Poslanec Černý: Putin oslnivě přehrál Trumpa

„Já myslím, že všichni bychom byli strašně rádi, aby to pokračovalo a aby se postupně oba státníci dopracovali k tomu, že dojde k uvolnění," řekl Sputniku místopředseda výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Alexander Černý.

Černý: Je pravda, že u prezidenta Trumpa člověk nikdy neví. Navíc on má doma zřejmě situaci daleko horší než Vladimir Putin a uvidíme, jaká bude reakce především demokratů, až se vrátí domů. Takže jestli to ustojí, tak to snad bude mít šanci i na lepší pokračování.

Já jsem hlavně přesvědčen o naprosté nesmyslnosti té teze, že by se někdo někam vměšoval. Je to úplně stejný nesmysl jako to, že se Rusko vměšuje do našich voleb. Za prvé nemají důvod, nevím, koho by tady chtěli preferovat. A za druhé jsem hluboce přesvědčen o tom, že stát, který by podlehl takovému vměšování, tak si stejně ani pořádnou vládu nezaslouží. Takže pokud by Američané měli alespoň zbytky národní hrdosti, tak by naopak mohli říct, že kdyby se někdo třeba snažil vměšovat do jejich voleb, tak to výsledky těchto voleb přece ohrozit nemůže. Mají snad vlastní rozum a vlastní životní zkušenosti. Já těmto konspiračním teoriím rozhodně nakloněn nejsem a myslím si, že to, co řekl Vladimir Putin, je naprostá pravda. Pokud se o to někdo pokusil, tak to byly fyzické osoby a ty nemají se státní politikou mnohdy nic společného.

Co podle vás bylo nejdůležitějším z toho, co zaznělo na tiskové konferenci? Putin uvedl, že Rusko americké straně předložilo konkrétní návrhy na kontrolu zbrojení a kontrolu režimu nešíření jaderných zbraní. Tlumočil zároveň znepokojení Ruska nad rozhodnutím USA o odstoupení z jaderné smlouvy s Íránem. Mluvili o Sýrii, Izraeli, atd.

Není to tak dávno, co byl prezident Medveděv v Praze. Tehdy se mluvilo o restartu a o tom, že by všechno mohlo být lepší. Všichni jsme očekávali idylické vztahy a během několika pár let jsme se dostali do situace, kterou včera Donald Trump označil za zcela nejhorší v dějinách vztahů USA a Ruska. Takže kdyby začali od čehokoliv, třeba od Korejského poloostrova nebo od Sýrie, to je úplně jedno, a snažili se to dostat pod kontrolu, tak je to cesta, jak postupně zlepšovat vzájemné vztahy. Určitě nepůjde udělat všechno najednou, bude to na dlouhou dobu, ale někde se začít musí. A to je dobře, že si můžou vybrat. Věřím, že se určitě najde alespoň něco, co bude vyhovovat oběma stranám. Je to prostě o důvěře. Musí opět získat důvěru jeden v druhého, že nejde o podrazy, ale že mají oba zájem dělat něco konstruktivně.

Všichni čekali, že Trump řekne něco o Krymu, ale nezaznělo vůbec nic…

Nic nezaznělo. Já mám pocit, že už se pomalu smiřují s tím, že Krym je prostě něco, co je naprosto passé, že nemá cenu to přitahovat do hry, že to jenom zkomplikuje jakoukoliv další možnost jednání. Navíc Krym je flagrantní záležitost. Víme velmi dobře, že něco podobného se v dohledné době může stát i jinde. Jinde budou referenda, odtrhovat se budou možná Katalánci, čert ví, jak to bude v Británii. Zkrátka těch možností je moc. Kdyby se všechno mělo hned řešit zhoršením mezinárodního napětí, tak to všichni můžeme dopředu zabalit.

Také jsem pochopitelně zaregistroval komentáře, že především představitelé konzervativní pravice byli nesmírně rozčarováni, ti žasli nad tím, že Trump vůbec na tu schůzku jel. Jakoby jim jakákoliv taková jednání a jakákoliv dohoda nevyhovovala. Jakoby ji považovali předem za svoji porážku. Takže ti hodnotili Trumpa pochopitelně velice negativně. Na druhou stranu, když víme, jaká je v Americe situace, tak je to od Trumpa opravdu velice značný projev osobní odvahy, že se k něčemu podobnému odhodlal. Že to nezvládl s takovou noblesou jako Vladimir Putin, to si dnes nemůže dělat iluze skoro žádný státník. Mám pocit, že by stejně dopadl kdokoliv jiný, kdyby se pokusil o konfrontaci s Vladimirem Putinem. To je prostě člověk, který ví, co chce a ví to zpravidla na několik tahů dopředu. Takže mu může konkurovat opravdu jen málokdo.

Kdo tedy vyhrál?

Já nechci používat terminologii, kdo vyhrál. Měli tam fotbalový míč, teď ho má Trump. A doufejme, že se brzy uskuteční další setkání a že ten pokrok už potom bude hmatatelnější, protože to další setkání už by mohlo být na bázi nějakého konkrétního tématu, tam už by možná mohli dojít k nějakým konkrétním závěrům. Doufejme tedy, že se z té všeobecné polohy brzy dostaneme i ke konkrétnu.

