Kavan: Od Trumpa můžeme během schůzky s Putinem očekávat cokoliv

Specialista na mezinárodní vztahy, bývalý ministr zahraničních věcí České republiky Jan Kavan byl v rozhovoru pro Sputnik na dané téma pesimistický.

Kavan: Co vzejde ze schůzky Trumpa s Putinem? Tuhle otázku mi kladou i tady v Praze. Pan Trump je zcela nepředvídatelný. Jeden den říká A, druhý den říká B. Já myslím, že se na něčem dohodnou, ale jak dlouho bude ta dohoda trvat, to nevím, protože, jak říkám, prezident Trump je dost nepředvídatelný. Na druhé straně bude mít zájem se na něčem konstruktivním domluvit pan prezident Putin. Nedokážu to ale odhadnout. Prezidentu Trumpovi moc nerozumím. Na jedné straně je někdy Ruská federace nepřítelem číslo jedna. Na druhé straně pana prezidenta Putina v americkém kontextu hájí. To máte jako nepochopitelné kroky, když prezident Trump zrušil účast USA na dohodě s Íránem s tím, že se jedná o nejhorší možnou dohodu, která kdy byla v historii USA podepsána, a o pár měsíců později se dohaduje se severokorejským Kimem na dohodě, která je daleko vágnější, neověřitelná, zcela nesrovnatelná s tou dobrou dohodou, jež byla uzavřená s Íránem. Kim byl jeden den zločinecký "rakeťák", druhý den byl jeden z nejlepších politiků, které kdy poznal. Obecně si myslím, že se na něčem dohodnou. Na čem ale, to nemám ponětí.

Myslíte si, že Rusko a USA překonají bariéry, které jsou dnes větší než za dob studené války?

Já doufám, že je překonají. Záleží na tom, jak bude Trump vnímat důležitost překonání těchto bariér pro svoji vnitropolitickou politiku, pro jeho snahu o volební úspěchy letos na podzim. Já si myslím, že on vše podřizuje vnitropolitickému boji a vítězství jeho strany a jeho vlastnímu vítězství. Nic jiného, podle mého názoru, pro něho není důležité.

A co v Česku očekávají od schůzky Trumpa s Putinem? Jaký máte zájem?

V Česku samozřejmě existuje zájem na tom, aby se domluvili, aby se snížilo napětí. Jakýkoli návrat k tomu napětí z doby studené války je pro nás velmi obtížné přijmout, jelikož to ohrožuje bezpečnost Evropy, ohrožuje to spolupráci uvnitř Evropy a jakoukoli spolupráci, včetně té obchodní, mezi Evropou a USA a Evropou a Ruskou federací. Stále doufám, že alespoň ve střednědobé perspektivě bude možné zrušit sankce proti Rusku. Stejně jako jsem proti sankcím, které chce Trump nyní uvalit na Írán. Sankce nejsou řešení. Dohoda a diplomacie jsou řešení. Vyhrožování sankcemi, nebo dokonce vojenskou konfrontací, to je pro budoucnost nás i Evropy špatně. Doufám, že se Trump a Putin domluví, ale jistotu, že se domluví právě nyní v Helsinkách, nemám.

