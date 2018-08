V čem může být život v ruském maloměstě lepší než v metropoli? Svědectví z prvních rukou

Anton uvádí, že v Kazani žil celkem 8 let a poté, co dokončil školu, se rozhodl pro razantní změnu. Odmítl práci manažera v jedné lukrativní společnosti a přestěhoval se do svého rodného městečka. Tam už žije šest let a tvrdí, že je šťastný.

Mladík tvrdí, že prvním impulsem k takovému rozhodnutí bylo to, že svou přítelkyni požádal o ruku. Pak totiž oba začali řešit, kde by se mohli usadit a co od života očekávají.

Shodli se na tom, že by si chtěli pořídit dům s výhledem na řeku a založit velkou rodinu. A taky mít psa, kočku, cestovat, stýkat se s přáteli a mít dobrou práci.

Všechny tyto představy se ale moc neshodovaly s životem, který by si mohli dovolit v Kazani. Proto se pár rozhodl zariskovat a odstěhoval se do Zainsku.

Bydlení

Anton se v článku pokusil shrnout situaci týkající se bydlení. Uvedl, že v Kazani si pronajímali byt, který byl vzdálený 20 minut od centra a na tento skvost padla měsíčně celá jedna výplata. Průměrná cena nájmu za jednopokojový byt se v Kazani pohybuje si okolo 19 675 rublů (asi 6 470 Kč), koupě takové bytu pak vyjde zhruba na 2 685 200 rublů (asi 883 136 Kč).

V Zainsku je to ale úplně jinak. Ve městě si pár totiž pořídil svůj vysněný dvoupatrový dům s výhledem na řeku, za který zaplatili kolem dvou milionů rublů (657 780 Kč). Dům přitom stojí v historickém centru města a v jeho okolí je dostupná veškerá občanská vybavenost (poliklinika, škola, školka apod.).

Pokud jde o jídlo a stravování, i zde vidí Anton výhody života v maloměstě. V Kazani vše kupovali v supermarketech. I v tomto malém městečku nakupují v obchodech, ale většinou si pořizují potraviny přímo od místních výrobců. Nemusíme asi připomínat, že cena těchto potravin je o dost nižší než v supermarketu a jejich kvalita je takřka nesrovnatelná. Pár si dokonce pořídil vlastní zahrádku a část obživy si tak pěstuje sám.

Práce

Anton se pokusil srovnat i pracovní nabídky v obou městech a dospěl k zajímavému zjištění. Kazaň je bezpochyby obří město, které svým obyvatelům nabízí nespočet pracovních nabídek, i když ne vždy za přijatelný plat. S tím má své zkušenosti i sám Anton.

Průměrný plat v Kazani činí podle jeho slov 40 000 rublů (13 155 Kč), v Zainsku pak 30 000 rublů (9 866 Kč). V Zainsku je však situace s nabídkou pracovních míst poněkud horší. Ve městě je sice několik podniků, ale zdaleka město nenabízí tolik příležitostí, jako Kazaň.

I přesto se Antonovi téměř hned podařilo najít práci, v níž mu slibovali kariérní růst. Plat byl slušný a během půl roku se dokonce zvýšil. Pak ale Anton dostal nabídku od svých přátel, která sice nebyla tak dobře finančně ohodnocena, ale líbila se mu mnohem více než práce v podniku. Souhlasil.

Koníčky, odpočinek a společenský život

Anton uvedl, že v Kazani mu moc volného času nezbývalo. A pokud ano, dokázal jej využít jen tak, že pasivně sledoval seriály. Nedělal tedy, podle sebe, nic produktivního.

Na venkově si však dokázal najít nové koníčky a věnuje jim teď spoustu času. Ať už se jedná o výrobu různých věcí a pomůcek do domácnost nebo jde například o pěstování vlastní zeleniny a ovoce. Hraje dokonce i v místní kapele.

Pokud se zaměříme na společenský život, mladík tvrdí, že i ten je v obou městech jiný. V Kazani se s kamarády a blízkými setkával jen několikrát do roka a vždy jen krátce. V maloměstě je podle něj sice těžší návštěvu naplánovat, ale pokud se to podaří, trvá obvykle delší dobu a rozhodně stojí za to. Volný čas tu totiž můžete využít úplně jinak než v Kazani.

A co dál?

V článku se Anton zmiňuje mimo jiné i o tom, že v maloměstě bylo mnohem snazší realizovat některé z jeho nápadů. Svěřil se i s tím, že svatba v Zainsku je vyšla o dost levněji, než by je stála veselka v Kazani.

Potěšilo ho i to, kolik času stráví denně na cestách. Když se vydal v Kazani do práce, cesta mu kvůli zácpám trvala asi hodinu. V Zainsku je na místě do 15 minut a stihne si přitom vyřídit ještě další povinnosti.

I služby jsou v porovnání s Kazaní v maloměstě levnější. Za kadeřníka tam zaplatíte jen 200 rublů (65 Kč)!

Závěrem Anton dodává, že Kazaň je podle něj krásné město a je velmi rád, že zde mohl strávit kus života a poznat jeho krásy. Toto velkoměsto ho mnohému naučilo a mimo jiné mu vděčí i za to, že zde potkal svou životní lásku a našel si zde přátele.

Vést spokojený život však můžeme podle jeho názoru i na venkově. A to i přesto, že má život v maloměstě občas své nevýhody. Například tam často nejsou vysoké školy a mladí lidé tak za vzděláním musí dojíždět do větších měst. Také za kulturou je občas potřeba vydat se jinam. To ale nemění nic na tom, že život v maloměstě má své kouzlo a nespočet výhod.

A na jakém místě jste šťastní vy?