Expert: klíčovým faktorem a motorem moderní západní ekonomiky jsou blbci

Vy jste v jednom z vašich vystoupení prohlásil, že hlavním motorem dnešní ekonomiky a největším zdrojem její energie je blbec (hlupák). Co jste tím myslel?

Dnešní ekonomika ze své podstaty není tvořivá činnost. Dnešní ekonomika je činnost směřující na přerozdělování. Proto také je trh jedním z klíčových pojmů. Tržní ekonomika. Sama o sobě tržní ekonomika je absurd, protože ekonomika v překladu z řečtiny znamená „budování domu", a trh znamená přerozdělování.

Ve skutečnosti se dnes, pokud se budeme vyjadřovat obrazně, pod krytím tržní činnosti odehrává rozebírání onoho pomyslného domu na jednotlivé cihly a prodej těchto cihel s co možná největší výhodou pro ty, kdo onen dům rozebírá.

Ke všemu ještě dnes trh neexistuje ani trh se zbožím. Trh existuje dnes jako finanční trh. Na finančním trhu existují takzvaní market makeři (market — trh; maker — tvořitel), kteří vytváření tržní prostředí. Vedle nich existují tisíce a miliony prostých nezasvěcených účastníků trhu, jež tam začínají hrát hazardní hry a v důsledku toho garantovaně prohrávají.

Pro to, aby bylo možné zatáhnout do této hazardní hry tisíce a miliony lidí, je potřeba je změnit na blbce (hlupáky). Továrnou s pásovou výrobou těchto blbců je dnešní systém vzdělávání. Obzvlášť se to týká ekonomického vzdělání. Stovky tisíc mladých lidí ročně získávají v tomto systému diplomy o absolvování ekonomického vzdělání. Pracovat s nimi — pro to je již příliš pozdě. Oni jsou již naladěni na tento systém a začínají hrát ty hazardní hry, které oni sami nechápou. Dříve či později se stávají prohrávajícími, to je zcela očividná věc. Proto jsou to hlupáci.

Ve skutečnosti ale jsou blbci potřeba nejen pro to, aby s nimi bylo možné manipulovat a klamat. Blbci jsou potřeba k tomu, aby je bylo možné zahnat do elektronického bankovního koncentračního tábora. Vy sami jistě chápete, že skutečná moc dnes leží v rukou „vládců peněz". Vládci peněz se dnes chtějí stát vládci světa. Aby mohli vládnout ostatním lidem, a to je pravda, která je již známá velmi dlouho, je potřeba všechny ostatní změnit v blbce. Z toho důvodu je vzdělávací systém na světě dnes, až na velmi vzácné výjimky, systémem na vytváření z lidí tupce, aby bylo možné je efektivně řídit a vládnout jim.

Vidíte dnes někde na světě ekonomickou školu či místo, které by poskytovalo lidem životaschopné ekonomické vzdělání?

Ne. Zde se může jednat pouze o samostatné sebevzdělávání. Vládci peněz investují své peníze a svá reálná aktiva zaprvé do politiky, zadruhé do masových médií a zatřetí do systému vzdělávání — do té pásové výroby blbců. Masová média pracují na ten samý cíl. Politici také. Jedná se o systém, který dnes má globální rozměr.

Já jsem ekonomické vzdělání dostal ještě za dob Sovětského svazu. Rozhodně nebylo ideální. S mnohým tam není možné souhlasit. Bylo ideologizované — to komunisté nikdy ani neskrývali. Nynější vládci mozků ale říkají, že v dnešním případě se jedná o objektivní ekonomickou vědu. Ve skutečnosti to žádná objektivní věda není, je to ideologie. Drsná ideologie bez pardonu. Je možné ji dokonce označit za jakési superiracionální náboženství.

Pouze individuální samostatné vzdělávání a rozhovory, řekněme, se staršími moudrými druhy, kteří metodou pokusu a omylu došli do chápání toho, jak je skutečně tento svět postaven, může poskytnou náležitý obraz světa.

Toto jste měl na mysli, když jste v jednom z vašich videí Ruského ekonomického společnosti Šarapova říkal, že dříve jste se snažil získat vysoké akademické tituly, ale dnes jste připraven se všech vzdát a vrátit je. Je to z toho důvodu, že jste došel k závěru, že ve skutečnosti akademické hodnosti nemají žádnou váhu?

Ano. Akademické hodnosti jsou samozřejmě úplná fikce.

Mimochodem, když už jste se dotkl tohoto tématu, tak vás bude pravděpodobně zajímat, odkud se vůbec vzal institut doktora věd, a tedy i doktora ekonomických věd. Jedná se o to, že, jak jistě víte, staří Židé měli Tóru — Pět knih Mojžíšových, Zákony a Proroky, jak říkal Ježíš Kristus. A někdy po babylonském zajetí se v židovském národě objevili takzvaní farizeové a knihaři, kteří začali vymýšlet své fantazie. Nakonec byl z těchto fantazií vytvořen Talmud. A kdo psal Talmud? Talmud psali mudrcové ve svých akademiích, přičemž nejmoudřejší z nich měli hodnost doktora. Oni byli doktoři. Odsud to pochází. To vám ale na univerzitě nikdo neřekne.

