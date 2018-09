Některé neziskovky jsou jako destruktivní pijavice, varuje majitel Parlamentních listů

Následující odpovědi pana senátora a majitele Parlamentních listů zprostředkovala jeho tisková mluvčí Mgr. Magda Pekařová.

Bylo by možné od vás získat vyjádření k tomu, jak u nás některé neziskové organizace ovlivňují média, politiku a celkové klima ve společnosti?

Valenta: Vliv neziskových nátlakových organizací na politiku v ČR je nesporný. Řečeno příkladem: neziskové organizace za rok 2015 inkasovaly z rozpočtů státu, krajů a obcí kolem 16,5 miliard Kč. A tyto peníze mizí do černé díry.

Například podstata aktivit Rekonstrukce státu (tato neziskovka podobně jako TI prosazuje zákony, které omezí zneužívání moci a plýtvání veřejnými penězi — red.) spočívá ve vyděračském principu, kdy se politici před volbami mají zavázat k jistým obecným cílům bez ohledu na konkrétní řešení. Po volbách jsou pak vydíráni, když se neziskovce třeba konkrétní návrh zákona, případně jeho zpracování, nelíbí.

Skoro to vypadá, že to jsou jakési šedé eminence… Kdybychom se podívali více pod pokličku?

Osobně jsem se setkal i s praxí, kdy se zástupci této organizace dostavili na jednání senátního výboru a namísto korektních informací o průběhu jednání online publikovali na sociálních sítích posměšky, invektivy a zavádějící informace. Těmto lidem nejde o korektní diskusi nebo bohulibé záměry, kterými se zaštiťují. Jde jim o vliv a samozřejmě také zisk, ať už je to od sponzorů nebo z veřejných zdrojů. Nejvíce mne však zvedá ze židle okolnost, že se registru smluv „zázračným způsobem" vyhnuly právě obří neziskové organizace. Na rozdíl od standardních politických stran a politiků navíc nenesou žádné náklady, nemusí se účastnit volebního boje a hledat podporu u voličů. Nenesou ani odpovědnost za prosazování svých priorit, které vydávají za bezmezně prospěšné a ušlechtilé. Přitom se již opakovaně potvrdilo, že tyto jejich cíle a priority jsou pro naši společnost spíše škodlivé a destruktivní. Má kritika nemíří na malé neziskovky. Rozlišujme.

V ČR může existovat nemalá skupina rádoby neziskových organizací, které se pouze maskují za veřejnou prospěšnost, přitom jsou pouze jako pijavice přisáté k veřejným rozpočtům. Může jít o skupinu jinak nezaměstnatelných individualit. Třeba se snaží vytvořit existenční příležitost samy pro sebe. Mohlo by však jít i o zmíněné nátlakové skupiny ovlivňující v něčí prospěch veřejné mínění, a tedy i politickou soutěž.

Co byste řekl v této souvislosti o Transparency International?

Musím hlavně položit otázku: Proč nemají být v registru smluv také smlouvy „slovutné" organizace Transparency International, která tolik volá právě po průhlednosti nakládání s veřejnými financemi?

Sputnik ČR dále přináší několik dalších faktů o Transparency International. Mohly by potvrzovat slova senátora Iva Valenty o tom, že některé neziskovky zřejmě plní roli mocenského nástroje. Kdo tahá za nitky? V čí prospěch? Následující otázky jsou kladeny do širokého pléna. Informace čerpáme z osvětové brožury Transparency International: Jareš, Adam; Judová, Aneta: Kuchařka místního referenda — manuál pro aktivní občany. Transparency International, ČR 2016. ISBN 978-80-87123-26-3.

Učiňme malou rekapitulaci. Za příklad si zvolíme TI. Transparency je dle vlastních slov „[…] nevládní neziskovou organizací (O. P. S.), jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování." To by bylo v principu hezké, kdyby TI byla vážně nestranná. Jenže TI je pečená vařená na všech důležitých ministerstvech, s nimiž kooperuje prostřednictvím grantů; dále je pak financovaná z darů od firem (!). Ke všem těmto skutečnostem se sama ve svých osvětových brožurách hrdě hlásí (viz náš minulý článek). Vzhledem k tomu, že TI podává reporty o své činnosti do Berlína, autorovi tohoto článku tento fakt sdělili v ředitelně české „pobočky" mezinárodní sítě TI, je Transparency vůbec nestranná? Z TI se může zcela klidně vyklubat mezinárodní nástroj na udělování tzv. business „odpustků".

