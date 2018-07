Polsko stejně jako Česko plánuje imigrantům ulehčení cesty do země. Ale prospěje mu to?

Nedávno se v polských médiích objevila informace o tom, že polská vláda připravuje změny, které usnadní a urychlí migrantům (pracovníkům) získat trvalý pobyt v Polsku, a co je nejdůležitější, znovu se spojit s jejich rodinami. Změny se mohou týkat migrantů z Arménie, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ruska. Jak je však známo, převážnou většinu pracovních migrantů tvoří Ukrajinci, kteří v loňském roce představovali 1,7 milionů z 1,8 milionů žádostí předložených zaměstnavateli. V České republice existují podobné trendy. Nedostatek pracovní síly a v důsledku toho snaha přilákat pracovníky ze zahraničí.

Janusz se v rozhovoru pro Sputnik vyjádřil k tomu, jaký názor mají na tuto otázku sami Poláci.

„Samozřejmě, že budou Poláci nespokojení, ale brzy se to skryje nebo zamaskuje různými krásnými slovy. Už nějakou dobu se očekávalo, že takové změny budou přijaty. Polská ekonomika má velký nedostatek pracovních sil a po celé Evropské unii se postupně otevírají dveře pro Ukrajince. Vláda Práva a spravedlnosti (vládnoucí polské strany) se snaží, aby byli migranti nějakým způsobem vázáni na Polsko. Jde o to, aby zde zůstali déle, protože pak nepodléhají pokušení jet do jiných zemí EU, například kvůli vyšší mzdě," domnívá se.

Podpora pracovní migrace se však také negativně odrazí na platech zaměstnanců. A nejen to, Janousz promluvil o dalších negativních dopadech pracovní imigrace do Polska.

„Já beru problematiku pracovní migrace z jistých ohledů s kritikou. Pro obyčejné lidi to znamená především příliv levné práce a zpoždění růstu reálných mezd. Dovolte mi připomenout, že v Polsku máme jeden z nejnižších příjmů v Evropské unii. Současná situace na trhu práce nám dala naději, že v důsledku nedostatku práce v Polsku výše platů stoupne, a Poláci, kteří chtěli odejít za prací do zahraničí, raději zůstanou v Polsku. Tímto způsobem by se s tím trh mohl vypořádat. Nicméně z důvodu zjednodušení přilákání levné pracovní síly z východu bude růst mezd zpožděn. A polští pracovníci budou muset buď pracovat za takový plat, jaký jim zaměstnavatelé nabídnou, nebo zaměstnavatel najme někoho z východu," soudí.

Druhým prvkem, který má negativní vliv, je skutečnost, že masová migrace je vždy doprovázena dalšími nežádoucími jevy, například růstem zločinu, říká expert.

„Chtěl bych poznamenat, že k prudkému poklesu míry kriminality v Polsku došlo najednou, což naznačují všechny statistiky, po pracovní migraci Poláků do zahraničí. To naznačuje, že velká část zločineckého kontingentu, který byl dříve v Polsku, prostě odešel do zahraničí. Je snadné předpokládat, že pokud přilákáme velký podíl migrantů z jiných zemí, znovu se s tímto problémem setkáme," uvádí Janousz.

„Třetím bodem je, že navzdory přesvědčení o kulturní blízkosti, stejně existuje kulturní a jazyková bariéra, i když jde o Polsko a Ukrajinu. A když vezmete v úvahu obrovskou rusofobii v Polsku, pak po nějaké době bude v zemi narůstat jiný druh antipatie mezi pracovníky z východu a Poláky. Média již uvedla, že je zaměstnavatelé využívají a jsou považováni za pracovníky druhé kategorie."

Janousz se také vyjádřil k tomu, jaký bude mít pracovní imigrace do Polska dopad a pro koho bude výhodná.

„V situaci, kdy neexistují žádné speciální programy, které by mohly podpořit tuto kulturní asimilaci a postavit most porozumění mezi Poláky a imigranty z Ukrajiny, Běloruska a Ruska, dá se očekávat, že se zvýší počet různých útoků kvůli etnické nenávisti. Zdá se mi, že z toho budou mít prospěch pouze stabilní podnikatelé, kteří nemají velký zájem o sociální faktory. Jejich cílem jsou pouze příjmy. Velký podnik to skutečně využije, protože nebude muset zvyšovat mzdy, a tak může udržet mzdové náklady na nízké úrovni a udržet vysokou ziskovost výroby."