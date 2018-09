Chytrý plán ztroskotal: GRU nedokázala zachránit Británii. Názor

Poté, co britské úřady zaplavily informační pole informacemi o „agentech GRU, kteří otrávili Skripala a jeho dceru“, se dalo logicky očekávat, že to bude využito k zavedení dalších protiruských sankcí, přičemž je jasné, že budou uvaleny právě na úrovni Evropské unie.

Vzhledem k tomu, že Německo a Francie na oficiální úrovni okamžitě podpořily obvinění vlády Theresy Mayové na adresu Ruska, bylo velmi pravděpodobné, že na dalším summitu Evropské unie bude opět projednávána otázka potrestání Moskvy.

© AFP 2018 / Ludovic Marin Média: Merkelová ponížila Mayovou na summitu v Salzburgu

Výsledek neformálního summitu Evropské unie v Salcburku byl však zdrcující pro britskou stranu. Ani sankce, ani vyhoštění diplomatů, ani pestré politické show — nic z toho se nekonalo.

Kromě toho podle informace diplomatických zdrojů z Evropské komise, kterou citují ruské informační agentury, Mayová se dokonce ani nepokusila žádat, aby byla přijata další protiruská opatření.

Vypadá to legračně, ale jako důvod nemožnosti zavedení dalších sankcí je uvedena skutečnost, že Evropská unie nemá legální mechanismus k přijímání omezení vůči zemím, které používají chemické zbraně. Vypadá to dost směšně vzhledem k tomu, že veškeré sankce Evropské unie proti Rusku vůbec nemají legální vnitřní evropské opodstatnění a také hrubě porušují pravidla WTO. Evropské unii to však dříve vůbec nevadilo. Toto nečekané zastavení evropské sankční lokomotivy je skvělým důvodem k rozhovoru o podstatě omezení proti Rusku a o skutečných příčinách jejich zavedení.

Už jsme psali, že začátek skandálu kolem otravy Skripalových umožnil vládě Theresy Mayové zachránit se před politickou katastrofou díky tomu, že pozornost veřejnosti byla odpoutána od skandálu kolem bandy migrantů a pedofilů, která dvacet let terorizovala britské město Telford a jeho okolí za absolutní nečinnosti místních úřadů a policie, které odmítaly přijímat opatření proti zločincům z obavy, že budou nařčeni z rasismu. Za jakýchkoliv jiných podmínek by „případ telfordských pedofilů", na jejichž kontě figuruje asi tisíc (!) dětí a puberťáků, doslova zničil vládu Theresy Mayové, tím spíše, že značná část trestných činů byla spáchána právě v době, kdy ona vykonávala funkci ministryně vnitra. Ale teď díky neuvěřitelné náhodě došlo k otravě Skripalových a to přišlo mimořádně vhod. Pozornost tisku se přeorientovala, došlo ke konsolidaci společnosti vůči vnějšímu nepříteli (to znamená Rusku) a naskytla se možnost využít tradiční sjednocení společnosti před vnějším nebezpečím.

Press Service of the President of Ukraine/Mikhail Palinchak Média: Británie nemůže zavést sankce proti RF kvůli „případu Skripalových“ před brexitem

Příliv informací o „agentech GRU, kteří vezli chemickou zbraň přes britskou hranici v lahvičce od parfému" se neuvěřitelně objevil právě ve chvíli, kdy vláda Mayové opět potřebovala podporu a soucit ze strany evropských úředníků a britské veřejnosti, přičemž dokonce i britské úřady uznávají, že předložené videomateriály už měly velmi dávno, ale neposkytují ani jedno alespoň minimální vysvětlení, čím a proč se tak zdrželo jejich zveřejnění.

Jde o to, že Theresa Mayová před dvěma měsíci předložila svým kolegům k posouzení takzvaný „plán Checkers" — svým způsobem schéma vzájemných vztahů Evropské unie a Velké Británie po odchodu Británie z EU, přičemž toto schéma předpokládalo zachování přístupu Velké Británie na sjednocený evropský trh za podmínky, že se Británie bude podřizovat evropským pravidlům a standardům v oblastech výroby zboží a obchodu. Mnozí, kteří hlasovali pro Brexit, se dívali na plán Checkers jako na zradu národních zájmů a kapitulaci před Evropskou unií, zatímco vedení EU interpretovalo tento plán jako mazaný způsob, jak získat veškeré výhody členství v Evropské unii, ale přitom nemít žádné povinnosti. Minulý týden vstoupilo jednání o plánu Checkers do finále a mělo být ukončeno právě na neformálním summitu EU v Salcburku.

Reaktualizace tématu Skripalových a „ruského nebezpečí" přišla právě včas: kritizovat premiérku, která řídí zemi v podmínkách, kdy „Putin používá chemické zbraně na území Velké Británie", je jaksi nevlastenecké. Zároveň bylo evropským politikům doporučeno, aby „nedobíjeli" Velkou Británii, na níž i tak útočí ruské tajné služby, ale projevili nyní tak potřebnou solidaritu v boji proti Rusku místo toho, aby byli solidární v boji proti Velké Británii.

Byl to dobrý plán, ale ztroskotal.

Evropané se omezili na hlasitá prohlášení s příznačným motivem „Putin je špatný a Rusko ještě horší," ale tím soucit skončil a žádné slevy Londýnu nedali. Jak uvádějí britská média, plán Checkers byl omítnut vedením Evropské unie a teď se Velká Británie řítí plnou parou k takzvanému „chaotickému brexitu ", to znamená k výstupu z Evropské unie, který svou úrovní zmatku a také administrativní a ekonomické neurčitosti bude připomínat rozpad SSSR

K tomu, aby byla odpoutána pozornost veřejnosti od takového problému, bude muset přijít skutečný zázrak a to znamená, že vláda Mayové bude muset kapitulovat před Evropskou unií a splnit veškeré její požadavky včetně vyplacení kontribuce ve výši desítek miliard eur. Nebo vymyslet nějakou provokaci obřího rozsahu. V každém případě je příjemné vidět, že používání obrazu Ruska jako hrozného společného nepřítele už neslouží jako kouzelná politická hůlka, a dokonce ani sankční režim Evropské unie nemá právě zářivé perspektivy.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce