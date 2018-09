Severní proud 2 je najednou pro Česko výhodný. Názor

Doprava plynu na území ČR vyroste na dvojnásobek a země se může stát centrem evropského tranzitu. Prohlášení je udivující — předchozí vláda premiéra Sobotky viděla v projektu Severního proudu 2 hrozbu pro Česko, ještě větší plynovou závislost na Rusku. Co je pravda? Získá Česko, nebo ztratí stavbou nového plynovodu po dně Baltského moře? O svůj názor se podělil se Sputnikem přiznaný expert v oblasti energetiky ze společnosti ENAS Vladimír Štěpán.

Štěpán: Tady u ministerstva průmyslu došlo k velkému posunu tímto směrem, že tento plynovod pro ČR přínosem je. A to z toho důvodu, že přes ČR je vybudována tranzitní soustava s kapacitou přes 55 miliard kubíků a tak, jak končí jednotlivé kontrakty na tranzit plynu z východu přes ČR, tak tato soustava by byla do značné míry nevyužitá. Proto pokud by ze západu přes Německo návazně na Severní proud 2 tekl plyn přes ČR, tak je to přínos, podobně jako to, co jsme zažili v 70. letech. Já si to ještě pamatuji. Tranzit začal v roce 1973 a bylo to velkým přínosem nejen ekonomickým, ale také to podporuje spotřebu plynu a samozřejmě ekologii. V Česku je velký problém s dostavbou jádra — drahé — a obnovitelné zdroje nesplnily svoji roli. Jediné, co je možné rychle využít k tomu, aby se zlepšilo ovzduší v zemi, které je jedno z nejhorších v Evropě, je zemní plyn. Víme, že ruský plyn je velmi čistý, o tom není pochyb, takže zanechme politiku stranou a používejme to, co by právě tomuto cíli nejvíce pomohlo. Samozřejmě diverzifikace, o které se hovoří, dnes již není takový problém, pokud by vznikaly takové námitky.

Proč bylo učiněno prohlášení pana Řepky právě teď?

Přesně nevím, ale pravděpodobně je to reakce na to, že Severní proud 2 se již začal stavět. To tiskem proběhlo. Byly nějaké protesty Polska a některých dalších států. V otázce této výstavby, kolem které bylo tolik diskuzí — Česká republika ještě za premiéra Sobotky byla proti tomuto plynovodu — se nyní objevuje opačný názor zdravého rozumu. Myslím si, že diskuze o tomto plynovodu bude nadále pokračovat. Známe i stanovisko amerického prezidenta Trumpa , to si myslím, že je ten důvod. Česká republika se nijak nevymezila, mlčela. Ta reakce, řekl bych, byla nutná. Bylo nezbytné, aby ministerstvo vyjádřilo nějakým způsobem svůj názor, a to si myslím, je dobře.

Rusko uvedlo, že pokud USA uloží sankce proti evropským účastníkům projektu, tak samotný Gazprom zaplatí projekt Severní proud 2. Ale Evropská komise může uznat tuto skutečnost za nespravedlivou hospodářskou soutěž, jelikož pravidla neumožňují situaci, kdy těžba a přeprava jsou kontrolovány jednou stranou. Myslíte, že Evropská komise v tomto případě projekt zastaví?

Já si myslím, že to není možné. Vždyť se ten plynovod již staví. Severní proud 1 existuje, tak proč by nemohl být Severní proud 2. Je to prakticky v jedné linii paralelně potrubí, takže nevím, v čem by měl být problém, protože to není zvýšení závislosti Evropy na ruském plynu. Určitý objem plynu, který tekl z východu, nyní poteče ze západu. Spíše si myslím, že v tom je politika. Je to i obchodní záležitost. Tam figuruje i prezident Trump, který říká, že chce dodávat LNG. Chce ho dodávat i do Německa. Už se objevila i zpráva, že LNG se bude dodávat do Německa za 4 roky. Nemyslím si, že by to někdo z EU bral vážně, protože těch obchodních sporů je více a na toto v současné situaci EU pravděpodobně nebude přihlížet.

Mluvčí ministerstva říká, že pokud by Severní proud 2 nebyl spuštěn, tak to přinese zvýšení ceny plynu pro české spotřebitele. Souhlasíte?

No, tak určitě! Jestliže máte využívané tranzitní potrubí, tak je provoz tohoto potrubí zaplacen. Pokud by tam byly jen dodávky pro odběratele z ČR a tyto odběratelé by měli tuhle kapacitu, tak logicky je nutné zvýšit ceny plynu pro domácí odběratele. Nehledě na to, že by asi došlo k částečné fyzické likvidaci této kapacity. Což také stojí miliardy korun.

Myslíte si, že Severní proud 2 vznikne?

Já si myslím, že o tom není pochyb. Nevím, kdo by ho měl zabrzdit.

Evropská komise…

Já myslím, že to, co říká Evropská komise, nebude až tak dramatické. Já to beru už jako určitý fakt. Víme, že i Holanďané dnes potřebují ruský plyn. Přes ČR se dopravuje plyn do Bavorska. To je odříznuto od ostatních částí Německa. Tam se zavírají jaderné elektrárny, zavírají se doly na uhlí. To se musí něčím nahradit. Ta trasa Severního proudu přes Českou republiku je docela zásadní plynovod. To je zásobování části západní Evropy, to je zásobování Německa. A následně přes ČR dále na ty státy, které navazují na východ a na jih Evropy. Tam je skutečně ideální řešení to, aby se využila stávající tranzitní soustava, protože všechny to bude stát minimální peníze. V soustavě ČR již dnes probíhají reverzní toky, kudy již plyn teče. Není nijak ekonomicky nákladné, aby se ten plyn obrátil ve směru ze západu na východ a pak se využila existující slovenská tranzitní soustava. Ta může dodávat i směrem na Baumgarten a pokračovat dále. V podstatě je to i zvýšení bezpečnosti. Já bych byl pro, aby částečně byla zachována i ta kapacita z východu přes Ukrajinu a Slovensko kvůli diverzifikaci dopravních cest a bezpečnosti. Pokud by došlo k rozumné dohodě mezi Ruskem a Ukrajinou, tak by to bylo skvělé.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce