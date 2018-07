Spolupráce Ruska a USA by byla pro Česko výhodná

Kdyby existovala vojenská spolupráce mezi Ruskem a USA, Islámský stát by nevznikl a nebo by byl do měsíce poražen, říká v rozhovoru pro Sputnik známý expert.

Ruské ministerstvo obrany je připraveno začít plnit dohodu mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho americkým kolegou Donaldem Trumpem. Oznámil to oficiální představitel obranného rezortu generálmajor Igor Konašenkov.

Konkrétně má jít o aktivizaci kontaktů mezi generálními štáby a dalšími strukturami k řešení otázky prodloužení dohody o snížení počtu strategických zbraní, spolupráce v Sýrii, a dalších aktuálních otázkách vojenské bezpečnosti.

Moskva udělala skutečný krok k zmírnění napětí, které panuje ve světě. Odhodlají se k tomu Američané? Sputnik o možnosti rusko-americké spolupráce hovořil s Jiřím Janečkem, bývalým poslancem za ODS a pražským radním.

Jak hodnotíte schůzku prezidentů Ruska a USA? Může dát impulz ke skutečné spolupráci mezi oběma velmocemi?

Podobné schůzky by měly následovat. Svět se za posledních třicet let změnil. Studená válka dávno skončila a zájmy obou velmocí jsou jinde ve světě. Ať je to Čína, Blízký východ či Evropa.

Byla schůzka přelomem ve studené válce, která mezi Západem a Ruskem panuje?

V České republice, ale i v Evropě si nechtějí připustit, že studená válka skončila. Rusko dávno není pro Spojené státy politickým soupeřem. Oba prezidenti dobře ví, že soupeři jsou jinde. Spolupráce obou zemí by mohlo přispět k potlačení globalizačních procesů, které zneužívají nadnárodní korporace.

Musíme si položit otázku komu vyhovuje destabilizace mezi oběma zeměmi, komu prospěli sankce vůči Rusku, na které doplatila ekonomika České republiky?

V dnešním světe se nestřetávají státy jako takové, ale názorové skupiny uvnitř jednotlivých zemí. Těžko by k takové schůzce došlo kdyby nevyhrál současný prezident Trump, který reprezentuje úplně jinou skupinu obyvatel v USA než jeho protivnice.

Ruská armáda oznámila, že je připravena aktivovat kontakty s americkými vojáky. Jak tento signál vnímáte?

Kdyby existovala vojenská spolupráce mezi Ruskem a USA, Islámský stát by nevznikl a nebo by byl do měsíce poražen. Podobná spolupráce a komunikace je nezbytná, aby se předcházelo konfliktům.

Nebylo by vhodné, aby Rusko a USA spolupracovaly na mezinárodním poli a přispěly k řešení palčivých otázek nejen na Blízkém východě?

Ano samozřejmě, vojenská spolupráce ve válečných oblastech je naprosto klíčová. Malý konflikt by se mohl rozhořet do světové války.

