Noční vlk o festivalu Harley-Davidson v Praze: My tam nebudeme

V programu, který je zaštiťován českou vládou, jsou skupinové projížďky, sportovní soutěže, seznámení s kolegy bikery, pro které, podle informací, „motocykl není prostě jen dopravní prostředek, ale symbol svobody". Populární ruský motorkářský klub Noční vlci na akci, překvapivě, nebyl pozván…

„A my jsme pozvání ani neočekávali," řekl Sputniku organizátor projížděk Nočních vlků Andrej Bobrovskij.

Bobrovskij: Vždyť se jedná o čistě marketingovou, reklamní akci. My máme jinou misi. My provádíme vzpomínkové projížďky, jejichž cílem je podpora památky hrdinů, kteří osvobozovali Evropu od Hitlerova fašismu, nebo se účastníme akcí ukázek slovanské jednoty. Členové našeho klubu se nyní účastní projížďky s názvem Slovanský svět a 6. července přijedou z Makedonie a Bulharska do Srbska. Co se týče Harleye, tak to je dobrý motocykl s vlastním charakterem. Na něm, mimochodem, jezdí náš přítel z českého parlamentu Jaroslav Foldyna. Ten asi bude na festivalu v Praze. Škoda, že se opět neuvidíme…

Motocykl je drahé hobby a kvůli obchodní válce mezi USA a Evropou se může stát ještě dražší. Poté, co Evropská komise zavedla odvetná cla (odpověď na Trumpovy) na americké importy, a to i na motocykly, výrobce Harley-Davidson se rozhodl přemístit část výroby do Evropy, aby dokázal udržet cenu a pozice na trhu. Jak se k tomu všemu staví bikeři?

Evropa ještě pocítí rdousící objetí svého zaoceánského partnera, tím budou, mimochodem zasaženi hlavně prostí lidé. Říká se, že kvůli clu může Harley-Davidson zdražit o 2-3 tisíce dolarů. Už tak není laciný. Cena této ikony motocyklů se pohybuje mezi 25-30 tisíci dolary. Je jasné, že výrobce se pere o trh. Chce obstát v konkurenci s japonskými společnostmi, zůstat cenově přitažlivý, takže odvádí výrobu z USA. Paradox je to, že Trump slíbil voličům přesně opačné — že výroby amerických společností se budou vracet do vlasti.

Odvrátí se zákazníci od dražších Harley-Davidsonů?

Ten, kdo tomu motocyklu věnoval srdce, ho nikdy nevymění, řekněme, za „Japonce", ať už cena poroste, jak chce. Přesto ale, čestně, pro Rusko není Harley nejlepší varianta. Není na ruských cestách tak spolehlivý, špatně snáší změny klimatu v různých koncích naší obrovské země a kvůli tomu dochází k závadám. Často ho srovnávají s naším Uralem, nehledě na to, že americká motorka ho svou kvalitou zatím převyšuje. Já osobně ale věřím, že se časem parametry vyrovnají, jelikož koncepce výroby je velmi podobná. Na rozdíl od japonských značek, kde se stále častěji využívají plasty a kompozitní materiály, Harlety-Davidson i náš Ural jsou oceloví koně.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce