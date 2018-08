Vojenský odborník okomentoval přítomnost amerického torpédoborce v Černém moři

„Je nepravděpodobné, že by tato přítomnost v Černém moři mohla být dále rozšířena… Všichni moc dobře vědí, že na Krymském poloostrově se nachází velké množství pobřežních obranných prostředků, které by takovou přítomnost činily nepříjemnou. Existuje dokument zvaný Konvence z Montreux, podle něhož je na tomto území přítomnost lodí, které nepochází z černomořské oblasti, sice možná, ale je omezena určitým počtem a tonáží. Pokud se zde lodě nachází delší dobu, než je povoleno, mělo by to být zdůvodněno. Existují i takové případy, kdy torpédoborce do oblasti zavítaly proto, že se jim něco pokazilo, a tak strávily spoustu času v bulharských, rumunských či tureckých přístavech," poznamenal Leonkov pro RT.

© Sputnik / Stringer Do Černého moře vplul torpédoborec amerického námořnictva Carney

Podle odborníka bude neustálý pohyb lodí Námořnictva Spojených států amerických a jejich přítomnost na hranicích Ruska i nadále pokračovat.

„Pravidelně sem vplouvá i velitelská loď 6. flotily, tak zvaná loď koordinace a komunikace. Probíhají cvičení a výcvik posádek a je poskytována podpora těm zemím, které vyjádřily své přání připojit se k bloku NATO. V návaznosti na výsledek summitu NATO učinily hlavy států prohlášení — ty tyto země přivítaly a konstatovaly, že na základě analýzy situace, kterou provedly pomocí průzkumných letounů, by taková přítomnost měla být stálá. Rusko bylo málem označeno za zdroj terorismu. Jsou zaváděny nové sankce a počet lodí, letů amerických bezpilotních letadel v oblasti Černého moře, Baltského moře, severu a tichomořské hranice se jen zvýšil," shrnul závěrem Leonkov.

Již dříve bylo oznámeno, že torpédoborec Carney, který patří Námořnictvu Spojených států amerických, vplul do Černého moře.