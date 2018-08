7 zvláštností života v USA, které jsou pro Evropany nepochopitelné

Jiná země – to jsou vždy nezvyklé tradice, problémy v komunikaci a situace, které vás mohou zahnat do slepé uličky. USA nejsou výjimkou. S pomocí blogerky Aleny Ameriky se portálu AdMe.ru podařilo shromáždit 12 faktů o životě v USA, které mohou překvapit i ty, kteří tam žijí už několik let.

1. Hřbitov je místem procházek a natáčení filmů

Hřbitov Lafayette v New Orleans existuje od roku 1852. Nyní tam každý den přichází mnoho turistů, kteří nepřetržitě fotografují a prohlížejí si data na starobylých náhrobcích.

• Po tomto hřbitově se nebojíte chodit, nevyvolává žádné smutné myšlenky. Naopak, natáčejí se zde známé filmy a můžete zde potkat slavné lidi.

2. Rande bez květin a kytice se sudým počtem růží

Tradice přicházet na schůzku s květinami je v Americe minulostí. Její ozvěny můžete uvidět pouze na školním závěrečném plese: tady chlapec daruje dívce květiny v souladu s barvou jejích šatů.

• Pokud tady muži darují růže, tak sudý počet. Ano, ano, pokud darují, tak 12 růží. Co myslíte, co je lepší: když dostanete 12 růží nebo vůbec nic?

3. Složité vztahy s pojišťovnami a neuvěřitelně vysoké ceny za léčení

V USA je zvykem volat záchranku pouze v nejtěžších případech, protože pojišťovna může považovat toto volání za neoprávněné a odmítne ho platit. Následkem toho vás tato výzva může stát 500-3000 dolarů (do ceny budou určitě zahrnuty i sterilní rukavice, obvazy, jehly a kyslík).

Zvláštní kapitolou je návštěva zubaře.

• Celkově mám dojem, že američtí zubaři nedělají nic jiného než korunky. Smířila jsem se s osudem a poprosila jsem, aby to udělali co nejrychleji. „Not so fast (nepospíchej)," brzdí mne dentista. „Nejdříve napíšeme dopis tvé pojišťovně, aby to schválili. To bude trvat dva týdny. Potom půjdu na dovolenou. Takže zahájíme proces koncem července."

4. Vstupenky na setkání absolventů…

Setkání absolventů se v Americe nazývá Class Reunion a koná se jednou za pět let. Všem účastníkům jsou rozesílány dopisy s datem akce a cenou vstupenky. Banket se koná v restauraci nebo konferenčním sále; mimochodem učitele tam nezvou.

• Proč jsou v mnoha filmech absolventské večírky ukazovány jako divoké akce, kde se pije a dochází i k vraždám? Nic takového jsem neviděla. Já bych spíše charakterizovala Class Reunion jako nudný večer. Vždyť třída nejsou jen lidi, kteří jdou společně s tebou 10-11 let. Třída v Americe jsou všichni, kteří ukončili školu ve stejném roce. Ve velké škole to může být i tisíc lidí, ale všichni se navzájem ani neznají.

5….a vstupenky na procházku po lese

V Kalifornii, než se vydáte na procházku do lesa, je třeba koupit příslušné vstupenky. Ty se zpravidla prodávají v nejbližších obchodech nebo u čerpacích stanic. A trasu k procházce je možné vybrat na internetu: na mapě jsou zobrazeny všechny hlavní cestičky.

• Upřímně řečeno vstupenky by nebylo nutné kupovat, nikdo je nekontroluje. Ale Američané jsou lidé dodržující zákony. Zkrátka, za svých 5 dolarů jsme se procházeli po lese 5 hodin. Zpátky jsem sotva šla: auta tam po cestičkách nejezdí. Jestli chceš přežít, musíš jít.

6. Ponožky a utěrky v barvách národní vlajky

Dne 4. července, kdy se slaví Den nezávislosti Ameriky, oči přecházejí od proužků a hvězdiček: všichni se snaží zvolit oděv právě v barvách vlajky.

• Obchody jsou přeplněné věcmi se symbolikou amerického praporu. Trička, kraťasy, plavky, utěrky — vše jde na dračku. Jak se vám líbí taková myšlenka — prodávat ponožky s portréty různých prezidentů?

7. 200 dolarů zа ztracenou učebnici

Na konci každého semestru v mnoha školách spočítají škodu způsobenou žáky a „udělají radost" rodičům značně vysokými účty.

• Ukázalo se, že můj syn neodevzdal včas učebnici fyziky. Nikdo mu nic neřekl a včera vystavili účet — 200 dolarů za učebnici. Dále mu vystavili účet za dírky ve zdi v jejich části koleje. Viníci nebyli dopadeni, a proto byly výdaje na opravu rozděleny mezi všechny chlapce. 17 dolarů na každého. Bylo stanoveno ultimátum: jestli chceš dostat diplom, zaplať za dírky ve zdi a ztracenou učebnici.⠀