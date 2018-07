Jako kompenzaci Velká Británie a Německo nic nenamítají proti přijetí členů Bílých přileb — kamarádů teroristů, kteří uprchli ze Sýrie. Mohlo by to vypadat jako paradox nebo dokonce fake news, ale je to skutečnost. V neděli začal platit plán, který byl potvrzený na posledním summitu NATO, jenž garantuje evakuaci do Jordánska 800 členů Bílých přileb, kteří měli Sýrii opustit humanitárním koridorem organizovaným Izraelem. V Jordánsku však nezůstanou dlouho. Během několika týdnů se s tímto státem rozloučí a budou převezeni do Kanady, Německa a Anglie. Přijmou je tedy i dva státy Evropské unie, které už zažily útoky teroristů.

Souhlas Londýna a Berlína, které vždy Itálii nechaly na pospas migrantům zachráněných v rámci mise Sophie, není pouze plivnutí do tváře Itálie. Je to také plivanec na obrovské množství Evropanů, kteří se stali oběťmi teroristických útoků. 800 členů Bílých přileb, kteří se pomocí západních médií a hollywoodských filmů stali hrdiny dobrovolníky, kteří pomáhali povstalcům. Jsou to obyčejní žoldnéři, kteří podporovali radikální islamisty. V Allepo, na Golanských výšinách a v ostatních syrských oblastech, které byly obsazeny povstalci, vždy vystupovali na straně skupin džihádistů a Fronty an-Nusry. Za jejich přítomnost v Sýrii platila administrativa Obamy, která pro boj s režimem Asada do této války napumpovala více než 23 miliard dolarů. A díky podpoře takových hollywoodských hvězd jako jsou George Clooney, Justin Timberlake, politici Hillary Clintonová a Boris Johnson získali i podporu veřejnosti.

© AFP 2018 / Amer Almohibany Trestný čin. Damašek reagoval na evakuaci Bílých přileb ze Sýrie

Jak je však vidět na mnoha videích, které šíří samotní syrští povstalci, Bílé přilby jsou ve skutečnosti jedním z elementů kampaně teroru, který organizuje an-Nusra a další džihádistické organizace. Jedno z těchto videí zveřejněné 16. května 2015 bylo natočeno v Jasimu, malém městečku na území Dar´a, kde se narodilo mnoho z 800 členů Bílých přileb. Na tomto videu tři vojáci táhnou trup člověka, který byl islámským soudem odsouzen k popravě třemi výstřely do hlavy. Na dalším videu z roku 2015, které bylo natočeno v Hraytanu, se Bílé přilby účastní vynesení rozsudku a následující popravy odsouzeného, o jehož osudu rozhodl tribunál an-Nusry . Dvakrát ho střelili do hlavy. Ale Bílé přilby hlavně vedly propagandu džihádistů a rozšiřovaly videa, která zahýbala západem, aby uvěřil, že syrská vláda stojí za různými chemickými útoky, vždycky to šlo bez jakýchkoliv důkazů.

Právě proto budou Bílé přilby přijaty jako hrdinové v Německu a Velké Británii. V těchto dvou státech, kde už byli lidé postiženi útoky teroristů, ale kde vždy říkali ne na žádosti Itálie o přijetí migrantů, kteří byli zachráněni na moři. Sebevražedná hloupost Evropy už překročila ty největší fantazie.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce