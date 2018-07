„Vystrašit všechny.“ Amerikanista zhodnotil pravděpodobnost útoku USA na Írán

„Tady jsou možné dvě varianty. První varianta je taková, že proti Íránu bude použit stejný způsob vydírání jako byl ten, který (prezident USA Donald) Trump použil proti Severní Koreji — provést eskalaci, aby donutil druhou stranu usednout k jednacímu stolu za podmínek USA… Ale existuje i druhá varianta. Je zcela možné, že Spojené státy do toho skutečně půjdou (do útoku na Írán — red.). USA jsou už téměř 40 let posedlí změnou režimu v Íránu, pro ně je to fixní idea. Situace je pro Írán komplikovaná tím, že na rozdíl od Severní Koreje není jaderným státem, ale pouze „prahovým". Proto z hlediska bezpečnosti byla Severní Korea v lepší pozici, měla jadernou bombu, ale Teherán ji nemá. Kromě toho sousedé Íránu — Saúdská Arábie, Izrael — chtějí, aby USA zaútočily na Írán, zatímco sousedé Severní Koreje — Rusko, Čína, Jižní Korea — vymlouvali Američanům útok. Proto je zde pravděpodobnost útoku velmi vysoká," domnívá se Konstantin Blochin.

Podle jeho názoru existují i globální faktory, které mohou být pro USA impulsem k ostrému konfliktu s Íránem.

„Američané nyní chtějí předvést svou rozhodnost a svou sílu. USA ztrácejí svou nadvládu, svou hegemonii ve světě, a aby všechny vystrašily, všechny své možné protivníky i své spojence a satelity, je taková varianta s Íránem zcela možná bohužel," došel k závěru Konstantin Blochin.

Vztahy mezi Washingtonem a Teheránem se podstatně zhoršily na jaře tohoto roku, když USA jednostranně vystoupily z dohody o jaderném programu a obnovily jednostranné sankce proti Íránu.

V červnu íránský prezident Hasan Rúhání vyzval USA, aby si „nehrály s ohněm". Prezident USA Donald Trump na to odpověděl, že pokud Teherán nepřestane vyhrožovat, narazí na „nevídané následky".