Další miliarda Číňanů: Peking zruší omezení týkající se porodnosti

Čínské úřady by se mohly vzdát politiky, která razí heslo „jedna rodina – dvě děti“. Podle místních médií, které jsou blízké vládním kruhům, se daná věc bude projednávat na úrovni vedení Komunistické strany.

Populace rychle stárne a podle prognóz Světové banky by se demografická situace v roce 2050 měla stát kritickou. Vzniká tak problém s mladými lidmi.

V opačném případě je předstihne Indie

Omezení porodnosti se v 20. století výrazně podepsalo na psychologii Číňanů. Vzhledem k extrémní pozornosti, která je v rodině upírána na jediné dítě, jsou čínské děti často označovány za „malé imperátory". Když tyto rozmazlené děti dospějí, nerady přijímají obtížnou a málo placenou práci. Proto bylo rozhodnuto, že nová generace bude vychovávána mnohem přísněji. Pro chlapce, kteří se narodili v 90. letech a po roce 2000, byla vydána učebnice s názvem Malí muži, v níž je popsána odpovědnost silnějšího pohlaví. Budoucím otcům rodin je v učebnici vysvětleno, že musí vydělávat peníze, musí mít úctu ke starším lidem a musí být vytrvalí. Čínské demografické potíže se však neomezují pouze na vlastnosti výchovy.

Až do roku 2010 vláda silně prosazovala rodiny s malým počtem dětí. Nyní se však postoj čínské vlády poněkud změnil.

Je zřejmé, že vedení Komunistické strany není spokojeno s výsledky demografických reforem z let 2015-2016. Právě tehdy se Peking zřekl politiky „jedna rodina — jedno dítě", která byla realizována v posledních padesáti letech. Tuto politiku nahradil novou normou, která hovořila o dvou dětech. Pokuty za „nadbytečné" děti se tak staly minulostí. Porodnost však byla nižší, než se očekávalo, a tak populace v produktivním věku i nadále klesá.

Ať platí za bezdětnost

Čínští odborníci diskutují o radikálním řešení tohoto problému. V srpnu noviny Xinhua Daily, oficiální orgán Komunistické strany Číny v provincii Ťiang-si, zveřejnily článek dvou ekonomů, který nesl název Zvýšení porodnosti: Cíle demografického rozvoje Číny v nové éře. Odborníci navrhli, že ti, kteří nemají druhé dítě, budou muset platit daň. Tyto peníze by mohly být poslány na fond podporující mateřství a po narození druhého dítěte by tyto peníze byly zpět navráceny šťastným rodičům.

Čínští demografové doufají, že se baby boom dostaví, i když zřejmě s malým zpožděním. Někteří počítají s růstem porodnosti už nyní, jiní hovoří o střednědobém horizontu. Pokud tato přijatá opatření nebudou fungovat, uchýlí se Peking k drastickým reformám.

Roboti jsou naděje

Odborníci se domnívají, že by demografické problémy mohly zpomalit ekonomiku. „Je to jeden z důvodů, který v letech 2010 přispěl ke snížení tempa růstu ekonomiky ČLR," poznamenal lektor Vysoké školy ekonomické Petr Mozias.

Podnikatelé, kteří mají zájem o levnou práci, se obracejí na jiné země, zejména pak na Indii. Tvrdí to Alexej Maslov, profesor na Vysoké škole ekonomické. Maslov nevěří, že Čína bude schopná omladit národ. „Celkem 60 % čínských obyvatel představují měšťané, kteří nemají motivaci rodit děti, ačkoli pro to mají všechny podmínky. Lidé jednoduše nechtějí druhé dítě, jelikož mají strach z výdajů," uvedl Maslov. Z tohoto důvodu by se měla země k roku 2030 potýkat s demografickou dírou.

Andrej Ostrovský, zástupce ředitele Institutu pro východní studia Ruské akademie věd, se domnívá, že Peking bude spoléhat na rozvoj high-tech v oblasti robotické techniky. V této sféře již Čína zaujímá jedno z vedoucích postavení na světě. Při automatizaci práce, do níž jsou dnes investovány velké peníze, nemusí být obnovení porodnosti vůbec potřeba.

