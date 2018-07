Není to proto, že se aliance ještě silněji snaží Čechy zatáhnout do svých vojenských akcí po celém světě? Nakolik je právě Česká republika optimální z pohledu geografie pro vytvoření podobného objektu infrastruktury USA, který bude podle zpráv stát český rozpočet několik desítek milionů dolarů?

Tisková mluvčí vojenské rozvědky Alžběta Riethofová při komentáři začátku budování Centra satelitní rozvědky NATO v Česku poznamenala, že kromě jiného zde budou zpracovávány snímky pro potřeby záchranářů během živelných pohrom. Je ale natolik neškodný tento objekt vojenské infrastruktury aliance na českém území i v případě vzniku hypotetické srážky s protivníkem? Centrum rozvědky NATO není pochopitelně radar systému protivzdušné obrany USA, jehož stavbu se české společnosti podařilo zablokovat…

Nakolik je to vážné? V každém případě je to jedno z „vesmírných očí" NATO v Evropě. Je jeho přítomnost nebezpečná pro obyvatelstvo v případě skutečných bojových akcí? Určitě, vždyť je to vojenský objekt. Myslím si, že vybudování Centra satelitní rozvědky Severoatlantické aliance v Česku je pokračování v procesu aktivního zařizování vojenského „jeviště" v Evropě, které provádí Spojené státy a NATO. Rozmisťují tu nejen systémy protivzdušné obrany, ale i nové kontingenty pozemních vojsk, tankovou brigádu a speciální jednotky. Provádí bojové hlídkování, jejich lodě se pohybují u břehů Pobaltských států. Vybudování Centra vesmírné rozvědky NATO v Česku je logicky zařizování předpokládaného „jeviště" vojenských operací na kontinentu, které vedou USA.

Na vybudování Centra vesmírné rozvědky aliance Ministerstvo obrany ČR do roku 2020 pošle desítky milionů dolarů. Nepochybně to odpovídá požadavku Trumpa k evropským partnerům, kteří by měli plnit povinnost uvedenou ve stanovách organizace, která spočívá ve vyčlenění 2 % HDP do společného rozpočtu…

Vojenský rozpočet Česka v tomto roce činí 2,3 miliard dolarů, pokud se nepletu. A ty desítky milionů dolarů, které mají podle expertů jít na vybudování centra rozvědky aliance, je pro takovou zemi, jako je Česká republika, velmi citelná částka. Ale myslím si, že oni zaplatí samotné minimum. Vždyť centrum stejně vybaví Američané, přivezou svoji techniku, své radary a další vybavení. Češi splní roli pohostinné hospodářky.

Jak v Moskvě přijímají budování vojenské infrastruktury NATO na českém území?

V Moskvě pozorně sledují celou tuto historii a to, co říká české vedení, prezident, premiér a ministr obrany o vztazích se Severoatlantickou aliancí. Osobně já, jako ruský důstojník, nemám Česku co vytknout. Dobře chápu, že stát musí přijímat pravidla hry tohoto natovského kolchozu. Já jsem mimochodem důkladně analyzoval systém vesmírné rozvědky NATO v Evropě. A je zřejmé, že USA mohly požádat o vybudování tohoto centra i na jiném místě. Existuje mnoho evropských států s podobnými topografickými podmínkami. Ale zřejmě bylo nutné centrum umístit právě v Česku, aby bylo ještě silněji přivázáno k NATO.

