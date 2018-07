Světová obchodní válka: Neposlouchejte, co říká Čína. Podívejte se, co dělá

To, co se říká na oficiální úrovni, je jasné. Pokud opravdu chcete poslouchat, co srdce ráčí, zde je úryvek: „Washington přišel o rozum, jeho taktika tlaku je hrozbou pro celý svět…. Je to zcela nepřijatelné…. Aby bylo možné chránit zájmy země a lidu, Čína zareaguje potřebnými protiopatřeními."

O jaká protiopatření se však bude jednat, je teď vážnou otázkou, nad kterou si láme hlavu celý svět. A odpověď na tuto otázku, mírně řečeno, není jednoduchá.

Je jasné a zřejmé, že na každé americké omezení obchodu zareaguje Čína svým vlastním (a Peking to tak od začátku dělal). Tento přístup známe už z podobné sankční války se skupinou západních zemí. Škody na úkor škod, uvidíme, kdo padne jako první. Taková odpověď je dobrá v případě první a demonstrativní reakce, ale dál se nutně musí objevit něco jiného — dlouhodobá strategie v boji o přežití a strategické vítězství.

V minulém týdnu zavedly USA další dodatečné 10% cla na dovoz z Číny v celkovém objemu 200 miliard dolarů ročně. Tento předpis vstoupí v platnost v srpnu. Dříve byla tato cla uplatňována k dovozu na 34 miliard. A pokud i nadále Peking neustoupí a nezpřístupní své trhy pro americké zboží, budou cla brzdit i veškerý čínský export do USA, který dosáhl zhruba 500 miliard za rok. Čína reaguje stejnými opatřeními pro americký import, ale jak již bylo řečeno, jedná se teprve o její první reakci na tuto situaci.

Rozdíl mezi touto válkou a sankční válkou Západu proti Rusku spočívá v objemech. Trump si troufl na klíčovou část světového obchodu, jelikož konkrétně investice a výměna zboží mezi USA a Čínou tvoří jádro světového hospodářského systému. Právě proto budou mít následky této války celosvětový dopad. Způsobují hrůzu ve všech obchodních kruzích planety, zvláště když se množství omezení importu do USA obecně dotýká všech — Ruska, EU, Indie… Celého světa.

Znamená to, že Trump spouští, zcela vědomě, mechanismus celkové globální krize. Do dnešního dne byla světová ekonomika jako lokomotiva tažená Čínou a několika dalšími zeměmi. Ale i tak byla dosti závislá na americkém trhu. V současné době všichni čekají na pokles akcií společností, které obchodují s Čínou a dalšími podobnými zeměmi, a poté na celkový kolaps s nepředvídatelným mechanismem.

A zdá se, že první ze dvou způsobů, kterým by Peking mohl vážně vzdorovat americkému nátlaku, je spojen se všeobecným zděšením týkajícím se krize. Strach všechny spojuje s Čínou.

Byla zahájena série publikací v největším asijském listu v Hongkongu — South China Morning Post. Jedná se o pokus najít odpověď na výšeuvedenou otázku: co Čína kromě hrůzných prohlášení a symetrických odvetných opatření ve skutečnosti udělá. Odpověď je následující: v první řadě chce vytvořit systém obchodních aliancí, ve skutečnosti — převzít vedoucí postavení v celosvětovém měřítku, pokud jde o posílení svobodného (dobře, relativně svobodného) obchodu.

Na začátku příštího týdne se na toto téma očekává společné prohlášení Číny a EU v návaznosti na výsledky summitu. Deklarace jsou jen slova, ale díky nim lze pochopit, co můžete od těch či oněch zemí očekávat dál. Ve dnech 25.-27. července se uskuteční summit BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika). Dále pak summit APEC v přímořském státě Papua Nová Guinea, což je prakticky shromáždění všech vedoucích ekonomik v Tichomoří. Existují i mechanismy Mezinárodního měnového fondu a řada dalších organizací, které podporují Čínu a vystupují proti obchodní válce, kterou USA zahájily.

Ve skutečnosti je budována globální jednotná fronta za svobodný obchod, které se může a bude účastnit i část amerických obchodních kruhů. A tuto frontu již prakticky vede Čína.

Není však třeba očekávat, že Spojené státy zastaví několik hrůzných oznámení. Takovou reakci totiž v Americe čekali. Existuje druhá část dlouhodobé strategie, která je zmíněna v sérii hongkongských publikací.

Zdá se, že Čína podnikne něco, co bylo dříve nemyslitelné — v podstatě ustoupí požadavkům USA, ale bez USA (pro ty, kteří zahájili válku, budou totiž dělat nepříjemné výjimky). Zde je příklad — obrovský podnik (smlouva na 10 miliard dolarů) německého koncernu BASF na jihu Číny, v němž bylo teprve nedávno dosaženo dohody, bude 100% vlastněn Němci. To je něco nového.

Úřady v Pekingu dále hovoří o odstranění zbytečných omezení týkajících se zahraničních investic, o zvýšené ochraně duševního vlastnictví atd. Z nejméně rozvinutých zemí Peking téměř zrušil clo na import a celkově dovoz podporuje ze všech sil. Je pravda, že tento rozhovor už započal, poté se změnil ve státní politiku, a to zhruba před rokem, tedy o dost dříve, než vůbec započala obchodní válka s USA. A nyní se ukazuje, že jde o nejlepší dlouhodobou reakci vůči Americe.

