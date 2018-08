Tajemství úspěchu ruské Lady v Evropě: názor expertů

K autům ruské výroby mají lidé v zahraničí občas mnohem lepší vztah než samotní Rusové. Prodeje rostou a zahraniční publikace stále častěji testují modely vyvinuté v Rusku. Téměř žádný takový průzkum se neobejde bez nostalgie po SSSR. Setkáme se však i s věcnými připomínkami, a to nejen těmi negativními.

Sputnik prozkoumal hodnocení populárních domácích značek v profilových médiích různých zemí světa.

Láska na první pohled? Ne!

Tisková služba AvtoVazu Ruská Lada dobývá srdce Evropanů: Dva z modelů jsou na seznamu nejoblíbenějších vozů

Automobily typu crossover si podmanily celou planetu a přece jen tato třída aut vděčí za svůj vznik ruské stařence Nivě. Koncem 70. let se právě ona stala prvním autem s pohonem všech kol a samonosnou karosérií, které bylo určeno jak do města, tak i do terénu. Obliba ruské značky Lada v Evropě pochází ze sovětské doby. Tehdy obyvatelé Starého světa ocenili právě automobil Niva. V závislosti na tom, v jakém regionu se Niva prodávala, se automobil jmenoval různě — Diva, Super 4x4, Job, Taiga a dokonce i Cossack. Měla desítky fanklubů po celé Evropě. Navíc podle informací z německého Spolkového úřadu pro motorová vozidla (Kraftfahrt-Bundesamt) se v Německu prodej automobilů Lada 4x4, jak se automobil v současné době jmenuje, v prvním pololetí roku 2018 zvedl o jedno procento.

Avšak skutečného evropského úspěchu dosáhli dva noví hráči AvtoVAZu — Lada Vesta a Granta. Jak informovala analytická agentura Fcus2move v prvním pololetí roku 2018 se Vesta umístila na 56. místě v seznamu nejpopulárnějších aut v Evropě. Za ní se umístily takové modely jako jsou Kia Cee'd a Mazda CX-5. Celkem 65. místo pak obsadila Granta a následovaly automobily Honda Civic, Hyundai Solaris a dokonce i levnější Kia Picanto a Peugeot 108.

Nebýt toho „robota"…

Jeden z nejproslulejších německých automobilových časopisů Auto Motor und Sport otestoval sedan Lada Vesta s 1,6 litrovým motorem o výkonu 106 koňských sil v kompletaci Norma (v Rusku se neprodává). Stojí celkem 13 150 eur, tedy v přepočtu asi jeden milion rublů. Autor příspěvku Torsten Seibt oceňuje zejména to, jak vypadá auto zvenčí a také bohaté základní vybavení — klimatizace, stabilizační systém, palubní počítač, vyhřívaná sedadla, parkovací senzory a tempomat. Novinář poukázal i na kvalitu montáže, avšak robotizovaná převodovka s jednou spojkou se mu nezalíbila. Je podle něj příliš „křečovitá".

Srbský automobilový portál Vrele Gume zvláště zvýraznil osobitý křížový design sedanu.

Autor zdůrazňuje, že i když materiály interiéru nevypadají draze, nelze pochybovat o jejich kvalitě. Ochrana klikové skříně byla na srbské verzi modelu Lada Vesta vyrobena ze železa, nikoliv z plastu. Podle expertů je to privilegium prémiových crossoverů. Autor pochválil široký úhel otevírání dveří (90 stupňů), pohodlnost při jízdě, stabilitu a brzdový systém. Novinář ovšem poukázal na absenci šestého stupně převodovky, která by dělala auto ekonomičtějším. Také se mu nelíbí příliš krátké první čtyři stupně a příliš dlouhý pátý stupeň převodovky.

Český novinář Jan Mička pro portál Autorevue.cz napsal článek „TEST Lada Vesta SW Cross: Mnohem lepší, než by měla být!". Žurnalistovi se líbil široký rozsah podélného a výškového nastavení křesla — řidič může nasednout, jak je mu pohodlné. Ergonomie salonu také dobře zapůsobila na českého novináře.

Vyprávění o Nivě

Od začátku roku v Německu startoval prodej pětidvéřové Lady 4x4. Časopis Stern napsal analýzu modelu Urban, který novináři nazvali rodinným.

Konstrukce Nivy, kterou během desetiletí nebyla měněna, je komfortní, píše se v článku. Je tu posilovač řízení, elektrické stahování oken, vyhřívání sedadel a centrální zamykání. Značně se zvětšil zavazadlový prostor (z 263 na 440 litrů), motor ovšem zůstal stejný. V nesjízdném terénu tento model nemá konkurenty díky nízké hmotnosti a světlosti podvozku 22 centimetrů. Auto je schopno projíždět řeky o hloubce do 65 centimetrů.

Lada 4x4 stojí 14 290 eur a je nejlevnější mezi konkurenty. Němečtí novináři ovšem zdůrazňují, že model brzy opustí evropský trh kvůli zpřísnění bezpečnostních opatření.

V jednom z posledních revue modelu Lada 4x4 britského časopisu Autocar novináři napsali, že auto je zastaralé, hlučné a nepohodlné. Ale zdůraznili, že při složitých podmínkách a nesjízdném terénu Niva vyniká a nemá konkurenty.