Uprchlík má cenu zlata - pro české nevládní organizace

Zveřejnila pravdu o uprchlících a dostala se na černý seznam. Bývalá poslankyně a známá novinářka Jana Lorencová odhalila, co stojí za hysterií okolo uprchlíků. Peníze. Hromada peněz. Lorencová na svém Facebooku uvedla částky, které dostávají nevládní organizace za to, že pomáhají uprchlíkům, i když žádní uprchlíci v České republice nejsou.

A teď se podržte. Jde o mnohamilionové částky z našich kapes. Za nic. „Konečně mi došlo, o co se tady vlastně jedná. Proč někteří politici propagují nutnost péče o uprchlíky. Je jedno, odkud pocházejí. Ono ani tak nejde o diktát EU. Ono jde hlavně o veliký kšeft — abych byl moderní — tedy o business. Vůbec totiž nejde o péči o uprchlíky, jedná se o péči o něčí peněženky. Doposud u nás téměř žádné uprchlíky nemáme, a přesto se na „péči o ně" vydávají obrovské prostředky, ale již se nepublikuje komu a kolik," napsala Lorencová.

Poté zveřejnila částky, které jednotlivé pozlacené nevládky podle jejích informací dostávají: Organizace pro pomoc uprchlíkům 46,8 milionů korun, Sdružení pro integraci a migraci 30 milionů korun, Poradna pro integraci 22,9 milionů korun, Sdružení pro příležitosti mladých migrantů 21 milionů korun, a tak dále. Seznam je vydatný.

Co tento podvod na českých daňových poplatnících znamená? Sputnik požádal o názor známého sociologa Petra Hampla.

Nedávno bývalá poslankyně a známá novinářka Jana Lorencová zveřejnila text o tom, jak nevládní organizace vydělávají na uprchlících, kteří v Česku nejsou. Jsou to horentní částky. Co si o tom myslíte?

Ty informace nejsou nové, ale je důležité znovu a znovu připomínat, že „vítači" nejsou žádní nezištní lidé, nýbrž že se jedná o vypočítavou a chamtivou společenskou vrstvu. Jsou ochotni se vyhnout práci za jakoukoliv cenu, bez ohledu na to, co to bude znamenat pro jejich spoluobčany.

To, co se děje v České republice, je přitom jen nepatrná ukázka toho, jaká je situace v zemích na západ od nás, kde dovoz migrantů a péče o ně představuje obrovské a nesmírně ziskové odvětví. To je také skutečným důvodem, proč není naděje, že by v dohledné době podařilo zastavit jejich proud a proč nebudou realizovány deportace. Příliš mnoho lidí by přišlo o kšeft.

Překvapilo vás, že se tak čile obchoduje s uprchlíky? Každý imaginární uprchlík má doslova cenu zlata…

Ty informace jsou známé. Ale, jak říkám, je dobré a důležité, že se připomínají. Zvláště proto, veřejnoprávní a další mainstreamová média je cenzurují. Ostatně, nejen velká média. Korporace Facebook příspěvek paní Lorencové vymazala a zablokovala jí profil.

Je vůbec poskytnutí azylu uprchlíkům politický problém?

Česká republika nesousedí s žádným problematickým státem a není žádný důvod, proč by měl být někomu udělován azyl. Všechny žádosti by měly být automaticky zamítány. Vyjma těch, kdo prchají před vznikajícím totalitním režimem v Německu. Ale i mezi nimi by se mělo velmi pečlivě rozlišovat.

Jenže zájem velkých peněz převažuje nad zdravým rozumem, takže jsou aplikována opatření nesmyslná a ničivá. Připomínám, že Česká republika šla dokonce tak daleko, že zavedla institut tzv. doplňkové ochrany. Ten spočívá v tom, že když se nenajde žádný důvod, proč by měl být uchazeči udělen azyl, přesto se s ním zachází jako s azylantem. Včetně takových služeb jako kurz češtiny, za který vláda platí 3000 korun na hodinu.

Myslíte, že by stát měl přehodnotit postoj k financování nevládních organizací, které si vydělávají na živobytí jen díky uprchlické hysterii?

Opět se dostáváme k něčemu, co je všeobecně známé. Multikulturní neziskovky by měly být posuzovány jako všechny ostatní zločinecké gangy a vůči jejich členům by mělo být postupováno odpovídajícím způsobem.

Jenže k tomu bychom potřebovali politické leadery, kterým záleží na budoucnosti českého národa a kteří mají dostatek odvahy.

