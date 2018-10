„Totální přešlap“ české policie: čím se provinil Che Guevera (VIDEO)

"Končila demonstrace k 80. výročí Mnichova. Demonstrace nebyla jenom o historii, ale byla i o tom, jaká mementa ten Mnichov představuje dnes. Vše se dnes začíná podobat tehdejší rétorice a demagogii, když to řeknu velmi krátce. Když to celé končilo, tak se objevila pětice policistů, jež žádali mladého komunistu, který měl v ruce svinutou vlajku, aby prokázal svoji totožnost," odpověděl Skála na otázku, co se při zásahu policie dělo.

Skála: Já jsem se ptal policisty, proč to vůbec dělá. Ten řekl, že existuje podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka. Použili pojem „extrémismus". Já jsem po něm chtěl, aby byl konkrétnější — co mají na mysli? Na té vlajce je nápis Komunistický svaz mládeže a nad tím je podobizna Che Guevary. To je vše. On si to začal fotit a já se ptal, co tam je extrémistického? On, jak byl zatlačen do kouta, tak pronesl tu šílenou větu, že jde o jednoho z největších masových vrahů v dějinách.

Policie ono prokázání totožnosti, jak jsem vnímal, dotáhla do konce a odešla, přestože bylo zjevné, že se jedná o jejich totální přešlap. Říci něco tak nehorázného nahlas — to bych se propadl do kanalizace.

Když chcete vstoupit k policii, tak procházíte testy, následně vás cvičí. Je podle vás odpovídající, aby lidé, kteří jsou takto historicky znalí a gramotní ve všeobecném smyslu, sloužili jako příslušníci policie?

Já bych to přesunul do trochu jiné roviny. Těch pět policistů tam přišlo vykonat nějaký pokyn. Oni si to nevymysleli. Můžeme se teď smát tomu, že policista neví, kdo to byl Guevara, nebo si ho s někým plete. Pro mě ale je nepoměrně důležitější jiná věc — někdo ho tam poslal! Proslýchá se, že to nebyl nikdo z policejních velitelství, ale že si to vyžádal nějaký komunální ouřada. Někdo asi z pražského magistrátu, nebo možná z magistrátu Prahy 1, kde leží Václavské náměstí. Ty čtyři mladíky a jednu ženu, policisty, údajně poslal nějaký místní mocipán.

A mě velmi zajímá, kdo je tam poslal? Jak je tam vůbec mohl s takovým úkolem poslat? A co tím sledoval? To je v tomto případě rozhodující! Já nechci omlouvat ten trapas, do kterého se tito policisté zamotali, ale ve finále oni jsou ti poslední v řadě.

Vidíte v tomto incidentu začátek nějakého nebezpečného precedentu na rozbíjení demonstrací? Přijde policejní kordon a rozežene demonstraci se slovy, že existuje podezření, že někdo má nějakou vlajku nějakého „masového vraha"?

Těžko říci, co to bude znamenat do budoucnosti. Zde by mohl pomoci fakt, že policie se v tomto případě dopustila naprosto neskutečné blamáže. Che Guevara je člověk, který byl umučen. Ne, že je vrah. On je oběť masových vrahů, před smrtí byl bestiálně mučen. Následně byly dokonce údajně odeslány na Kubu jeho ruce, aby si kubánské vedení mohlo z otisků prstů ověřit, že se opravdu jedná o něho, což skutečně je vrchol bestiality.

Samozřejmě, že se jedná o jakousi hru na nervy lidí, kteří si troufnou přijít polemizovat se lhaním a demagogií na historická i dnešní témata, přičemž tyto lži mají posvětit dnešní agresivní politiku. Poselství Mnichova je varováním proti lhaní a demagogii, jež dnes nabírá vrch. Edvard Beneš ve svých memoárech šťavnatě popisuje, jak tehdejší lži o Moskvě konce 30. let klestily cestu Mnichovu, přičemž on sám byl označován za agenta Moskvy.

Nicméně fakt, a to chci znovu zdůraznit, že někdo vyslal pět policistů, aby si ti, kdo se chystají nést nějaký symbol na demonstraci, to raději rozmysleli, protože by je mohli perlustrovat, je klíčový. U nás se paragraf, o němž je řeč, porušuje dnes a denně nehorázným lhaním, kdy se agresivní cíle připisují zemím, které agresivní cíle nesledují — v tom je paralela s dobou před Mnichovem — a ti, kdo lžou, se klaní straně války a obhajují válečné zločiny.

Che Guevara byl symbolem všech, kdo kladli odpor americké hegemonistické a válečnické politice v 60. a následujících letech v době, kdy USA vedly brutální agresi proti Vietnamu a jeho sousedům. Proto se dá říci, že Che Guevara byl jedním z klíčových symbolů a ikon celé této velké mezinárodní, ale i americké protiválečné fronty. To dnes nikdo takto neřekne, ale tak to bylo! A to je potřeba zdůraznit. V politice hrají symboly významnou roli. Pokud někdo nechá zaútočit na symbol protiválečného hnutí, proti válce, která zahubila miliony lidí, tak je to závažná skutečnost.

Sputnik se obrátil na Magistrát hlavního města Prahy s prosbou o komentář k výše zmíněným obviněním na adresu pražského magistrátu. Jeho mluvčí Vít Hofman sdělil, že „podobné neověřené informace nebude komentovat“.

Vyjádření Josefa Skály k incidentu, které bylo dříve publikováno na portálu Parlamentní listy, dostupné ZDE.