Jak sdělil bojovník IS*, který připravoval vraždu jednoho z lídrů DLR podle rozkazu SBU, a kterého zadržela FSB, ukrajinské tajné služby aktivně spolupracují s islamisty a poskytují jim pomoc při přípravě teroristických útoků v Rusku. SBU také podněcuje ukrajinské nacionalisty, aby hlásili se k islámu, aby takto vytvořili síť informátorů v IS*.

Banditi ze Severního Kavkazu

V září Kyjev vydal Moskvě Timura Tumgojeva, kterého podezírají z účasti v bojích na straně IS* v Sýrii. Ukrajinské tajné služby ho zadržely v Charkově v roce 2016. Pak se ale nějakým způsobem ocitl na svobodě a žádal oficiálně Kyjev o azyl. Podle velitele batalionu šejcha Mansura, se Tumgojev účastnil bojů na Donbasu. „Od listopadu 2017 se účastnil spolu s našimi chlapci bojů v první linii." Bojů 2014-2016 se však neúčastnil.

FSB nedávno zadržela ve Smolenské oblasti bojovníka IS*, který připravoval atentát jednoho z lídrů DLR podle rozkazu SBU. Zadržený přijížděl na Ukrajinu jako představitel organizací bojovníků Severního Kavkazu a seznamoval se s příslušníky ukrajinské služby bezpečnosti a bojovníky Pravého sektoru*.

© Sputnik / Stringer Forpost západní civilizace. Ukrajina našla své poslání

Podle FSB v průběhu výslechu zadržený tvrdil, že „na území Ukrajiny národní tajné služby poskytují aktivní pomoc bojovníkům mezinárodní teroristické skupiny Islámský stát*, zabezpečují jejich bezpečnost, financování a dodávky zbraní i výbušnin pro přípravu teroristických útoků v Rusku."

Na Ukrajině se opravdu nacházejí účastníci bojů na Kavkazu, včetně Čečenců. Jsou mezi nimi i Movlu Timarov, na kterého je vyhlášeno mezinárodní pátrání kvůli obvinění z obchodu s drogami. Před deseti lety Timarov opustil Rusko, v 2015 se stal bojovníkem batalionu šejcha Mansura. V roce 2018 byl zadržen v Nikolajevě podle dotazu Moskvy, ukrajinská vláda ho ovšem pustila na svobodu. Poblahopřát mu k osvobození přijel dokonce i prokurátor Nikolajevské oblasti.

Dali jim rozkaz hlásit se k islámu

Před čtyři lety v Rusku zadrželi skupinu Ukrajinců, kteří se podle FSB chystali provést diverze v Rostovské, Volgogradské, Tverské, Orlovské a Belgorodské oblasti, Kalmycku a Tatarstánu. Mezi nimi byli aktivisté Pravého sektoru* a člen Ukrajinského národního svazu, účastník Euromajdanu Vitalij Krivošeev.

© AP Photo / Petar Petrov Slovanské národy, které vyznávají islám (FOTO)

Jeden z lídrů ukrajinských nacionalistů, Krivošeev se snažil vytvořit Pravý internacionál. V 2013 ho podezírali z přípravy teroristického útoku v Charkově. Po Euromajdanu nа то vláda zapomněla. Když Krivošeeva zadrželi v Rusku, objevily se informace o jeho přiznání v tom, že podle rozkazu SBU se hlásil k islámu. Pak ho deportovali na Ukrajinu.

V rozhovoru pro ruská média se Krivošeev přiznal, že se stal muslimem podle svého vědomí. „To bylo moje řešení. Nechápu ani otázku. Jak by mi mohli nařídit hlásit k islámu?" uvedl.

Podle Krivošeeva je celá špička Ukrajinského národního svazu složena z muslimů, ale každý prý na to přišel samostatně, tvrdí. Ukrajinský nacionalista jako každý pravověrný, chce rozšířit islám.

Stará slovanská víra jen na oko

Obyvatel Kyjeva Vlad, účastník skoro všech ukrajinských nacionalistických skupin, pověděl o straně Národní sbor, které se účastní, že tato strana byla založena na základě Azovu.

© Foto : President of Ukraine press service Bojovník Azovu vysvětlil, proč odmítl podat ruku Porošenkovi

Podle Vlada hlášení se ukrajinských nacionalistů k islámu podněcovala SBU, aby pro ně bylo snadnější navazovat vztahy s uzavřenými skupinami muslimů.

