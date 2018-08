Zákaz zahalování. Půjdeme na karneval bez masky?

© AP Photo / Petar Petrov Slovanské národy, které vyznávají islám (FOTO)

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek však upozorňuje, že „zákaz zahalování nesmí být zaměřen proti náboženství”, ačkoliv je všem jasné, o co jde. O muslimky, které jsou občas nuceny se schovávat pod burkami a nikáby. To znamená, že je to zákon proti islámským tradicím?

„Určitě to není proti islámu,” namítl v rozhovoru pro Sputnik bývalý poradce a tiskový mluvčí prezidenta Václava Klause, šéf-redaktor webu Protiproud Petr Hájek. Dodal, že je to prostě kvůli zkušenostem s muslimskými radikály, kteří tady v Evropě organizují a páchají teroristické útoky, to na jedné straně. A na druhé straně je to samozřejmě v tom pojetí státu, kde náboženství jako takové není součástí státní ideologie. Je tedy logické, že takový vnější znak, který vyděluje toho člověka, pak může na veřejnosti vyvolat rozhořčení. Těch důvodů je víc, ale myslím si, že ten bezpečnostní je hlavní.

Potřebuje vůbec Česká republika takový zákon? V Česku přece žije málo muslimů, při posledním sčítání lidu v roce 2011 se k islámu přihlásily 3 000 lidí.

Jednak je těch muslimů daleko víc. Sociologové ve svých průzkumech uvádějí, že v České republice žije více, než 22 tisíc muslimů Myslím si ale, že jich bude daleko víc. Když se projdete po Praze, tak tady už chodí opravdu hodně žen v burkách bez ohledu na to, jestli jsou to třeba ženy těch lidí, kteří tady podnikají, nebo jsou to prostě hosté. V každém případě může být člověk, který se na veřejnosti zahaluje a nemůže být identifikován, potenciálním rizikem i tady, kde jinak je těch ortodoxních zatím podstatně méně, a doufám, že to tak zůstane. Ale myslím si, že to souvisí asi hlavně s tou možností, která je samozřejmě sama o sobě sporná, a sice identifikace obličejů pomocí speciálních bezpečnostních kamer.

Mohlo by porušení zákona o zahalování na veřejnosti vést k různým tragikomickým situacím, jako se to například stalo v Rakousku? Tamní policie chtěla pokutovat pacienta se zdravotní rouškou, prý porušil zákon o zahalování obličeje.

Já si myslím, že každý zákon, který vzniká, může mít komické implikace. Ale myslím si, že tenhle zákon se nakonec prosadí celoevropsky, protože ta snaha mít pod kontrolou veřejnost tím, že je identifikovatelná z kamerových systémů, převáží nad vším ostatním.

Měly by existovat výjimky? Pokud půjde třeba o karneval…

Víte, já v tomhle nejsem úplně znalý. Ale trošku se obávám, že každá výjimka potvrzuje pravidlo. Určitě nějaké výjimky budou. Ale obávám se, že třeba lidé, kteří by neměli dobré úmysly, si vymyslí právě nějakou takovou situaci, při které pro ně ta výjimka bude platná, a třeba se pokusí něco demonstrativně udělat. Nevím. Opakuji, že v tom nejsem úplně znalý, ale myslím si, že pokud ten zákon vznikne, tak by měl mít minimum výjimek.

Existuje podle vás skutečná hrozba terorismu v České republice? Když ano, co potvrzuje tyto obavy obyvatel a politiků?

© Fotolia / Aytunc Oylum Odvrácená tvář Schengenu má jméno drogy a Vietnamci. Jak se to dotýká vás?

Samozřejmě existuje, protože bohužel máme schengenskou hranici, čili hranice volně prostupné. A bez ohledu na to, že tady naštěstí zatím nejsou silné komunity, doufejme, že se to podaří udržet bez silné komunity muslimských imigrantů. Kdyby se ten problém kumuloval, tak ta možnost dostat se přes hraniče do České republiky je úplně stejně jednoduchá, jako přejet z jednoho francouzského nebo německého města do druhého.

Nejhlasitějším zastáncem takového zákona je SPD, co na to říkáte?

SPD je obecně stranou, která je nejvíce nakloněná silným bezpečnostním opatřením, nepřijímání migrantů a ostrým střetům s evropskými elitami Bruselu. Takže je logické, že je to jeden z jejich bodů, které tuto stranu zajímají.

Jste tedy pro takový zákon?

Já jsem o tom nijak hlouběji nepřemýšlel, ale na první poslech jsem pro větší bezpečnost v ulicích, tudíž i pro tento zákon.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce