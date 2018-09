Český sociolog rozdrtil návrh na přijetí 50 syrských sirotků. Varoval i před genocidou

Jako jeden z důvodů přijetí uvádí zastánkyně jejich „nevinný věk". Šojdrová si myslí, že se Češi sice mohou obávat nelegálních uprchlíků či potenciálních islamistů, ale dítě je pořád dítě. Podotkla, že dítě je schopné vzdělání, formování a je ovlivnitelné do takové míry, aby přijalo zásady evropské (české) kultury.

Přijímání migrantů může být často choulostivým a občas i bolestivým tématem. Sputnik v této souvislosti požádal o vyjádření známého sociologa Petra Hampla a také Matěje Michalka Žaloudka, zástupce strany Zelených, která má k otázce přijímání uprchlíků vcelku loajální postoj.

Žaloudek ve svém vyjádření pro Sputnik odmítl okomentovat výše zmíněný návrh. Vysvětlil to tím, že „fake news serverům" z principu neposkytuje žádná vyjádření.

Petr Hampl se k dotazu vyjádřil a vyslovil své znepokojení nad touto iniciativou. Podle jeho slov totiž ve skutečnosti nejde o malé sirotky.

„Můžeme si být jisti, že podstatná část „dětí" budou třicetiletí muži," vyjádřil své přesvědčení český sociolog.

Dále Hampl nevyloučil ani jiná rizika.

„Pokud by se jednalo o děti, řekněme, do dvou let, a bylo by jisté, že za dětmi nebudou následovat i jejich rodiny, potom by to možné bylo. Ale paní Šojdrová navrhuje něco úplně jiného," poznamenal Hampl.

Navíc upozornil i na následky některých aktivit, k nimž nedávno došlo.

„Ještě před pěti lety snad někdo mohl věřit, že lze z proudu kolonistů odfiltrovat vycvičené džihádisty. Dnes ale všichni víme, že je to nemožné," zdůraznil Hampl.

Rovněž varoval před tím, že taková neopatrná politika, a konkrétně tento návrh, neřeší ani následky tohoto problému, včetně možné genocidy vlastního národa.

Stojí za to připomenout, že u velké části české veřejnosti vyvolávají migranti vážné obavy. Jak ukázal nedávný průzkum, který uskutečnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění, celkem 82 % Čechů vnímá uprchlíky jako hrozbu pro evropskou bezpečnost a celkem 68 % je považuje za hrozbu pro bezpečnost České republiky.

Není tedy divu, že ne všichni komentující na sociálních sítích vyjádřili návrhu paní Šojdrové svou podporu.

Někteří se nad touto otázkou zamysleli i v širším kontextu.

Nechyběly ani kategorické názory, které odpovídají současnému postoji větší části české veřejnosti.

Podle Hamplových slov Česká republika nekontroluje vlastní hranice, přičemž právě za nimi jsou miliony migrantů, včetně vycvičených teroristů. Je jisté, že někteří z nich plynule putují na území ČR a usazují se tu.