A zase ta revoluce! Revoluční výbory jen nahradí „přípravné výbory" pro referenda. Vše na náklady obcí (za peníze občanů)! To vše za vydatné podpory kampaní na sociálních sítích a loajálních médiích! Na čí povel? Na čí zakázku? Copak nestačí řádně zvoleni politici, kteří byli delegováni svéprávnými občany této země? Pokud referendum, proč má být z popudu zahraničí?

Jen si například představte: TI vydala roku 2016 „Kuchařku místního referenda, manuál pro aktivní občany". V brožuře (2016, s. 2) se říká: „Publikace je součástí projektu ROK MÍSTNÍCH REFEREND […] projekt je financován z grantu Finančního mechanismu EHP (CZ03). Na vyzc.pef.mendelu.cz si čtenář dohledá, že se jedná o parciálně norský grant! U všech všudy, proč by mělo Norsko mít co radit České republice, proč a jak máme organizovat místní referenda? Na co si volíme vlastní politiky? Norsko není ani v EU! Proč by se měl do vyloženě lokálních záležitostí exponovat evropský hospodářský prostor? Dávalo by to smysl jen tehdy, kdyby čeští vrcholní politici byli řízeni opravdu primárně z Evropy a potřebovali se zbavit „malé" komunální politiky akceschopnosti, jelikož ti „místní" se ještě nestihli nechat podplatit nadnárodními zájmy.

Transparency se snaží instruovat české občany na lokální úrovni, aby byli kdykoli připraveni zorganizovat přípravné výbory… TI (2016: 8, 10): „Cílovou skupinu této publikace jsou především aktivní občané." Brožura pečlivě ukazuje, které otázky lze řešit cestou iniciace místního referenda, tzv. cestou „zdola". Navádí, jak a za jakých okolností nasbírat potřebný počet podpisů místních občanů — tzv. „oprávněných osob". Vysvětluje, jak dosáhnout toho, aby se lokální zastupitelé museli začít referendem zabývat, aby ho nakonec museli i vyhlásit. V zásadě je to jakoby prospěšné. Ve skutečnosti může jít o pokus podkopat autority státu. Pak je opravdu zvláštní, že TI čerpá granty z ministerstev. Poněkud schizofrenní situace pro politickou reprezentaci České republiky. Nebo si naši vrcholní politici umyli ruce a doufají že, po nás potopa?

Důležité je, že od vyhlášení referenda do vyhlášení výsledků jsou lokální představitelé — „zablokovaní" (2016:33): „[…] ode dne vyhlášení místního referenda do dne vyhlášení jeho výsledků nepřísluší orgánům obce rozhodovat o věci, která je předmětem otázky ve vyhlášeném referendu". Brožura TI dále informuje (2016:32): „Pokud by se zastupitelstvo bez bližšího zdůvodnění od návrhu přípravného výboru odchýlilo, je možné domáhat se soudní ochrany." Nejvtipnější je, že jednou zinscenované referendum musí zaplatit obec (2018:38), že (2016:48) „…rozhodnutí přijaté v místním referendu je závazné pro všechny orgány obce".

„Oprávněnou osobou" (2016:26), která má právo hlasovat v místním referendu…je též státní občan EU, který alespoň druhý den konání místního referenda dosáhl věku nejméně 18 let a je v den konání místního referenda přihlášen k trvalému pobytu v obci."

Kdyby se teoreticky stalo, že se změní demografie ČR kvůli nepředvídanému pohybu migrantů po Evropě a pokud se pak rozjede princip lokálních referend, může se poté snadno stát, že už bude jedno, kdo koho jak dlouhodobě volí v řádných volbách. Začne se možná psát nová politika, a to o nás bez nás! Pokud by se to někdo zdráhal chápat: Není jisté, zda bude v dalších letech vůbec oslavován 28. říjen jako státní svátek…

