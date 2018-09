Britský dobrovolník v Sýrii o válce s IS: Zkrátka jdete a bojujete

Když se Ed Nash vydal do Sýrie, neměl za sebou žádný vojenský výcvik. Po svém návratu do Velké Británie dokonce napsal knihu, která pojednává o jeho zkušenostech v boji s kurdskými bojovníky. Korespondent agentury Sputnik.International si s tímto mužem promluvil a dozvěděl se zajímavé informace o jeho pobytu v Sýrii a boji s IS.

Nash uvedl, že se do Sýrie rozhodl odjet poté, co se situace na jeho dobrovolnické misi v Asii uklidnila. Chtěl totiž podle svých slov pomoci i jinde. Jeho rodina byla sice jeho rozhodnutím poněkud vystrašena, ale Nash dodal, že zároveň na něj byla hrdá.

„Myslím si, že něco podobného ode mě očekávali. Znají mě a vědí, že rád jezdím na zajímavá místa. Proto si nemyslím, že by byli nějak šokováni. Můj otec prohlásil, že ho moje rozhodnutí vůbec nepřekvapilo," dodal Nash.

Tento dobrovolník Sputniku prozradil, že je vystudovaným historikem a zajímá ho, jakým způsobem se zaznamenávají informace o podobných událostech. „Myslím si, že jde o jakýsi pokus zafixovat tyto informace o dané situace z mého omezeného pohledu. Domnívám se, že je velmi důležité zaznamenávat tyto informace pro budoucí generace."

Na otázku, jak se po svém návratu cítil a zda se změnil jeho pohled na věc, odpověděl následovně: „Neřekl bych. Cestuji už mnoho let a byl jsem na různých místech. Sýrie je sice nejvzdálenější zemí, kde jsem byl, ale nemůžu říct, že jsem nebyl na jiných nebezpečných místech. Když jsem se vrátil do Británie, nic se pro mě nezměnilo." Nash se nedávno vrátil z Asie, kde pracoval s uprchlíky a plánuje, že se na místo brzy vrátí.

Muž dále prohlásil, že se do Sýrie vydal proto, aby ostatním pomohl a ne proto, aby někoho zabíjel. Nicméně uznal, že ne vše probíhalo podle jeho představ. „Když se ocitnete v takové situaci, tak jen děláte svou práci. Sám jsem se rozhodl do Sýrie odjet a k IS* a dalším organizacím nechovám žádnou úctu. Možná to bude znít pateticky, ale oni jsou opravdu ztělesněné zlo. Zkrátka jdete a bojujete, děláte to, co musíte dělat."

Myšlenka napsat vlastní knihu vznikala už během jeho misí. Na svých cestách si Nash podrobně zaznamenával průběh dané situace. Svůj „deník", jak by se tyto zápisky daly nazvat, posílal e-mailem svým známým a přátelům po celém světě. „Věděl jsem, že až se vrátím, všichni se mě na mou cestu budou ptát. A až jim vše povyprávím, budou chtít, abych napsal knihu," svěřil se Nash. Proto se pustil do psaní vlastní knihy — doplnil chybějící detaily, dal dohromady své zápisky a poskytl bližší informace o situaci. „Pokud mám být upřímný, nebylo na tom nic těžkého," řekl závěrem Nash.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku