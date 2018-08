Padá mýtus o nepojistitelnosti vojáků ČR. Vojáci se pojistit mohou. Otázka zní, zda musí?

V poslední době došlo na úmrtí českých vojáků na zahraniční misi. Mediální prostor (viz níže) rozvířila debata, zda jsou vojáci při výkonu svého povolání vůbec pojistitelní. Následující článek věnujeme běžným a specifickým rizikům vojáků. Situace není tak negativní, jak by se zdálo. Pravda ale také je, že vojáci by neměli slepě spoléhat na armádu.