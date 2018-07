Chystá Německo křižácké tažení na východ s armádou migrantů?

Německá armáda zvažuje možnost přijímání cizinců ze zemí Evropské unie do svých řad. Mluvčí Bundeswehru to v Berlíně řekl agentuře DPA. Ozbrojené síly tak chtějí řešit nedostatek lidí. „Armáda poroste, potřebujeme kvalifikované odborníky. Proto tuto možnost pečlivě zvažujeme," řekl mluvčí.

Už ale neřekl, proč německá armáda potřebuje růst. Sputnik se proto zeptal Stanislava Mackovíka, známého politika, bývalého poslance KSČM a člena sněmovního výboru pro obranu, co snahy Berlína o nabrání cizinců do ozbrojených sil mají znamenat.

Německá armáda zvažuje možnost přijímání cizinců ze zemí Evropské unie do svých řad. Co si o tom myslíte?

Ukazuje to, kam jsou Němci schopni dojít, když v rámci NATO chystají válku. Pokud se jim zdá, že existují nějaké vojenské hrozby, které jsou důvodem pro nábor dalších vojáků i ze zahraničí, tak ty hrozby ale jdou především ze samotného nitra paktu.

Jeho vměšování se do čehokoliv a kdekoliv na světě, to je základ krize. Jak té migrační, tak té morální. Bohužel NATO neopustilo svoji vizi z padesátých let a neustále se chystá útočit směrem na Rusko.

Potřebují bojovníky, tedy spotřební materiál, na nějaké „křižácké" tažení za ideály, respektive na šíření demokracie všude kolem, kde mají ještě vlastní názor. Tedy ne ten bruselský nebo washingtonský. Mainstreamová média zmasírují veřejné mínění ve prospěch tohoto nápadu. Pokud by NATO nechtělo pokračovat v obkličování Ruské federace a v kolonizování jiných zemí po celém světě, tak se jeho armády mohou obejít bez podobných náborových manýrů.

Očekáváte, že v takovém případě budou do Německa prchat za lepším nejen sestřičky, ale i naši vojáci?

Dá se říci, že to je věc nabídky. Pokud to bude dobře placené a dostanou-li německé občanství, tak zájemců bude dost. Mnozí si řeknou, že to za ty prachy stojí. Navíc německá armáda zatím mimo své území moc nebojuje, tak řada lidí podlehne iluzi, že to tak zůstane navždy. Ale právě požadavek na doplnění stavu o cizince naznačuje jiný možný vývoj v nedaleké budoucnosti.

Je možné, že za příslib německého občanství a dobrý žold se najdou zájemci i u nás. Naše armáda má mraky vlastních problémů. Její nedostatečné personální obsazení a technické zaostávání provázené ztrátou schopností — to už moc nezhorší případný odchod našich občanů do služeb Bundeswehru.

Neměla by česká armáda také otevřít dveře cizincům? Náš mundúr by naturalizovanému Belgičanovi určitě slušel…

Nejsme schopni řádně zaplatit svoje vlastní vojáky. Klidně necháme z armády odejít vyškolené specialisty. Jak s takovým duchovním rozhledem můžeme upoutat pozornost v zahraničí? Co můžeme nabídnout cizincům? Zahajovací výcvik ve Vyškově za pár drobných? V přilbách z minulého století. To ani Belgičana a ani Turka motivovat nebude.

Možná, že některou pomazanou hlavu v EU ještě napadne využít například migranty a dát jim možnost sloužit v armádách NATO. Třeba pro bývalé členy tzv. Bílých přileb nebo proamerické opozice ze Sýrie by to mohlo být lákavé. K USA mají blízko no a v EU se hloupé nápady prosazují poměrně snadno. A případná jazyková bariéra by se určitě dala nějak smysluplně řešit. V NATO s tím mají letité zkušenosti.

