Do ruského „pekla“ se na MS 2018 vydalo 900 Čechů

Ministerstvo spojů a masové komunikace Ruské federace Sputniku oznámilo, že o FAN ID, bez kterého se žádný fanoušek na stadion nedostal, zažádalo asi 900 Čechů, to znamená 900 fotbalových nadšenců, kteří se vydali do „ruského pekla", jak některá média Rusko před MS popisovala.

A jak to v Rusku vypadalo ve skutečnosti? Sputnik vyzpovídal českého fanouška, který navštívil tři zápasy ve třech pořadatelských městech — Volgograd, Nižnij Novgorod a Petrohrad.

Jednomilionové město Volgograd (proslulé jako Stalingrad) se pyšní hlavně svojí historií z 2. světové války. Největší turistickou atrakcí je bezpochyby Mamajova mohyla se sochou Matka vlast volá, která je 85 metrů vysoká, což je mimochodem téměř dvakrát více než Socha Svobody. Hlavní pozornost fanoušků směřovala na toto místo, které leží hned naproti nového fotbalového svatostánku.

A co město a lidé?

„Tady je třeba objektivně uznat, že s angličtinou člověk pochodil převážně u mladých lidí a všudypřítomných a usměvavých dobrovolníků. Ale restaurace se vybavily i anglickým jídelním lístkem. Lidé na ulicích se dokonce usmívali, vždy ochotně poradili. Stadion je sice dostavený, ale okolí tomu moc neodpovídá, bohužel. Chybějící chodníky a špatné silnice udělaly městu ostudu."

Český fanoušek se vrátil k situaci s Volgogradem, kde se hodně mluvilo o krvežíznivých komárech. Podle něj však šlo jen o obyčejné mušky, které byly sice hodně otravné, ale štípance žádné. Ještě by se dalo uvažovat o tom, že šlo o mladé komáry, kteří jen otravují… V každém případě na zápase Anglie-Tunisko komáři neřádili.

Nižnij Novgorod, další milionové město na Volze, po „komářích" ani památky. „Fanoušci se v centru města shromažďovali už v osm ráno! Večer před čtvrtfinálovým zápasem Uruguay-Francie byla hlavní ulice Nižního Novgorodu doslova obsazena fanoušky v modro-bílém, kteří o sobě dávali hlasitě znát. Jazyková vybavenost místních už byla na vysoké úrovni a město odpovídalo dějišti MS 2018."

Petrohrad se o zápas o třetí místo postaral výborně. Už od pátku byla procházka po Něvském prospektu velkým oříškem, prošel vždy ten silnější. Jen je třeba vzít v úvahu, že Petrohrad je turisty vyhledáván i bez MS, ale v tomto barevném davu převládaly fotbalové dresy.

A jak fungovaly samotné stadiony?

„S čistým svědomím můžu říci, že na stadionu ani v okolí jsem nezaznamenal jediný problém! Ke vstupu fanoušky doprovázeli věčně usměvaví dobrovolníci. Samotný vstup na stadion a prohlídka netrvala déle než pět minut, pokud tedy asi člověk nepřišel na poslední chvíli… Na stadionech čekala další várka usměvavých dobrovolníků a dokonce obsluha u piva a ‚klobás‘ se usmívala, co bychom za to na českých stadionech dali? Ještě půl hodiny před zápasem se u piva tvořila normální fronta, do pěti minut bylo pivo vaše… Poté už to bylo horší… O poločasové přestávce radši ani nemluvit, ale je to logické, když se vyřítí sektor žíznivých fanoušků. S toaletami byl o přestávce stejný problém, v Nižním Novgorodu na to padla celá přestávka, někteří tam možná stojí ještě dnes."

„Atmosféra na stadionech byla vynikající! Od prvních minut vznikaly pokusy o mexickou vlnu, kterou se vždy nakonec podařilo rozjet. Místy zněl pokřik Rusko, Rusko. Fanoušci mezi sebou nedělali žádné rozdíly, Rusové se fotili s Belgičany, Angličané s Tunisany a všichni se všemi. Nejen na stadionu, ale i v ulicích města vládla přátelská nálada," dodal milovník fotbalu.

„Kupodivu" nikde nevykoukl žádný ruský chuligán, který by vás okradl nebo zbil. Zahraniční média musela být velmi zklamána…

Skvěle fungovala i organizace ve městě. Všude byly ukazatelé, jak se dostat na stadion, do fan zony, k MHD atd. A skutečně v den zápasu bylo MHD zdarma!

A co dodat nakonec?

„Našli se i zájemci o fotku s českým dresem. Podle ohlasů od ostatních fanoušků si troufnu říci, že MS 2018 se skutečně vydařilo a navíc přineslo řadu nečekaných výsledků!"

A v roce 2022 hurá do Kataru.