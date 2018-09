Expert: Cílem marxistického projektu není socialismus, ale likvidace závodu ve spotřebě

Je to tak, že po úmrtí Vladimira Zaznobina jste se stal „první tváří" Vnitřního prediktoru souborné, sociálně spravedlivé Rusy?

Tak to není, protože VP SSSR nemá „první tvář". Tam funguje dynamické rozdělení povinností a odpovědnosti v závislosti na okolnostech a kompetencích účastníků a cílů práce. Nejedná se ani o mluvčího, jedná se prostě jen o spojení se společností, jelikož zdaleka ne všichni chtějí z různých důvodů vystupovat jako veřejné osoby.

V Česku a na Slovensku existují lidé a skupiny, které překládají Koncepci společné bezpečnosti do češtiny a slovenštiny. Překládá se Otázka — odpověď Valerije Pjakina, který v horizontu týdnů nabírá desítky tisíc zhlédnutí. V Československu tedy je o Koncepci velký zájem. Odkud je nejlepší začít studovat teorii Koncepce společné bezpečnosti?

Pokud budeme hovořit o Koncepci, tak obecně se vše nachází v sedmi knihách — šestidílné série Základy sociologie a Ekonomika inovativního rozvoje jako sedmý díl.

To je úroveň, která umožňuje mít o Koncepci dostatečně detailní představu, a o jejím spojení se životem. Minimálním objemem je kniha Ekonomika a noosféra. To je tenká kniha o tloušťce prstu, je možné ji přečíst za jeden den v tempu vnitřního monologu. Pokud se vám nechce číst, nebo něco není jasné, tak je potřeba, abyste přeložili na své jazyky osm mých přednášek ve Vojenském institutu mechaniky. To je dostatečná minimální úroveň. Pokud je pro vás toto málo, tak ještě existují dva cykly: Rozhovory o životě a Besedy o životě.

Pokud je pro vás příliš to vše zhlédnout, tak stačí přečíst Dialektiku a ateismus: dvě neslučitelné podstaty, a jestli jste už super super líní, tak můžete začít číst ne od první části, ale od druhé. První část je věnována otázkám marxismu-leninismu. Koho toto téma nezajímá a zajímá se o podstatu věci, tak je potřeba začít od druhé části. Dále ale bude člověk muset přemýšlet sám. Pokud dokážete pochopit, co je to dialektika jako instrument poznání a jak ho v životě používat, tak můžete principiálně sám vytvořit koncepci společné bezpečnosti ve vlastních lexikálních představách. Obsahově bude ale přibližně stejná.

Jako příklad můžu uvést následující: Máme přátele ve Finsku. Jeden z nich řekl, že k nám přijede se svým kamarádem. Přijeli k nám. Kamarád pracoval na otázkách řízení kvality, to jistě znáte. To je úzká inženýrská řídicí specializace. Došel k závěru, že řídit kvalitu v mezích jednoho podniku je naprosto nesmyslná činnost, protože je potřeba řídit kvalitu života společnosti. K tomu, abyste mohl řídit kvalitu společnosti, je potřeba řídit kvalitu společnosti. To znamená — formování kvality lidí, kteří společnost tvoří. Mluvili jsme u kávy a sladkostí přibližně hodinu. Ve výsledku můžeme říci, že oni nezávisle na nás vytvářejí koncepci společné bezpečnosti ve svém rodném jazyce s rozdílem ve výchozích podmínkách. Ať děláš, co chceš, 2 + 2 se rovná 4. Různosti budou v rozpracování různých otázek a pravděpodobně v terminologickém aparátu.

Myslíte si, že člověk, který nemá ruštinu jako svůj rodný jazyk, nebo ji dostatečně neumí, může zvládnout Koncepci do takové míry, aby ji plnohodnotně využíval?

Určitě! Slova jsou kódové skupiny. Všechny jazyky jsou kódování informací. Ovšem informace není jazyk. Pokud člověk adekvátně rozumí světu, tak je jedno, jakým jazykem vyjadřuje smysly a obrazy. Otázka je jen v tom, zdali je člověk schopen získat smysly a obrazy z textu, ať už je v jakémkoli jazyce. Myšlenky (smysly, obrazy) nejsou texty ani slova.

