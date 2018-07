Ve skutečnosti je obvinění Marie Butinové, která usilovala v Rusku o rozšíření práv občanů na nošení zbraní, ze špionáže jen případem převráceným naruby, který by byl považován za vhodný v době sovětsko-americké opozice. Případ je kvintesencí (i když obrácenou vzhůru nohama) toho, jak a proč USA zvítězily ve studené válce a proč SSSR utrpěl porážku.

© AP Photo / Paul Holston Ve Washingtonu zadrželi Rusku, podezírají ji ze špionáže

Vítězství Spojených států bylo v neposlední řadě zajištěno tím, že Američané zvítězili v boji o mysl sovětských lidí. A problém byl nejen v džínách, žvýkačkách a Coca-Cole. Hlavním kamenem úrazu bylo, že americký systém vypadal atraktivněji než ten sovětský. Kromě toho, za otřepanými frázemi o svobodě, demokracii a lidských právech stál mnohem pružnější, efektivnější a živější systém, na jehož pozadí se obzvlášť nevýhodně vyjímal ten sovětský — těžkopádný a netečný systém s hromadou nesmyslných pravidel, zákazů a mrtvých ideologických dogmat.

Kdyby Marie Butinová žila v letech 1970-1980, není pochyb o tom, že by se jí Spojené státy pevně chopily a vytvořily by hvězdu lidských práv světové úrovně. Krásná, velmi okouzlující a neuvěřitelně energická dívka, která upřímně a zapáleně bojuje za to, v co věří. A Marie věří v kvintesenci amerického snu, v základ amerického života — v druhý dodatek Ústavy Spojených států. V tentýž dodatek, který zaručuje občanům právo na držení a nošení zbraně.

Není pochyb o tom, že pokud by případ probíhal před několika desetiletími, čekaly by na Marii v její vlasti vážné problémy. Aktivity podporující legalizaci zbraní, navíc s oporou na americké zkušenosti, by vznesly obvinění, že je zahraniční agent a je zapojena do protisovětské činnosti, a dokonce se možná zabývá špionáží. Nyní je ale všechno jinak.

Spojené státy obvinily Marii Butinovou ze špionáže. Zachovaly se přesně tak, jako by to udělal pozdní SSSR, který upadl do senility, ideologické slepoty a banální neadekvátnosti. Ze všech možností byla vybrána ta nejhorší.

Je pochopitelné, že celá tato situace vznikla kvůli vnitřnímu politickému rozkolu uvnitř USA a kvůli vzdorování „hlubinného státu" Trumpovi . Je zřejmé, že zájem ženy o americké praktiky držení zbraní automaticky vedl k vytvoření vazeb na Národní střeleckou asociaci (NRA), hlavní oporu druhého dodatku a klíčového partnera Republikánské strany, což umožnilo využít situaci k útoku na Trumpa a jeho stranu.

To vše je pochopitelné, ale nezáleží na tom.

Důležitým faktem je, že Spojené státy pro současnou vnitřní politickou demontáž obětovaly zájmy zahraniční politiky země. Nejen, že se nepokusily použít Marii Butinovou jako propagátorku amerických zájmů v Rusku, ale udělaly přesný opak. Ve skutečnosti USA jednají, a není to poprvé, jako za nejhorších zvyků v pozdním SSSR.

Jak to skončilo, si všichni dobře pamatují.

O to se však Rusko už starat nemusí.