„V Kyjevě, Charkově a dalších městech jsou skupiny etnických muslimů. Chodí do různých mešit, někdo má místo pro modlitby doma. Příslušníci SBU žádali, aby se sblížili s muslimy. Ale je složité říct, co v SBU chtěli od muslimů-nacionalistů," řekl Vlad.

Tvrdí také, že v různých skupinách nacionalistů vyznávají různé formy víry. „Ve skupině Patriot Ukrajiny jsou „jazykovědci", „rodnověrci" a tak dále… V pluku Azov postavili chrám, klaní se Perunovi a přinášejí mu oběti. Je to ale jen na oko. Ztrácejí popularitu, a proto (hlava ukrajinského ministerstva vnitra Arsen — pozn. red.) Avakov a jeho zastánci se snaží něco změnit. Ukazují blbcům „podívejte se na nacionalisty, mají tetované svastiky a přinášejí krvavé oběti slovanským bohům", dodal.

Ve straně Svoboda jsou většinou podle Vlada řeckokatolíci. Mají zastánce na západě Ukrajiny. „Ve skutečnosti věří jen v peníze a sílu," zdůraznil.

Mezi ukrajinskými nacionalisty je hodně příkladů sporných věr. Například Bělorus Daniil Ljašuk byl zpočátku neonacista, a 2014 se stal bojovníkem roty Tornádo, která je známá zvláštní krutostí vůči obyvatelům Donbasu. Ministerstvo vnitra Ukrajiny bylo nuceno rozpustit tuto rotu, a bojovníky hledat po celé zemi. Ljašuk se v tu dobu hlásil k islámu, vzal si jméno Modžahed a prohlásil, že podporuje IS*.

V roce 2015 hlavní vojenský prokurátor Anatolij Matios řekl, že „Modžahed (Ljašuk) vykonával nejkrutější mučení obyvatelstva Luhanské oblasti, organizoval a účastnil se znásilnění zadržených."

Bývalý voják VSU Sergej pověděl, že rota dobrovolníků Krym, která válčila na Donbasu, byla složena ze salafistů. „Po ukončení horké fáze konfliktu Ukrajinci-muslimové si každý šel svou cestou, vytvářet chalífát."

Náboženství mučedníků a náboženská mobilizace

Ruský odborník na islám, expert Institutu národní strategie Rais Sulejmanov vysvětluje výběr islámu ukrajinskými nacionalisty. „Nelíbí se jim křesťanství, protože to vnímají jako náboženství mučedníků a slabochů. V radikálním islámu je přitahuje bojovnost a agresivita. Považují radikální islám za mobilizační sílu, která dovoluje postavit podle nich správný stát, ozdravit národ," zdůraznil expert.

Po Majdanu se ukrajinská vláda snažila používat muslimské komunity v občanské válce.

„Když se Krym stal součástí Ruska, z poloostrova se do Lvovské oblasti přestěhovali mnozí příslušníci Hizb ut-Tahrir* z Krymských Tatarů. Zpočátku se k nim chovali shovívavě, ale pak začaly konflikty s místním obyvatelstvem. Ukázalo se, že krymští islamisté nejsou zastánci ukrajinského národního státu, ale chalífátu. Většina z nich vůbec nechtěla jet na Donbas a válčit za „jedinou a nedělitelnou Ukrajinu". Navíc ukrajinská armáda ztrácela v boji, domnívali se, že je to hloupé jít do „pekla" kvůli něčím zájmům," uvádí Sulejmanov.

Není možné ovšem mluvit o masovém přechodu ukrajinských nacionalistů k islámu. Nejsou přesné údaje, radikálové se snaží nadsadit počet zastánců, aby si tak přidali větší význam.

„Kromě toho ukrajinští nacionalisté někdy mění náboženství. Lidé jsou ve stálém stavu náboženského kolísání a jakoby hledají nejlepší náboženství. Nedělají to kvůli tajným službám, ale kvůli syndromu neofytu. Zpočátku je tu náboženský zápal při přihlášení se k novému náboženství, ale pak přijde oslabení, lidé chtějí nové objevy, jinou sebeidentifikaci, proto mění náboženství," zdůraznil expert.

*Teroristická skupina, která je zakázaná v Rusku

Názor autoru se nemusí shodovat s názorem redakce