Spíš se vám do bytu dostane had, než budete mít komplikace po očkování. Lékař bourá mýty

Podle jeho slov za skupinami v sociálních sítích, kde jsou uváděny hrozné historky lidí, kteří utrpěli následkem očkování, stojí antivakcinační lobby.

„Je to nevelká skupina lidí, podle různých údajů kolem 3-5 procent v různých zemích, ale aktivní antivakcináři vedou velmi bouřlivý internetový život, vydávají klipy, natáčejí filmy. Velmi se to podobá marginálním hnutím, která o sobě dávají tak hlasitě vědět, že se zdá, že je jich velmi mnoho. Ve skutečnosti to tak není. Lidé, kteří se nechávají očkovat, prostě o tom moc nemluví: nechali se očkovat a hotovo, je to taková rutinní věc," vypráví lékař.

Jedním z hlavních nástrojů antivakcinářů jsou strašné historky, v nichž banálně manipulují vědomím včetně vědomí nezralých mladých rodičů, upozorňuje Bessmertnyj.

„Manipulace je přitom doprovázena přemírou řečí o tom, jak bylo vše hrozné, strašné, chudák dítě, píchali ho. Všechno proto, aby to co nejvíce zapůsobilo. Ale když se takové případy projednávají v médiích, nikdo nikdy přímou souvislost nenachází. Buď jsou tyto historky banální výmysly, nebo jsou situace, kdy člověk má nějakou nemoc, ale rodiče došli z nějakého důvodu k závěru, že je to následek očkování. Něco jako „my máme po očkování leukemii, očkování bylo sice ve 3 letech a leukemie v 25, ale mně se zdá, že je to kvůli očkování". To znamená, že vše je založeno na „zdá se" nebo „možná". Navíc ta skutečnost, že u nás jsou během prvního roku života dítěte tři, čtyři, někdy i sedm vakcinací. A proto každá událost, která se stane s dítětem během prvního roku života, bude ‚krátce po očkování‘, ať už je to nemoc nebo spadla cihla na hlavu," vysvětluje pediatr.

„A ještě k tomu velký poplach způsobil jeden americký lékař, který prohlásil, že po vakcinaci spalničky-zarděnky-příušnice vzniká autismus. Tento výzkum byl uveřejněn pouze s tím cílem, aby bylo dosaženo levné popularity kvůli nějakým svým lobbistickým cílům. Byl mu za to odňat lékařský titul, tento článek byl mnohokrát vyvrácen, on sám se přiznal, že to udělal schválně, ale článek se dosud vyskytuje na internetu a mámy nadále věří, že autismus jejich dítěte je způsoben vakcinací," dodává Bessmertnyj.

Podle jeho slov nejčastějšími komplikacemi po očkování jsou zvýšená teplota, bolest a otoky v místě injekce, které se odstraňují banálními prostředky ke snížení teploty.

„Je to přirozená reakce na vakcínu, ale rodiče to často chápou jako nějaký patologický proces. Dítě se nemůže postavit na nožičku, protože ho to prostě bolí, a oni už začínají panikovat, že ochrnulo. Také odtud pocházejí strašné historky. Větší komplikací je Guillainův-Barrého syndrom (GBS), neuropatologické onemocnění, to znamená dočasná ztráta citlivosti a pohyblivosti končetin, ale to také samo přejde. Tyto faktory jsou však velmi vzácné. Objevuje se také snížení hladiny krevních destiček v krvi. Alergické reakce jsou velmi vzácné včetně anafylaktického šoku. Když se podíváme do statistiky, skutečné komplikace se objevují v poměru jeden člověk k 2-5 milionům vakcinací. To znamená, že šance potkat ve svém bytě hada je mnohem vyšší než mít komplikace po očkování. Ty miliony případů, které vidíme na internetu, neexistují. Smrtelné případy se naštěstí již dávno nevyskytují," říká imunolog.

Upozornil také na to, že odpůrci vakcinace velmi často nemohou odpovědět na banální otázku, proč nyní žije na planetě 7 miliard lidí a v roce 1800 to byla jedna miliarda.

„Existuje taková anekdota. Sedí dva neandrtálci a jeden říká: ‚Jak je to možné — žijeme na čerstvém vzduchu, jíme čerstvé maso, ryby a zeleninu, cvičíme, ale žijeme do třiceti let. Proč?‘ Spalničky mělo dříve 100 procent obyvatelstva. Nyní je tato nemoc velmi vzácná nehledě na to, že určité záblesky se v Evropě začaly objevovat kvůli odmítání vakcinace. Lidé mají krátkou paměť. Bohužel dokud takový černý mor opět nepostihne lidi, nikdo si nevzpomene, že očkování nějaký čas chránilo, a nyní tuto ochranu stále více a více ztrácíme," postěžoval si.