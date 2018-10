Úspěch či prohra: 100 dnů Babišovy vlády

Ve svém programu si strana ANO stanovila následující priority — bezpečnost, efektivní a hospodárný stát, investice do naší země a investice do našich lidí. Každý z těchto bodů vyjmenovává jak abstraktní cíle směrující na jistý ideál, tak konkrétní čísla a termíny.

© AFP 2018 / Michal Cizek Česká herečka kritizuje Babiše na Facebooku. Reportéry Sputniku vyzývá k emigraci

V prvním bodě předseda vlády informuje o tom, co je potřeba udělat pro zajištění bezpečnosti země ve světle nekončící migrační krize a teroristických útoků. Babiš má v plánu bránit se nelegální migraci, bojovat s pašeráky, a hlavně celou situaci řešit mimo evropský kontinent. Za celé období vlády strana svou pozici nezměnila. V září se Babiš vyslovil proti plánu EU týkajícího se výrazného posílení pobřežní a hraniční ochrany Evropské unie na rok 2022. Podle jeho názoru by bylo lepší použít prostředky pro dohodu se zeměmi Severní Afriky, jako tomu bylo například u dohody EU a Turecka.

Kromě toho je předseda vlády neoblomný i co se týče přijímání a ubytovávání migrantů Českou republikou. Řekl, že Česká republika nepřijme jediného uprchlíka, a že to platí i pro syrské sirotky. „Když jsem byl v Berlíně u kancléřky Merkelové, tak se mě ptala, jestli bychom přeci jen nevzali pár ilegálních migrantů. Odpověděl jsem, že nemůžeme vzít ani jednoho. To je symbolický postoj k neschopnosti EU problém řešit," uvedl předseda vlády v rozhovoru pro portál Novinky.cz.

Bezpečnost země záleží na její potravinové a energetické soběstačnosti, připomíná Babiš ve svém programu. V souvislosti s tím dodává, že je potřeba vybudovat nové jaderné bloky. V posledních měsících se ve vládě a v médiích hojně diskutovalo o vybudování páté jednotky jaderné elektrárny Dukovany. Hlavním problémem je ale otázka financování tohoto projektu. Ruská společnost Rosatom má zájem o koupi stavební licence, což je důvodem nespokojenosti mnoha firem orientovaných na západ. Tento krok se v médiích prezentuje jako pokus o vtažení České republiky do sféry vlivu Ruska. Předseda vlády Andrej Babiš v rozhovoru pro Reuters uvedl, že chce, aby rozhodnutí o financování bylo učiněno do konce tohoto roku. V rozhovoru dále podotkl, že dceřiná společnost ČEZ by se mohla zapojit do výstavby energobloku. Diskuse i nadále pokračují.

V programu Babiš hovořil o plánech vybudovat do roku 2021 nové obchvaty a celkem 170 km nových dálnic. V prvních 100 dnech začala výstavba dvou hlavních silnic — D55 a D11. Začátkem října byla zahájena výstavba dálnice D11 , vedoucí z Hradce Králové do Smiřic, a začala v ýstavba D55 — jihovýchodní část obchvatu Otrokovice-Zlín.

Ve stranickém programu Babiš také oznámil, že má v plánu, aby si Česko ponechalo korunu a pokusilo se zabránit přijetí eura. Za posledních 100 dní se ani tento jeho názor nezměnil. V rozhovoru pro deník Blesk.cz předseda vlády uvedl, že otázka přechodu na jednotnou evropskou měnu není důležitým tématem a že vláda neusiluje o přechod na euro. „Nemám horizont a dneska to není priorita," uvedl Babiš. Předseda navíc prohlásil, že takový postoj k této otázce je podmíněn obavami týkajících se obchodních válek Trumpa. „Musíme počítat s tím, že se může něco stát, pokud by například prezident Trump zavedl cla na automobily, může také přijít krize," prohlásil.

Babiš slíbil, že se bude zabývat i korupcí, především v oblasti zdravotnické péče. Má v plánu vytvořit etický kodex zahrnující 10 pravidel, který hodlá připravit podle modelu vyspělých demokracií. Takový kodex, jak řekl Babiš, představuje 10 pravidel, která definují řádné chování členů vlády. Babiš tento návrh na začátku svého funkčního období projednal s Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí. Podle portálu Aktualně.cz by Rada mohla tento zákon přijmout na podzim.

