Ruský vědec o erupci Yellowstone: Teoreticky je možné všechno

Jedním z nejaktuálnějších problémů spojených s Yellowstonem je ta možnost, že v nejbližší budoucnosti dojde k erupci supervulkánu. V Yellowstonu se nachází asi 10 000 horkých pramenů a gejzírů. Aktivita sírových zdrojů svědčí o silné magmatické aktivitě hluboko pod povrchem Yellowstonu. Znamená to začátek vulkanické činnosti v regionu?

Lavrušin: Jde o to, že je to mladé sopečné ohnisko. Ale začíná-li erupce nebo ne, to se neví. Jednoduchý příklad. Údolí gejzírů na Kamčatce. Spousta horkých pramenů. Samozřejmě relativně nedávno tam byly blízko erupce, ale to vůbec nejsou přímo související věci. Pokud se teplota pramenů prudce zvyšuje, zvyšuje se vypařování a to může být jedním z příznaků aktivace, ale to množství pramenů a jejich teplota v takovém stabilním režimu o ničem nesvědčí.

Vulkán Yellowstone je obrovský zdroj nevyužité energie. Myslíte si, že vědci mohou využít tento zdroj geotermální energie?

Ano, takové zkušenosti už existují. Minimálně od 60.-70. let minulého století se geotermální energie využívá ve Španělsku, na Kamčatce, na Novém Zélandu, v Japonsku — tam, kde jsou registrovány vulkanicky aktivní oblasti. Kdyby byl objednavatel, bylo by to ekonomicky výhodné. Je také nutné brát v úvahu teplotní vlastnosti systémů. Všechno je možné.

V roce 2017 vědci z NASA prohlásili, že mohou zabránit globální katastrofě a přitom získat užitek. Vědci zjistili, že geotermální energie shromážděná z magmatických komor supervulkánu může být dostatečná k zásobování celého území USA. Myslíte si, že je možné využití Yellowstonu jako svérázné tepelné elektrárny? Může to odvrátit nebezpečí erupce?

Pokud to dobře chápu, tak řešení tohoto problému cestou využití geotermální energie podle jejich názoru povede k ochlazení nějaké části magmatického ohniska. To, že tam může být velká síla při velkém vulkanickém ohnisku, je nepochybné. Možná je tam skutečně možné postavit nějakou geotermální stanici, ale do jaké míry to může odvrátit erupci supervulkánu, jestli vůbec bude a jestli model (klauzule o tom, že je to supervulkán, je geologický model, který je trvalý a je považován za všeobecně přijatý, ale přesto je to model, který vždy připouští možná malou, ale pravděpodobnost, že je to trochu jinak), pokud je to skutečně supervulkán a má hluboké kořeny na několik set kilometrů do pláště, tak to je velká otázka. Může to být správné pro nevelké sopečné útvary, u nichž laicky řečeno ochladili podpovrchovou magmatickou komoru, následkem čehož se stabilizovala. Ale pokud jde o supervulkán, který je vyživován z velkých hloubek, více než 10, 15 nebo 20 km, je to odvážné tvrzení.

Minulá erupce vulkánu, k níž došlo před 640 000 lety, byla katastrofická a pokryla kontinentální část USA popelem a kouřem. Další erupce v tomto rozsahu může vyprovokovat chrlení tisíců krychlových kilometrů hornin a popela. K jakým následkům může vést další erupce, může vyvolat globální zimu na planetě?

Teoreticky je možné všechno. Další otázkou je, jestli se může taková katastrofická erupce opakovat ve stejném ohnisku? Tato otázka zůstává otevřená.