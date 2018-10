Režim Ukrajina: temné stránky českého byznysu

Paní viceprezidentko, jak je tato praktika v rámci Režimu Ukrajina konkrétně prováděna?

Bartoňová Pálková: V rámci Režimu Ukrajina musí žádající firma projít posouzením. Musí prokázat, že nedluží, že neměla žádné pokuty, že nezaměstnává nelegálně a podobně.

Následně přijde žádost uchazeče a ona konkrétní firma platí všechny poplatky s tím spojené. On (uchazeč) si podá žádost, na kterou se dnes čeká nějakých 77 dní, a když má všechny dokumenty v pořádku, tak je žádost přijata českým konzulátem ve Lvově. Následně to jde na české ministerstvo vnitra. Jakmile to vnitro schválí, dostává vyrozumění, že si má přijít pro razítko a jede do České republiky na cizineckou policii, kde ověřují jeho biometrické údaje — sítnici oka a otisky prstů. Zjišťují, zdali je to opravdu on. Následně dostane zaměstnaneckou kartu.

© AFP 2018 / Michal Cizek Česká herečka kritizuje Babiše na Facebooku. Reportéry Sputniku vyzývá k emigraci

Agentury, někdy i ještě předtím, než žadatel dojede k cizinecké policii, někdy až když dojede k cizinecké policii, zaměstnance přetahují pod sebe s tím, že jim slibují hory, doly, černý les. Dochází i k tomu, že firma ani netuší, že ten člověk pracuje někde jinde, i když to správně nesmí. On může přestoupit k jinému zaměstnavateli, ale to musí schválit ministerstvo vnitra. Tento proces trvá 30 dní. Po dobu těchto 30 dní nesmí nikde pracovat! Agentury mají tyto lidi zde po dobu těchto 30 dní načerno. A když jim souhlas nedají, tak to mnohdy vůbec ani neřeší a zůstávají tu stále načerno.

Jak konkrétně vypadá ta první fáze přivádění lidí z Ukrajiny do společností na území ČR?

Firma si většinou vyhledá konkrétní pracovníky už na Ukrajině. Nebo jim je vyhledávají tamní agentury. Firma následně přijde a žádá. My poté prověřujeme, zdali společnost splňuje všechny náležitosti — firmy musejí mít prokazatelně více než 10 pracovníků v pracovním poměru, nesmí se jich týkat ty záležitosti, o nichž jsme mluvili výše. Jako poslední musejí mít potvrzení od úřadu práce, že proběhla poptávka na českém trhu práce, ale nikdo se na ono konkrétní místo nepřihlásil.

Společnosti se tedy dají dohromady s lidmi a během vyřizování jejich dokumentů je osloví agentury, jež jim nabídnou práci. Oni začnou pracovat pro agenturu a, jak bylo informováno dříve, ve 13 % případů nedojedou ani k té společnosti, jež pro ně nezbytné dokumenty vyřizovala.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi Český datový analytik: Není pochyb o tom, že Miloš Zeman je součástí ruské informační hry

Ano! Toto se stalo mnoha společnostem. Na Plzeňsku dokonce i víme, která konkrétní agentura lidi přetahuje. Některé agentury mají tu drzost, že zaměstnance společnosti, které přetáhly pod sebe, následně tomu samému zaměstnavateli „prodávají" za dvojnásobnou cenu. My tyto praktiky agentur již dnes označujeme za vyloženě „predátorské".

A jak to agentury mohou dělat, když dokumenty zaměstnanci vyřizuje sama společnost?

Bohužel v Režimu Ukrajina v současné době není „brzda", že nesmí, když už jsou v na území ČR a mají zaměstnaneckou kartu, přejít k agenturnímu zaměstnavateli či k jinému zaměstnavateli. To se ale nyní už řeší v rámci novely zákona, kde by to mělo být tak, že půl roku poté, co do Česka zaměstnanec přijede, nebude smět přestoupit k jinému zaměstnavateli.

Vyřídit dokumenty pro nového zaměstnance z Ukrajiny je poměrně nákladná záležitost! Tam musíte odevzdávat ověřené překlady, výpisy z rejstříku trestů a podobně. To skutečně není záležitost několika korun.

Když někoho takto agentura „ukradne", tak se ten proces vyřizování dokumentů nepřeruší?

Ony si ty agentury počkají až do té fáze, kdy dostávají zaměstnaneckou kartu, jelikož tu by jinak nezískali. Tu získávají na původního zaměstnavatele. Já vám ale nebudu napovídat, jak se agentury dozvídají, že někdo již získal zaměstnaneckou kartu v situaci, kdy se ještě nachází na území Ukrajiny. Rozhodně jim to neřekne ta osoba, kterou oni rekrutují.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce