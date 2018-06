Ruská dívka, která již 4 roky žije v USA, promluvila o tom, co ji dosud překvapuje

7. Ten, kdo chce navštívit lékaře, si bude muset počkat pár týdnů

Ani jednou se mi nepodařilo objednat se k praktickému lékaři dřív než za 2-3 týdny. Obvykle souhlasím s jakýmkoli lékařem, jen aby to šlo rychleji. Někteří ale čekají přes měsíc. Zdravotnický systém funguje v USA trochu jinak. Musíš sám vyhledat na portálu kliniky lékaře a pak zavolat a objednat se k němu. Jednoduše odsedět frontu a navštívit ho tentýž den nejde, tohle je možné pouze, když zavoláš sanitku.

Za zvláštní zmínku stojí, že zdravotnictví je tu velmi drahé. Nemáš-li pojistku, budou to tisíce dolarů. Avšak také pojistka nejspíš uhradí zdravotnické služby jen částečně. Mně, například, vytrhli 4 zuby moudrosti za 1300 dolarů, které jsem zaplatila sama, pojišťovna k tomu přidala další 2 tisíce.

6. Velmi drahé mobilní spojení a internet

V USA mají mnoho mobilních operátorů, přitom ale několik zjevných lídrů, jejichž služby používá drtivá většina obyvatel. Měsíc mobilních služeb spolu se skromným internetem stojí minimálně 50 dolarů. Představte si, že jsme dva, takže je to stovka každý měsíc. Domácí internet přijde Američany v průměru na 80 dolarů. Řada televizních kanálů je také platný požitek.

5. Daně nejsou zahrnuty do ceny zboží a služeb

Jednou z nejvíc nepříjemných věcí pro ty, kdo přicházejí do USA poprvé, je, že daně nejsou započteny do ceny zboží. Není to moc nápadné, když si kupuješ něco drobného, avšak jde-li o nákup třeba za jeden tisíc dolarů, pak je to dost nepříjemné. Daně mají v každém americkém státě vlastní. U nás je to například asi 10 %. Platí to také pro všechny služby.

Ve všech apartmá (t.j. budova patří jedné společnosti, ale ne soukromé osobě) musíte v případě, že chcete mít doma zvířata, nejdřív zaplatit zálohu (300 až 600 dolarů) a pak platit měsíčně přibližně 50 dolarů. Máte-li vlastní byt, také budete zpravidla něco měsíčně platit, což není moc příjemné.

3. Amerika je země automobilistů

Víte, v USA mají výborné silnice. Občas můžete narazit na rozbitou, ale většinou bude vozovka krásně rovná. Mají fantastické křižovatky z několika úrovní, autem můžete klidně projet celou zemi a dokonce v největším zapadákově bude silnice dost dobrá. Avšak hrozně se mi stýská po vlacích! S železnicemi je to tu špatné. Jízdenky jsou natolik drahé, že levnější jsou letenky. Železniční síť není moc rozvětvená.

Nedávno jsem hledala jízdenku na vlak ze Seattlu do Los Angeles. Stojí to 300 dolarů jenom tam a trvá to přes 30 hodin, kdežto letenka přijde na 150 dolarů tam a zpátky a jenom několik hodin letu. Dokonce i autem je to rychlejší, 18 hodin. Vůbec nevím, kdo tu jezdí vlakem. Auta ale mají v USA mnohem levnější než v Rusku.

2. Chcete-li dostat práci, zapomeňte na skromnost

Amerika má ráda mladé, drzé a odvážné. Nejlíp všechno dohromady. „Když jsem si hledal první zaměstnání, přišel jsem bez pozvání do kanceláře pár dní po pohovoru a jednoduše jsem se zeptal, kdy mám přijít do práce," vyprávěl mi můj americký přítel, když jsem teprve přijela. „Není na tom nic zvláštního," ujistil mne, když viděl moje rozpaky.

Později jsem pochopila, že měl pravdu. Posílala jsem svůj životopis do desítek společností, odpověď veškerá žádná. Ani odmítnutí, ani pozvání. Opravdu mne znepokojilo, že s mými zkušenostmi mne nikdo nechce ani bezplatně. Pokračovala bych v tom dodnes, kdyby nebylo jedné společnosti, u které jsem si hrozně přála pracovat. Napsala jsem jim takový doprovodný dopis, že se prostě nedalo neodpovědět. Samozřejmě, že neodpověděli. Pak jsem se odvážila zavolat. Jak se ukázalo, nikdo můj dopis ani neviděl. Ale po telefonátu jsem získala přímý kontakt na jejich personální oddělení, a dokonce jsem si domluvila osobní schůzku.

Mimochodem trik „kdy mám přijít do práce" jsem použila v Seattle Fashion Week a vyšlo mi to. Hned mne vedli seznámit se s kolektivem. Hned! Nejdřív jsem si na to nemohla zvyknout, ale v USA, chceš-li něco mít, nesmíš se bát a ostýchat. Netýká se to jenom práce, ale vůbec vztahu k životu. Nikdo tu s vámi nebude jednat v rukavičkách. Tohle ale člověka zocelí a posílí.

1. Káva místo čaje

Uvědomila jsem si to až po několika měsících života v USA. Téměř v každém podniku dostanete šálek kávy, ale čaj je velkou vzácností. Nejspíš se najde porcovaný, na jiné můžete zapomenout. Ruské kavárny a restaurace soutěží mezi sebou, kdo má nejvíc druhů čaje, ale tady není tento nápoj moc oblíbený.