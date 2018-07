Rusko našlo v Evropě nečekaného spojence v boji proti extremismu. Názor

„Jednoznačně říkám, že je možné je (vztahy) nazvat dobrými, a to není můj názor, to je názor našeho prezidenta. Vladimir Vladimirovič o tom hovořil během dvou setkání s papežem, během telefonního rozhovoru s papežem, a to je také novinka — teď spolu hlavy států hovoří telefonicky a během rozhovorů s odpovědnými představiteli Vatikánu," uvedl Avdějev.

© AFP 2018 / Gabriel Bouys Vatikán varuje před finanční „tikající bombou“, která je připravená k výbuchu

Připomněl, že loňské léto Putin přijal v Soči státního tajemníka Vatikánu.

„Celkově došli k názoru, že vztahy jsou skutečně dobré, kvalitní a mají pevný základ — blízký pohled na svět, na dnešní situaci ve světě. Za prvé my i Vatikán téměř jednoznačně hodnotíme aktuální nebezpečí 21. století: je to pokračující nespravedlivé dělení světa na chudé a bohaté, pokračující závody ve zbrojení, je to nedodržování režimů nešíření jaderných, chemických a bakteriologických zbraní, raketových technologií. Je to i společné hodnocení terorismu a extremismu. Společné hodnocení je ostré, rozhodné a metody boje proti extremismu a terorismu jsou identické, schvalované Ruskem i Vatikánem. Kromě toho Vatikán stejně jako my vystupuje proti náboženskému extremismu. Existují i nové skutečnosti, nová nebezpečí, které vidí i papež i Rusko. Za prvé je to náhrada skutečné kultury spotřebitelskou kulturou. Zanikají tak normální hodnoty, morální hodnoty naší společné křesťanské civilizace. Takové pojmy jako svědomí, boží přikázání, jsou v naší civilizaci společné jak pro věřící, tak pro nevěřící. Žijeme v jednotném systému těchto morálních a etických souřadnic. Zanikají, a to znepokojuje Vatikán katolíky i naši církev. Je znepokojující, že myšlení lidí postupně přechází u nás i u katolíků od systému výchovy na základě literatury, školy, na základnu internetové výchovy. Dnes žije na světě první nebo druhá internetová generace u katolíků i u pravoslavných a to vše vyvolává velké znepokojení. Znepokojující je i kvalita inteligence. Na jakém základě se vytváří. Jsou hodnotové základy? Nyní lidé nečtou to, co je dobře napsáno, ne to, co je považováno za klasiku současnou nebo z minulých let, ale to, co je propagováno reklamou. Proto hodnocení intelektuálního produktu (divadlo, kino, literatura) neprobíhá podle smyslových kategorií, podle kategorií kultury, umění, ale podle kategorií reklamy. To vše znepokojuje Vatikán a u nás je přibližně stejná situace. Kapitalizace ekonomiky se přesouvá na kapitalizaci formování inteligence a na oslabení morálních a etických hodnot. Papež vystoupil s velmi zajímavou iniciativou, kterou jsme zcela schválili: je to posílení morálních základů mezinárodního práva. Mezinárodní právo nesmí být byrokraticky demagogické, občas dokonce cynické, neboť tak v rukách nečestných lidí funguje přesně naopak. Musí být morální a etické. V tomto rámci je diplomacie uměním možného v rámci morálních a etických hodnot. Diplomacie nemůže být nemorální. Naše diplomacie tak v žádném případě nejedná," soudí velvyslanec.

© AFP 2018 / Aleksey Filippov Vyslanec Vatikánu měl kázání v LLR

Podle jeho názoru obě církve při zachování vlastních představ o světě našly možnost pracovat společně.

„Při zachování své identity. Při zachování svých názorů a teologických rozdílů, které jsou postaveny mimo závorku ve spolupráci, která probíhá jménem posílení míru, bezpečnosti, boje proti novým hrozbám. Jinak budou prostě náboženské hodnoty rozmazány. Proč nyní obě církve rozhodně podporují mír, ústavní řád a normalizaci v Sýrii? Protože tato země je vlast Krista. A nemůže v té zemi chybět křesťanství. A dopadlo to tak, že před válkou bylo v Sýrii 18 % křesťanů — jak katolíků, tak i pravoslavných a dalších, a dnes je jich pouze 1 %. Protože teroristé zabíjeli křesťany a nedělali rozdíl mezi katolíky a pravoslavnými. A ostatní byli prostě nuceni odjet. Někdo odjel do sousedního Libanonu, někdo do sousedního Jordánska a někdo se vydal do Evropy. Ale vlast křesťanství zůstává bez křesťanů a zde obě církve společně podpořily záchranu křesťanství v Sýrii. Blízká stanoviska, která jsou velmi dobrá," míní Avdějev.