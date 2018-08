Vojenští odborníci: Nová íránská stíhačka je ve skutečnosti americký letoun ze 70. let

Íránská státní televize v úterý zveřejnila snímky prezidenta Hasana Rúháního, jak sedí v novém stíhacím letounu, který nese název Kowsar. Místní média pak dále uvedla, že se jedná o stíhací letoun čtvrté generace, který byl navržen a vyroben výhradně íránskými vojenskými odborníky.

To se však nezdálo mezinárodním expertům z oblasti letectví, kteří na toto tvrzení ihned reagovali, informuje CNBC. Uvedli, že zpochybňují tvrzení o čistě íránské výrobě a podotkli, že se jedná o americký letoun F-5F, který byl poprvé vyroben na počátku 70. let. Teherán tyto stroje koupil od Ameriky v roce 1974, tedy pět let před íránskou revolucí.

#Iran 'Kowsar' indigenous fighter — prototype 3-7400 (2018)#US Northrop F-5F Tiger II combat capable trainer — prototype 00889 (1974) pic.twitter.com/b8vJ7qGd9n — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) 21. srpna 2018

​Joseph Dempsey, výzkumný pracovník pro obranu a vojenskou analýzu v Mezinárodním institutu strategických studií, ilustroval srovnání na svém Twitteru.

Ve středečním telefonickém rozhovoru se Dempsey a jeho kolega z institutu Douglas Barrie shodli na tom, že letadlo, které Írán prezentoval jako novou stíhačku, by opravdu mohlo být americkým letounem F-5.

Barrie uvedl, že tvrzení o výhradně íránské výrobě by mělo být bráno s rezervou, avšak dodal, že by na něm přeci jen mohlo být kousek pravdy. Například výroba některých nových částí stroje by mohla být přisuzována právě Íránu.

„Írán pravděpodobně má průmyslovou kapacitu pro to, aby vyrobil alespoň trup tohoto letadla. Zřejmě byli schopni vyrobit některé z těchto částí," prohlásil. Barrie dále dodal, že íránští inženýři by mohli zdokonalit elektronický řídící systém letounu, jehož původní specifikace pochází z 60. let.