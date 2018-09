Bývalý ukrajinský ministr ekonomiky uvedl podmínku „rozdrcení Ruska napadrť“

Bývalý ukrajinský ministr ekonomiky Viktor Suslov prohlásil, že se Rusko „dá rozdrtit napadrť“, nebude-li vlastnit jaderné zbraně. Politik to řekl v přenosu televize 112 Ukrajina, když komentoval cvičení Vostok 2018.

Podle exministra mají ruská vojenská cvičení za cíl, aby se ostatní státy vyhýbaly vojenskému konfliktu s touto zemí.

© Sputnik / Evgeny Yepanchintsev V Zabajkalsku skončila hlavní fáze cvičení Vostok 2018

„Kdyby Rusko nebylo jadernou velmocí, bylo by vše vyřešeno mnohem jednodušším způsobem a dávno. NATO by ho dávno rozdrtilo napadrť. Proto demonstrují své svalstvo, aby ukázali, že se to nepodaří, přinejmenším dnes," řekl Suslov.

Cvičení Vostok 2018 byla zahájena 11. září a mají trvat 7 dní. Probíhají pod velením ministra obrany Sergeje Šojgua na území Dálného východu a v přilehlých vodách Tichého oceánu. Během manévrů se nacvičuje nasazení různých druhů vojenských jednotek v zájmu zajištění vojenské bezpečnosti RF.

Celkem se cvičení účastní asi 300 tisíc ruských vojáků, přes jeden tisíc letadel, vrtulníků a bezpilotních letounů, na 36 tisíc tanků, obrněných transportérů a dalších vozidel, na 80 lodí a pomocných plavidel.