© REUTERS / Abdalrhman Ismai Hilšer: Babiš je bezcitný psychopat a lidská hyena, když odmítá přijmout syrské sirotky

Babiš také hovořil o záměru pomoci EU v přípravě nové strategie ve vztazích s Ruskem za účelem posílení bezpečnostní struktury v Evropě a rozvíjení těchto vztahů. V září uvedl, že se Česká republika nebude aktivně podílet na evropské diskusi o protiruských sankcích. Dodal, že pro to neexistují vážné důvody a že toto téma není pro vládu prioritou. Zásadními problémy jsou podle něj migrační krize a diskuse o finančním rámci EU na období 2021-2027.

Již dříve předseda vlády uvedl, že každý má zájem o obchod s Ruskem a že současná situace ohledně ruských sankcí by měla být vyřešena. Tento svůj postoj vyjádřil v jednom z rozhovorů pro deník Pravda. Babiš mluvil také o potřebě udržovat vztahy s Moskvou, i kvůli řešení situace v Sýrii. Zatím však nebyla přijata žádná konkrétní opatření pro zlepšení vztahů s Moskvou.

Vadim Truchačev, kandidát historických věd, vedoucí odboru na Katedře zahraničních regionálních studií a zahraniční politiky Historického a archivního ústavu Ruské státní humanitární univerzity, v rozhovoru pro Sputnik poskytl odborné hodnocení Babišovy politiky v prvních třech měsících jeho funkčního období. Poznamenal, že je nesmírně důležité, aby vláda vůbec fungovala. Zvláště pokud vezmeme v potaz, kolik měsíců byla země bez schválené vlády, kolik skandálů vzniklo kolem Andreje Babiše a kolik vyjádření učinili zástupci jiných stran, která se týkala zbytečnosti jednání s předsedou vlády.

© REUTERS / David W Cerny Premiér Babiš: EU je neschopná řešit migranty, ČR nepřijme ani jednoho

Pokud jde o politiku Babiše vůči Rusku, odborník poznamenal, že současný postoj předsedy vlády nemusí být způsoben jen jeho osobností. „I v řadách vlastní strany existují lidé s odlišným přístupem k Rusku. Například tam existují rusofobové, jako bývalý ministr zahraničí Martin Stropnický, ale jsou tam také rozumnější lidé, kteří jsou pozitivní vůči rozvoji těchto vztahů," dodal. Stejnou situaci můžeme pozorovat i v případě sociálních demokratů, kteří jsou mladšími členy koalice. V této straně také existují velmi odlišné názory na to, jak budovat politiku ve vztazích s Ruskem. V tomto ohledu je česká politika kontroverzní a nekonzistentní," řekl odborník.

Truchačev poznamenal, že Babiš, který se řadí na druhé místo v ČR, pokud jde o množství majetku, si dokáže spočítat peníze a s největší pravděpodobností upřímně vyjádřil vlastní názor, že každý chce obchodovat s Ruskem.

„Podle statistik za loňský rok se pokles obchodního obratu přinejmenším zmírnil. Dokonce i vzrostl. Existuje pozitivní změna a myslím si, že role Babiše zde není to poslední."

Pokud jde o migrační politiku, Truchačev poznamenal, že i přes silný tlak z Bruselu a Berlína má Česká republika silného spojence v rakouském kancléři Sebastianovi Kurtzovi. Odborník poznamenává, že ačkoli vztahy mezi Českou republikou a Rakouskem nejsou nejjednodušší, na tuto otázku mají obě země stejný názor. V tomto smyslu mohou Babiš a Kurtz, jak sám říká, spolupracovat proti politice Merkelové a Macrona, jejichž postavení ve vlastních zemích je mnohem horší a podpora jejich občanů je mnohem nižší než například podpora Babiše, Kurtze a obzvláště pak Orbana. Odborník také dodal, že co se týče migrační politiky, vyjadřuje Babiš názor české elity, protože přijmout migranty jsou připraveni pouze rusofobové a proevropští členové strany TOP 09.

„V současné době je Česká republika možná tou nejklidnější zemí v Evropské unii. Češi si toho opravdu váží a budou se bránit až do konce. Vzhledem k tomu, že u vlády stojí tak výrazné osobnosti jako Zeman a Babiš, bude tomu tak i v blízké budoucnosti," shrnul celou situaci Truchačev.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce