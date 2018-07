Zkonfiskovat peníze Ukrajiny a podlomit dolar: Moskva reaguje na sankce

Podle jedné z nich by měli účastníci projektu Severní proud 2 podléhat omezením. Druhou iniciativou je tzv. NOPEC Bill, který byl představen před summitem, ale po jeho ukončení dostal dodatečnou podporu ze strany Demokratické strany. Pokud bude tento zákon přijat, americké soudy začnou vytvářet antimonopolní žaloby proti státům, které se účastní kartelu OPEC + Rusko, a pokusí se pokutovat je za manipulaci s cenami ropy.

© Sputnik / Vladimir Vyatkin Média: Rusko je připraveno čelit USA a Ukrajině

Na naší straně Atlantiku začala ruská vláda připravovat balíček odvetných reakcí. Podle zpráv z médií bude dokument obsahovat možnost „blokování majetku a zákazu čerpání kapitálu ukrajinských fyzických osob, členů vlády, politiků a orgánů činných v trestním řízení, kteří budou uvedeni na seznamu. Ministerstvo pro hospodářský rozvoj by navíc mělo předložit analýzu dovozu ukrajinského zboží do Ruska a posoudit, na které z nich lze zavést „omezující opatření".

Na první pohled se zdá, že opatření tohoto druhu jsou symbolická a nemohou mít žádný politický dopad (jednoduše proto, že dovoz ukrajinského zboží do Ruska byl snížen ve srovnání s tím, jaký byl před pěti nebo šesti lety). A osobní sankce proti ukrajinským politikům, kteří jsou zvyklí uchovávat peníze v zahraničí, nevypadají moc působivě.

Ale to je jen na první pohled. V ruských médiích se vědomě přehánějí údaje o tom, že jsou osobní sankce proti ukrajinským politikům aktivně podporovány „bezpečnostními silami" už od roku 2014 a je nepravděpodobné, že by mělo smysl, aby se aktivně prosazovala opatření s nulovou odpovědí. Praxe ukazuje, že pokud „hlouběji nahlédneme" do ukrajinského politika, je docela možné, že najdeme majitele krymské nebo moskevské nemovitosti, a někdy dokonce i aktiva, které se nachází v zemi, kterou oficiálně Kyjev z nějakého důvodu považuje za „agresora". Pokud budou protiukrajinské sankce přijaty v té tvrdé verzi, pak můžeme očekávat zajímavá překvapení a objevy.

Nejdůležitějším směrem nového antisankčního balíčku bude boj za „dedolarizaci" ruského zahraničního obchodu. Hodně závisí na konkrétní realizaci tohoto strategického cíle, ale nyní existují jisté důvody pro optimismus. S ohledem na úniky, které se již v médiích objevily, má vláda za úkol maximalizovat využívání „převážně národní měny" v ruské zahraniční ekonomické aktivitě. V případě, že vláda přistoupí na realizaci tohoto úkolu se stejným odhodláním, s jakým Centrální banka přistoupila k otázce snižování vkladů ruských rezerv zlata do amerických vládních dluhopisů, tak může být dosaženo viditelného výsledku už v blízké budoucnosti.

Klíčový prvek mechanismu „dedolarizace" obchodu s ruskou ropou již vznikl. Jedná se o mezinárodní burzu zboží a surovin v Petrohradu, kde se zatím obchoduje (zatím za dolary v mizivém množství) s termínovými komoditami na ruskou ropu značky Urals. Při určité politické vůli a přijetí dobře promyšlených administrativních a regulačních opatření je možné „přemístit" alespoň část ruského vývozu ropy tak, aby se při kalkulaci nepoužívala americká měna.

„Dedolarizace" pouze ruského ropného obchodu samozřejmě nezničí dolar, ale může vytvořit potřebný precedens na trhu s ropou.

Pokud by z nějakého důvodu (například z důvodu snahy Trumpa kontrolovat ceny ropy, nebo kvůli pokusům amerických soudů pokutovat OPEC) v této snaze pokračovaly i jiné státy, byl by ohrožen systém dolar-ropa, který je už půl století poskytuje Spojeným státům obrovské ekonomické výsady a možnost pokrýt své „rozpočtové díry".

Demontáž tohoto systému není otázkou jednoho měsíce nebo dokonce roku a Rusko nemůže tento problém vyřešit samo, ale bude lepší, když se začne aktivně pracovat na tomto problému právě teď.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce