Ďalšiu diskusiu odmieta, tvrdiac, že neďaleko stoja aj štátni policajti. Tí po krátkom rozhovore fotenie dovoľujú — ale len „pár záberov z diaľky".

Americká ambasáda je teda na svoj objekt mimoriadne citlivá — pred vchodom na územie ambasády je kontrolné stanovište, betónová zátarasa a okolo budovy vysoký železný plot. Práve o jeho odstránenie sa už niekoľko rokov snaží bratislavský magistrát.

© Sputnik / Ambasáde USA v Bratislave hrozí blamáž

Ambasáda USA v Bratislave však stále ignoruje rozhodnutia slovenských úradov o odstránení sporného plota na Hviezdoslavovom námestí. Najnovšie je starosta mestskej časti Staré mesto pripravený vydať aj pokyn na jeho odstránenie formou exekúcie.

Mestský poslanec za Staré mesto Martin Borguľa zase pre Sputnik dodáva, že od americkej strany by očakával väčšiu ústretovosť a spoluprácu. Plot okolo ambasády stojí v centre hlavného mesta nelegálne už takmer dva roky.

Starosta je pripravený konať

Ešte v novembri minulého roku sa vo veci odstraňovania plota konalo pred budovou ambasády miestne zisťovanie, na ktorom Stavebný úrad bratislavského Starého mesta potvrdil, že plot na Hviezdoslavovom námestí je čiernou stavbou, bez platnej nájomnej zmluvy. Navyše, ľudia zo stavebného úradu nezistili žiadny dôvod na jeho dodatočnú legalizáciu.

Podľa optimistických odhadov mohol byť plot odstránený už na jar, od miestneho zisťovania z novembra 2017 však žiadny posun nenastal. „Otázka, prečo sa vec až doteraz nepohla, by mala smerovať na starostu Starého Mesta. Môj názor je, že buď túto záležitosť zanedbal, alebo nemal odvahu ju doriešiť, možno sa zľakol, každopádne výsledok bol taký, že vec viac ako polroka zostala stáť na mŕtvom bode," hovorí Borguľa, ktorý z pozície mestského poslanca tlačí na odstránenie plotu už od roku 2013. Podľa jeho slov od novembra vyzýval starostu Starého mesta, aby konal: Zo" svojej pozície miestneho a mestského poslanca je to to, čo môžem urobiť — vyvíjať tlak na starostu, aby konal. Samotné vydanie rozhodnutia o odstránení plota je len na ňom."

Posun nastal až začiatkom tohto mesiaca. „Dnes som podpísal rozhodnutie, ktorým mestská časť Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad nariaďuje odstránenie oplotenia okolo veľvyslanectva," povedal 3. júla starosta mestskej časti Staré mesto Radoslav Števčík. Na brífingu pred oplotením ambasády ďalej dodal, že americká strana má právo sa voči rozhodnutiu odvolať do 15 dní od doručenia. V tom prípade sa vec dostane na okresný úrad. V opačnom prípade bude ambasáda povinná plot odstrániť do troch mesiacov. „Ak ani do troch mesiacov plot ambasáda neodstráni, mestská časť v zmysle svojich kompetencií má právo odstránenie nariadiť formou exekúcie," dodal Števčík.

© Sputnik / Ambasáde USA v Bratislave hrozí blamáž

Zrejme budú robiť obštrukcie

Ako bude postupovať ambasáda USA nie je isté. Možnosť ponúknutú Sputnikom reagovať na vzniknutú situáciu americká strana nevyužila. Ambasáda sa však dlhodobo bráni interpretáciou Viedenského dohovoru, podľa ktorého „prijímajúci štát má osobitnú povinnosť urobiť všetky vhodné opatrenia na ochranu miestností misie pred akýmkoľvek vniknutím alebo poškodením a na zabránenie akémukoľvek rušeniu pokoja misie alebo ujme na jej dôstojnosti," pričom pod miestnosťami misie sa chápu „budovy alebo časti budov a k nim priľahlé pozemky bez ohľadu na vlastníctvo, ak sa používajú pre účely misie".

Aktivisti okolo Borguľu ale pracujú s inou právnickou interpretáciou dohovoru, podľa ktorej oplotenie v súčasnej podobe nespadá do kategórie „všetkých vhodných opatrení na ochranu miestností misie". Napríklad ambasáda USA v Prahe, ktorá taktiež sídli v historickom centre mesta, žiadne oplotenie nemá.

Navyše pri procese dodatočnej legalizácie sa podľa starostu Števčíka posudzuje či stavba je alebo nie je v súlade s verejným záujmom. V prípade plotu okolo ambasády nebolo možné dokázať verejný záujem, ale naopak — podľa mestskej časti je oplotenie v rozpore s verejným záujmom, keďže stojí na verejnom priestranstve Hviezdoslavovho námestie, kam verejnosť nemôže vstúpiť. „My len chceme, aby v historickom centre nášho hlavného mesta, na hlavnom promenádnom námestí, ktoré by malo byť ozdobou Bratislavy a pýchou Bratislavčanov, sa netýčil trojmetrový železný plot. Chceme, aby námestie bolo celistvé, bez plota a slúžilo ako verejný priestor všetkým obyvateľom a návštevníkom hlavného mesta," hovorí poslanec Borguľa. Ako dodáva, nikto nechce ambasádu vyhadzovať ani znižovať bezpečnosť objektu a od americkej strany by očakával väčšiu ústretovosť a spoluprácu.

V najbližších mesiacoch však predpokladá opak. Ambasáda sa pravdepodobne odvolá a bude robiť obštrukcie aj naďalej — pomocou blokovania či spomaľovania procesu. „Tu bude dôležité zostať silný, rozhodný a stáť si za svojím. V tomto starostu určite podporím a aj ja urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby bol plot odstránený. Pravda je totiž na našej strane a fakty sú jednoznačné — ambasáda nemá k pozemkom pod plotom platný nájomný vzťah a k plotu nemá právoplatné stavebné rozhodnutie — je to čierna stavba," uzatvára mestský poslanec.

Plot okolo svojej budovy postavila ambasáda v roku 2001 v reakcii na teroristické útoky v septembri toho roku. Americká strana vtedy avizovala, že ide o dočasné opatrenie, napriek tomu stojí plot v centre Bratislavy už šestnásty rok. V roku 2005 mestské zastupiteľstvo prenajalo pozemky na námestí za symbolickú korunu za jeden rok na dobu desiatich rokov.

© Sputnik / Ambasáde USA v Bratislave hrozí blamáž

Po vypršaní platnosti zmluvy poslanci nevyhoveli žiadosti ambasády o jej predĺženie, no po prísľube ambasády, že pre svoje priestory nájde inú budovu, resp. postaví novú, poslanci schválili jej predĺženie na 18 mesiacov, teda do konca augusta 2016. Dva mesiace pred vypršaním tejto lehoty zastupiteľstvo schválilo dodatok v podobe ďalšieho predĺženia zmluvy, avšak so zvýšením nájmu — po novom žiadal magistrát jedno euro za jeden štvorcový meter na deň. Ambasáda na nové podmienky pristúpila a zmluvu podpísala, avšak až po vypršaní pôvodnej — podpísaný dodatok teda nenadobudol platnosť. Odvtedy stojí plot v historickom centre mesta nezákonne.

