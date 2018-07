Cílem NATO není ochrana Turecka, ale obklíčení Íránu s využitím tureckého území. Názor

„Adaptovaná k Turecku opatření reakce na jihu a rostoucí bezpečností výzvy přispívají k zajištění bezpečnosti celé aliance. Tato opatření budou kompletně oživena," uvádí se v dokumentu. Navíc je podle dokumentu zvýšená bojová připravenost Sil rychlé reakce NATO a VJTF НАТО bude vytvořena v nejbližší době.

Profesor fakulty mezinárodních vztahů ankarské univerzity Hasan Ünal v rozhovoru pro Sputnik zkritizoval rozmazanost formulace pojmu hrozba v textu deklarace a zdůraznil, že hlavním zdrojem hrozby není pro Turecko na jihu syrská armáda, ale kurdské jednotky YPG a jejich „ochránci" USA

„Na jihu Turecka nejde o hrozbu ze strany syrské armády. Rakety byly z území Sýrie na Turecko vystřeleny z oblastí kontrolovaných Islámským státem nebo radikály Strany kurdských pracujících ještě před začátkem operace v Afrínu. To znamená, že nebezpečí pro Turecko na jihu z první řady pochází od kurdských jednotek a jejich amerických ochránců. Určení tohoto nebezpečí, které je obsaženo v textu deklarace summitu NATO, má velmi mlhavý charakter. Předpokládám, že podobný text s nejasným obsahem by neměl být Tureckem přijat. Schválením konečné deklarace by se Turecko ocitlo ve stavu země, která by podporovala plány na obklíčení Íránu a tlakem na něho. Tento moment, stejně jako řada dalších otázek v deklaraci, má rozporný charakter," řekl.

Politolog a ředitel výzkumné Univerzity Turecko ve 21. století Cahit Armağan Dilek upozornil na celkový protiíránský směr deklarace a zdůraznil, že cílem NATO není zajištění ochrany Turecka, ale obklíčení Íránu a vyvinutí nátlaku s využitím tureckého území a umístění svého dalšího kontingentu do Turecka.

„V budoucnu se můžeme stát svědky toho, jak se síly NATO rozmístí na jižní hranici Turecka, zejména na hranici se Sýrií. Soudě podle prohlášení amerických zplnomocněných osob se pojem „teroristické hrozby" u NATO a Turecka silně rozchází. Při pohledu na konečnou deklaraci chápeme, že NATO mluví o dvou hlavních hrozbách, kdy první je Al-Káida a Islámský stát, druhou hrozbou jsou raketové útoky ze strany Íránu a Sýrie. V deklaraci se odkazují na raketový potenciál Íránu a Sýrie, mluví se o tom, že tři rakety vystřelené z území Sýrie letěly na Turecko, kvůli čemu vznikla nutnost přijetí těchto opatření.

Turecký nákup ruských zbrojních systémů je noční můra NATO

Ve skutečnosti „teroristická hrozba", o které se v daném paragrafu zmiňuje NATO, se v nejbližší době může v rétorice Aliance změnit na „íránskou hrozbu". Uvádí se, že NATO chce vrhnout všechny síly do odporu Íránu. V souvislosti s tím existuje nebezpečí toho, že síly reakce NATO, které se údajně s cílem zajištění bezpečnosti Turecka rozmístí na jihu, budou ve skutečnosti namířeny proti Íránu. Je známo, že přítomnost íránských sil v Sýrii vyvolává v USA a Izraeli znepokojení. Tím je zřejmé, že v daném bodu deklarace je chápáno nebezpečí pocházející z Íránu," řekl Dilek.

„Je zřejmé, že síly NATO si přejí posílit své pozice v regionu, a proto mají v úmyslu vykonávat svoji činnost východně od Eufratu. Předpokládám, že jim bude nařízeno cvičit civilní a vojenský personál a zajistit stabilitu na těchto území až do okamžiku, kdy v platnost vstoupí nová syrská ústava. Nejspíše právě tím je vysvětlována ta skutečnost, že USA nejen neopustily syrské území, ale také přijímají kroky na zapojení dalších západních států. Možná jejich plány spočívají v tom, aby rozmístily kontingent NATO na území východně od Eufratu, čímž by ho použily jako „vložku" mezi Tureckem a kurdskými jednotkami sebeobrany," předpokládá.