Chystáte se ještě dopracovávat nějaké podstatné teoretické otázky? Nebo už jsou všechny podstatné věci zpracovány a prakticky už nic nezůstalo…

Říkat, že už nic nezůstalo, to by nebylo správně. V Koránu je k tomu výborná poznámka: „Pokud by se moře změnilo v inkoust pro psaní slov mého Pána, tak by moře vyschlo dříve, i kdybychom k němu dodali ještě jedno podobné, než vyschnou slova Pána."

Je to o něčem jiném. Je to o tom, aby byla vytvořena osobnostní kultura, jež umožňuje jakémukoli člověku včas vypracovávat znalosti a návyky, které potřebuje pro svoji činnost. Proto budeme nadále pracovat, někde se něco bude rozšiřovat na základě objektivní nezbytnosti, něco se bude detailněji rozpracovávat. Cílem ale není vytvořit ještě celou další knihovnu. Reálně by si člověk měl umět osvojovat a vytvářet znalosti, jež potřebuje pro život, s dostatečným předstihem s ohledem na onu potřebu. Západní kultura, kde je vše založeno na prioritách toho, kdo něco jako první vynalezl a na autorských právech, to není ani slepá ulička, to je cesta k sebevraždě civilizace.

Myslíte si, že ona nová „železná opona", nová informační železná opona, se vytváří mimo jiné z toho důvodu, aby bylo možné bránit pronikání ruských metodologií poznání, jako je Koncepce VP SSSR, nebo například Antimanagement Andreje Ivanova, do života západní společnosti, aby ji nemohly ohrozit?

Lidi to nijak neohrožuje. Pokud si dokážete přiznat, že západní společnost je společnost otroků, kteří si neuvědomují své otroctví, tak Koncepce společné bezpečnosti neohrožuje dokonce ani otrokáře. Koncepce ohrožuje režim otrokářství. Koncepce je orientována na to, aby otrokářství nebylo možné. Vlastníci systému nepochybně činí opatření pro ochranu tohoto systému. Každý do míry svého chápání pracuje na sebe, a měrou svého nechápání na toho, kdo chápe více. Proto, ještě jeden citát z Koránu, který nechápou takzvaní islámští extrémisté: „Bůh napsal, zvítězím já a moji vyslanci. A my všichni jsme vyslanci Nejvyššího sobě navzájem."

Jiná věc je, že my ne vždy plníme tenhle úkol. Ale zde jsme vinni my sami. Tenhle úkol se v životě musíme naučit plnit.

Poslední otázka. Během posledních let, kdy roste užívání všech možných elektronických přístrojů — počítačů, chytrých telefonů — dochází k prudkému pádu úrovně vzdělanosti, přičemž k tomu dochází všude, kam jen technologie dosáhne. Obzvláště u dětí. Vidíte u globálního prediktoru (globální prediktor — hierarchicky nejvyšší forma řízení civilizací) snížení úrovně kvality řízení?

Oni už dávno přišli o řízení podle plné funkce řízení. Globální krach marxistického projektu je jeden z ukazatelů, že oni nedokázali řídit společnost tak, jak chtěli. Cílem marxistického projektu jako takového není socialismus jako společnost svobodných lidí. Cílem marxistického projektu je zlikvidovat závod ve spotřebě, který je vůči biosféře Země vražedný. Pokud tento cíl budeme chápat, tak tento cíl nebyl realizován, protože marxistický projekt ztroskotal. Ztroskotal v mnohém díky Josifu Vissarionoviči Stalinu. Díky tomu ale, že to nemohou říci přímo, tak Stalina prezentují jako despotu a tyrana, jenž je ekvivalentní Hitlerovi. Přečtěte si ale díla samotného Stalina a začněte přemýšlet — má tyran, který se snaží o totální vládu, psát to, co Stalin psal? A má tyran ukazovat celému světu Ústavu SSSR z roku 1936…?

