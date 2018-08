Zaútočil na vás žralok? Trefte ho do čumáku!

V populárním egyptském letovisku Marsá Alam byl útokem žraloka zabit český turista. Podíváme se, co může být příčinou takové děsivé události a jak se takovému nebezpečí vyhnout.

Muž se potápěl ve vzdálenosti 20 kilometrů od pobřeží. Jeho pozůstatky byly nalezeny na pláži v letovisku. Zemřelý byl na dovolené v Egyptě se svou ženou a dítětem.

Podobný precedens se naposledy v Egyptě stal před třemi lety. Tehdy žralok zabil turistku z Německa. Je také známo o šesti případech útoku žraloků na lidi v roce 2010. Tehdy jedna osoba zemřela a další čtyři byly zraněny.

Pravidelné útoky nebezpečných dravců poblíž egyptských pláží děsí rekreanty a často dokonce způsobují volbu jiného místa odpočinku. Nicméně nebezpečí je možné minimalizovat, pokud budete dodržovat důležité doporučení.

Jak se vyhnout setkání se žralokem

Pečlivě vybírejte místo a čas koupání. Vyhýbejte se kalné vodě, což je vynikající prostředí pro lov žraloka , a nekoupejte se večer a v nočních hodinách, kdy dravci vykazují nejvyšší aktivitu. Kromě toho se vyhýbejte místům, která si vybírají rybáři — vůně čerstvých ryb jistě shromáždí malé hejno žraloků.

Nezůstávejte příliš dlouho ve vodě, aby vás žralok nebral za jednoho z obyvatel moře, který může sloužit jako potrava.

Během plavání nedělejte hodně prudkých pohybů, nebuďte hluční, může to přitáhnout pozornost dravce.

Snažte se plavat ve společnosti. Podle statistik se samostatní plavci nejčastěji stávají oběťmi žraloků.

Čerstvé škrábance na těle a jiné nezahojené rány znamenají, že vstup do vody není bezpečný. Dokonce ve značné vzdálenosti může žralok cítit krev.

Dávejte pozor i v mělké vodě. Mnoho z nebezpečných dravců může útočit i poblíž pobřeží.

Při výběru plavek upřednostněte klidné tmavé tóny, vyhýbejte se kontrastním kombinacím, světlé paletě a jasným barvám. Před koupáním nechte všechny lesklé šperky v hotelovém pokoji. Žraloci reagují na jakýkoli zdroj světla ve vodě.

Pokud k setkání se žralokem došlo

Pokud by se setkání se žralokem nedalo vyhnout, pokuste se zůstat v klidu. Šance, že o vás žralok projeví zájem, je minimální.

Rychlým úprkem se nezachráníte, žralokova rychlost je jistě vyšší než vaše. Plavat byste měli velmi klidně, téměř nepozorovaně. Pokuste se nepřilákat žralokovu pozornost.

Nesnažte se předstírat, že jste mrtví, tento čin neodradí dravce před potenciální večeří.

Neotáčejte se ke žralokovi zády a neztraťte ho z dohledu.

Pokud se žralok již připravuje k útoku, je třeba zaútočit jako první. V této situaci je hlavní věcí překonání strachu. Měli byste nečekaně zatáhnout dravce za žábry, udeřit ho do čumáku, vrazit do něho nůž, trefit ho kamenem nebo mu i strčit prsty do očí.

Pokuste se přesně zasáhnout jedno místo. Zásah do bolestivých zón zvyšuje vaše šance na zachránění. Existují případy, kdy se před žralokem podařilo zachránit 60leté ženě a dospívající dívce. Starší dáma udeřila dravce pěstí do čumáku a dívka bojovala surfem. V obou případech se žraloci stáhli.

Je-li to možné, snažte se chránit kůži před kontaktem se šupinami žraloka, jsou neuvěřitelně drsné a mohou vás vážně zranit. Vaše krev může vyvolat ještě větší agresi žraloka.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce