chránil přístup k přírodním zdrojům. USA stále musí bránit změnám špatně fungujících států na bezpečné přístavy teroristů. „Rusko může pomoct, jen potřebuje správný stimul," píše Wood.

Co se týče summitu Trumpa s Putinem, vzniká otázka, jestli budou deep state a Obamova média chránit americkou bezpečnost, nebo budou stále prosazovat „falešné téma Ruska".