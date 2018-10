Američan přišel kázat o EU. Český politik s ním nečekaně souhlasil

© AP Photo / Francois Mori Bývalý Trumpův poradce bude bojovat proti Sorosovi v EU

Američan to s námi myslí dobře. Steve Bannon , bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa, se ujal pomoci reformovat Evropskou unii. Spolčil se proto s evropskými politickými stranami a hnutími, pro které je současná podoba EU nepřijatelná. Společnými silami chtějí vytvořit evropský spolek suverénních států, které by Brusel neutiskoval a nenutil je k povinné solidaritě, například s uprchlíky.

„Chceme Evropanům nabídnout nezávislé národní státy řízené svými občany, jenž se spojují dohromady tam, kde je to pro ně výhodné," prohlásil v rozhovoru pro český magazín Reflex.

Najdou jeho myšlenky podporu v Evropě, natož pak v Česku? Sputnik se na to zeptal místopředsedy strany Národní socialisté Přemysla Votavy.

Nedávno Česko navštívil Steve Bannon, který formuje celoevropský klub euroskeptických stran. Potřebuje Evropská unie seriózního oponenta? Není to ztráta času a sil?

Zcela jistě jsou jeho názory zaměřeny proti současnému stavu EU. Jeho rozhovory s představiteli euroskeptických stran jsou vedeny snahou o zásadní reformu EU, a to v pojetí USA. V tomto roce s tímto cílem navštívil Bannon Evropu již několikrát. V září se v České republice setkal s prezidentem Milošem Zemanem.

Domnívám se, že je možné se shodnout se Stevem Bannonem v tom, že Evropská unie potřebuje zásadní reformu. A to tedy zcela zásadní. Čas zde běží proti samotným základům EU. Možná, že se můžeme dokonce škodolibě radovat nad tímto stavem. Posledním příkladem je arogance a nehorázné vyhrůžky Evropského parlamentu vůči Maďarsku. Zde je ale příjemným zjištěním to, že Poslanecká sněmovna PČR tento postup EU odmítla. Postavila se za Maďarsko.

Také česká veřejnost vyjádřila v Praze na demonstraci podporu Maďarsku.

Bannon tvrdí, že hlubší integrace EU je chyba a že by unie měla fungovat na principu USA, tedy jako svaz nezávislých států. Co si o tom myslíte?

© AP Photo / Petr David Josek Zeman řekl, kdo vyvolal novou ekonomickou krizi

Zde jde o Bannonovu hlubokou neznalost historických zákonitostí, na kterých byla po tisíciletí formována Evropa. Příkladem je jazyková, kulturní či sociální rozdílnost států Evropy. Bannonem navržený Svaz nezávislých států budovaný na principu USA je spíše přeludem demokracie.

Jednotlivé státy USA jsou chápány spíše jako správní celky tak, jako jsou u nás chápány kraje či země v Rakousku. V samotném provedení by to znamenalo naopak omezení samostatnosti států Evropy. To je to známé přísloví „z bláta do louže".

Je Česko schopné fungovat v takovém svazu? Vypadá to, že omezená suverenita naší vládě vyhovuje a snad se ji i líbí, že za ni rozhodují daleko v Bruselu…

Byl by to ještě obludnější moloch, než je nyní EU. Zároveň je třeba konstatovat, že s omezenou suverenitou žijeme téměř minimálně 100 let. Již „samostatné" Československo bylo v době první republiky budováno zejména dle šablony Francie. Francie a Británie také rozhodovaly o ČSR v roce 1938. Protektorát byl jen pokračováním Mnichova, ale také poúnorový vývoj v Československu byl jen pokračováním této omezené suverenity.

© REUTERS / Yves Herman Spiegel: Evropská unie se hroutí a z obhájce demokracie se tak najednou stává problém

Obdobně je tomu i nyní po roce 1989. I současná omezená suverenita je ideologickým nástrojem bruselské byrokracie. Samotný parlament EU je jen vykonavatelem této politiky, kde zásadní úlohu hrají staré členské státy, zejména pak Německo a Francie.

Bannon prohlásil, že Visegrádská čtyřka je jednou z nejdůležitějších geopolitických skupin dnešního světa. Souhlasíte s jeho názorem?

Jistě je to lichotka, která mnohého potěší. Lze s ní souhlasit. Státy Visegrádu jsou významnou silou či protiváhou při rozhodování zejména starých zemí v EU. V současné době je hlavní směr útoku EU veden na Maďarsko, respektive Polsko.

Právě v těchto otázkách se musí projevit jednota Visegrádu. A to tak, jak se to stalo kolem nelegální migrace do Evropy. Právě v tomto příkladu byl vidět rozdíl v chápání této otázky. Od naivního přístupu Bruselu, respektive Německa či Francie, až po velice obezřetnou politiku Maďarska.

