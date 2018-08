Ekonom: americká ekonomika klesne o 60 %, Západ o 50%, svět o 30 %. Víme kdy

Vy předpovídáte velký ekonomický pokles na základě toho, že emise dolaru již negeneruje ekonomický růst. Jak silný tento ekonomický pád bude?

Ano. Pokles ve Spojených státech amerických očekáváme 55-60 % při nynější úrovni jejich HDP. V západní Evropě očekáváme pád okolo 50 %, světová ekonomika podle našich výpočtů klesne o 30-35 %.

V jakých časových rámcích se to bude odehrávat? Během následujících tří let, pěti let?

Na to je velmi složité odpovědět, jelikož my nevíme, jaké ochranné mechanismy má světová ekonomika. Jedná se o to, že podle čistě formálních ukazatelů — velmi mnoho dnešních ekonomických ukazatelů, jak světového hospodářství, tak i největších zemí, se dnes nachází v zónách, které ještě před pěti-osmi lety byly považovány za zcela nepřípustné.

© REUTERS / Miraflores Palace Maduro věří, že Trump nepřipustí přípravy vražd lídrů ostatních států

I stabilita bankovního systému, i objemy emisí peněz, i objemy dluhů… Pokud by před 15 lety, někde na začátku nového milénia, ekonomům vysvětlili, že ekonomika bude existovat v takových parametrech, ti by tomu nevěřili. Z toho důvodu neexistují ne jen obecně přijaté, ale dokonce ani více méně rozumné teorie, jak to vše dnes funguje. Proto říci, zdali k pádu dojde zítra, pozítří či za dva roky není vůbec možné.

Existují ale nepřímé příznaky. Pokud se například podíváte na úroveň politického napětí ve světě od příchodu Trumpa do prezidentského úřadu, tak uvidíte, že tyto věci se mohou dít, jen když víte, že dnes či zítra se něco stane, co smyje všechna ta hrubá porušení pravidel, která se dnes dělají všemi účastníky politického procesu.

Umíte si představit, jak jsou postaveny Spojené státy Americké? To, že člověk s licencí advokáta a příjmením Cohen (osobní advokát prezident USA Donalda Trumpa Michael Cohen — red.), je připraven svědčit pod přísahou proti svému klientovi — to je zbavení licence, to je trestný čin, to je téměř jistě vězení — to je něco naprosto neuvěřitelného! Na tomto si můžete představit, jaké obrovské síly tam působí.

© Sputnik / Mikhail Klimentyev Média: Putin navrhl Trumpovi domluvu o kontrole zbraní

To je úroveň dnešní problematiky. Existuje verze, že všechny události posledních několika týdnů hovoří o tom, že k pádu může dojít během letošního podzimu. Ale zase, to je absolutně žádnými fakty nepotvrzená hypotéza, protože neexistuje model, kde by tuhle situaci bylo možné předpovědět.

Výpočty, o kolik klesnou ekonomiky různých států, tedy jsou jasné. Nedokážeme ovšem říci, kdy to začne…

My dnes víme, že reálné příjmy, kterými mohou nakládat Američané, se dnes nacházejí na úrovni roku 1957 (!). My víme, že průměrný dluh americké domácnosti tvoří 120 % od jejího ročního příjmu, což je přibližně dvakrát tak velký dluh, než ten, který může být normálně obsluhován. My víme, že výdaje amerických domácností jsou přibližně o 25 % větší než jejich příjmy. My zhruba víme, odkud se to financuje: částečně se to financuje na úkor snížení úspor a částečně růstem státního dluhu. Do roku 2008 se to financovalo na úkor růstu soukromých dluhů.

V jakém konkrétním okamžiku ale dojde k pádu, to zatím s dostatečnou jistotou říci neumíme.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce