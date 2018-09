Odborník: Dívky se málo hýbou a brzo začínají s antikoncepcí. Česku hrozí obezita

Portál Novinky.cz informoval o průzkumu vědců z Masarykovy univerzity. Výsledky jejich výzkumu svědčily o tom, že průměrná výška mladých mužů v republice se každých deset let zvyšuje o centimetr.

Portál uvedl, že dívky rostou také, nikoli však do výšky, ale do šířky.

Sputnik se obrátil na doc. MUDr. Dalibora Pastuchu, Ph.D., MBA, dětského a tělovýchovného lékaře, ředitele ReFit Clinic , aby se vyjádřil k výsledkům, které poskytli jeho brněnští kolegové.

Praxe lékaře potvrdila, že zmiňovaný stav věcí je spojen nejen s tím, že dívky jedí více sladkostí a pečiva, ale i s tím, že u chlapců převažuje větší množství pohybových aktivit, ať už těch organizovaných v kroužcích či volnočasových.

Zatímco dívky tráví čím dál více času na sociálních sítích, na mobilu či využívají volný čas ke sledování internetu.

„Myslím si, že rozdíl je v nedostatku pohybové aktivity," zdůraznil v této souvislosti Dalibor Pastucha.

Navíc poznamenal, že se zmíněným rozdílem může souviset i dřívější nástup puberty u dívek, který se také meziročně posouvá do mladšího věku, s čímž je spojeno i dřívější užívání antikoncepce.

„Ten růst se vlastně zastaví dříve, protože po nástupu pravidelných menses už dívky nerostou tak hodně, jako do té doby. Takže s posunem menstruace do mladších věkových kategorií se ten růst do výšky dříve zpomaluje," vysvětlil situaci ředitel kliniky.

V rozhovoru bylo zmíněno i téma nadváhy, jelikož tímto problémem trpí spousta lidí, a to nejen v České republice.

Podle Pastuchových slov je problém obezity celospolečensky podceňovaný, protože rodiče, ale také praktičtí dětští lékaři, často tuto problematiku neřeší včas.

„K nám se tak čím dál tím častěji dostávají pacienti s tím nejvyšším, tak zvaným morbidním, stupněm obezity, což znamená, že tam ta obezita je hodně nad percentilem 97. Není výjimkou, že máme třeba jedenáctileté či dvanáctileté děti, které váží i 130 kg," uvedl ve svém komentáři ředitel ReFit Clinic.

Podotkl, že tento problém se řeší pozdě. Není zde dostatečná prevence a děti nejsou odesílány do obvodních ambulancí včas, aby nedošlo k rozvoji tohoto morbidního typu obezity.

„Čím dál tím méně se setkáváme s tím, že by rodiče přicházeli sami nebo by ta děvčata sama vyhledávala nějakou pomoc," vyjádřil své znepokojení doktor Pastucha.

Na závěr ředitel kliniky upozornil na to, že populaci opravdu hrozí riziko vzniku obezity.

„Epidemiologicky situace vypadá špatně, protože přibývá právě dětí s obezitou. Tento jev je výraznější v té dívčí populaci než v té chlapecké, ale v dospělosti se ty rozdíly stírají. V podstatě tam už potom není tak velký rozdíl. Ten rozdíl je pouze ve skupině těch adolescentů a je to kvůli sportům," poznamenal zkušený lékař.

Dalibor Pastucha bohužel také potvrdil fakt, že jednou z typických příčin vzniku obezity u mladé generace je větší podíl pamlsků z fast foodu v jejich jídelníčku. Zároveň neexistují náznaky toho, že by tento trend momentálně v zemi ubýval, jelikož spousta mladých lidí stále dává přednost tomuto typu jídla.

